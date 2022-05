Enorme aanslag in Somalië toont kracht van Al-Shabaab

Een geplunderde militaire basis, dode vredessoldaten uit Burundi en burgers die brandstof aftappen van gestolen gewapende voertuigen. Met die videobeelden eiste de terreurgroep Al-Shabaab een enorme terroristische aanslag op waarbij dinsdag in Somalië tientallen slachtoffers vielen. De aanslag toont hoe sterk Al-Shabaab is geworden, en hoe verdeeld het regeringsleger.

Op de feestdag aan het einde van de vastenmaand ramadan sloegen de terroristen ongehinderd toe. Met de beproefde methode van een explosie van een autobom bij de poort drongen de terroristen bij Ceel Baraf, honderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Mogadishu, de basis binnen van Burundese soldaten van de Afrikaanse vredesmacht tegen Al-Shabaab.

Naar eigen zeggen doodde Al-Shabaab 173 Burundese soldaten. Dat is wellicht een overdrijving, maar alles wijst op een formidabele zege voor de terroristen. Een militaire analist in Somalië die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, wijst erop dat zo’n grote aanslag niet kan plaatsvinden zonder hulp van binnenuit: „Al-Shabaab heeft informanten in het overheidsapparaat en het leger.”

De aanloop naar de aanslag was voor iedereen zichtbaar: al wekenlang verzamelden krijgers van de terreurgroep zich in de regio Midden-Shabelle, direct ten noorden van Mogadishu. Maar het Somalische leger noch de regering besteedde er aandacht aan – druk als ze zijn met de verkiezing van een nieuwe president.

Sinds begin dit jaar hebben strijders van Al-Shabaab al twee keer zoveel aanslagen uitgevoerd als vorig jaar. Ze pleegden in Mogadishu aanslagen in verscheidene districten op politiebureaus en maakten wapens, munitie en voertuigen buit. Ook vielen ze in de hoofdstad het luchthavencomplex met VN-kantoren en buitenlandse ambassades aan. In de stad Beled Weyne maakten ze 47 slachtoffers bij een bomexplosie, onder wie het parlementslid Amina Abdi, een prominente voorvechter van vrouwenrechten.

Luchthavencomplex

De Afrikaanse vredestroepen leden al eerder zware nederlagen, zoals het Keniaanse leger dat in 2016 meer dan 140 militairen verloor bij een aanslag en een jaar later opnieuw 68. Hetzelfde jaar verloor Oeganda 46 soldaten bij een zelfmoordaanslag.

Het in clans verdeelde Somalië lijkt veel op Afghanistan, waar uiteindelijk de Amerikanen de handdoek in de ring gooiden en de Taliban – die net als Al-Shabaab onderdak verleenden aan Al-Qaida – de macht overnamen. Maar het verschil met Afghanistan is dat de buitenlandse soldaten uit de buurlanden komen, en instabiliteit in Somalië onmiddellijk terugslaat op de situatie in hun eigen landen. Al-Shabaab is ook in Kenia actief, en mede daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat de buitenlandse troepenmacht Somalië verlaat, zeker zolang het Somalische nationale leger zich zo zwak toont.

Na dertig jaar burgeroorlog kreeg Somalië in 2012 weer een internationaal erkende regering, maar die regeert vanuit een exclusieve minuscule veiligheidszone. President Farmajo zit in een van de zeepbellen, in het presidentiële paleis Villa Somalia in Mogadishu. In grote delen van Zuid- en Midden-Somalië heersen de terroristen en in Mogadishu innen ze belastingen van handelaren, wat hen tot een van de meest welvarende terreurgroepen van het continent maakt.

De kibbelende politieke klasse is verwikkeld in de verkiezing van een nieuwe president en heeft geen tijd iets te doen aan de verslechterde veiligheidssituatie. De verkiezingen hadden eind 2020 moeten beginnen en begin vorig jaar moeten leiden tot de beëdiging van een president. Maar Farmajo probeerde illegaal aan te blijven en traineerde de stembusgang.