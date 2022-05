Bevrijdingsdag officieel geopend met 5 mei-lezing, ‘vrijheid is een gevoel’

Bevrijdingsdag, de dag waarop Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting viert, is officieel van start gegaan. In Oss hield luitenant-kolonel Gijs Tuinman de 5 mei-lezing. Tuinman, die vijf keer werd uitgezonden naar Afghanistan, verkende het begrip vrijheid vanuit zijn internationale ervaringen.

Tuiman haalde een gesprek met een Libische collega aan die stede dat vrijheid voor hem gelijkstaat aan „elke ochtend wakker workden met een glimlach op je gezicht”. „Vrijheid is geen organisatie of bestuurscultuur, vrijheid is gevoel”, concludeerde Tuinman. De 13-jarige Liam Spikmans hield aansluitend de kinderlezing. Hij vindt het „cool” dat we in een land leven waar veel te kiezen valt. „Je zou er bijna keuzestress van krijgen en dat is een ontzettend luxeprobleem”.

Premier Mark Rutte (VVD) zal om 13.30 in Den Bosch het bevrijdingsvuur aansteken, dat de 96-jarige Britse veteraan Harry Rawlings om middernacht in Wageningen heeft ontstoken. In de stad waar de Duitse bezetters op 5 mei 1945 capituleerden, vertrokken vervolgens 1.500 estafettelopers richting tachtig andere steden in Nederland om het vuur door te geven. Dit jaar wordt voor het eerst het vuur ook als ‘freiheitsfeuer’ over de grens naar Duitsland gebracht.

Stilstaan bij Oekraïne

Net als de Dodenherdenking op woensdag wordt Bevrijdingsdag voor het eerst in twee jaar weer gevierd zonder coronamaatregelen. Door het hele land vinden in totaal veertien bevrijdingsfestivals plaats. De festivalorganisaties staan dit jaar ook stil bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo houdt de Oekraïense ambassadeur in Nederland een toespraak op het bevrijdingsfestival in Den Haag en 16.55 (vijf voor vijf), het traditionele moment waarop wordt stilgestaan bij de vrijheid, staat in het teken van de situatie in Oekraïne.

Om 20.55 uur begint op de Amstel in Amsterdam met het 5 mei-concert de traditionele afsluting van bevrijdingsdag plaats. Onder anderen Fresku, Eric Corton en Merijn van Haren en het symfonieorkest Philamonie zuidnederland treden op. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen het concert in de hoofdstad bijwonen. Het thema van het 5 mei-concert is ‘Ik kijk je aan’, een referentie aan het belang van persoonlijk contact in een vluchtige tijd.