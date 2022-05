Wie nog nooit borstonderzoek heeft gehad om kanker vroegtijdig op te sporen, kan zich te pletter schrikken. Je komt halfnaakt de onderzoeksruimte binnen en als je geluk hebt zit daar een aardige vrouw. Je borst legt ze dan op een plaat en daar komt een tweede plaat bovenop. De borst wordt ertussen geklemd. Niet als tussen een kadetje, maar als in een knoflookpers. Zo vast dat als je je met geweld zou lostrekken, de borst zou achterblijven tussen de platen.

Ik ga nog even door, sorry mannen, want die borst moet er helemáál in voor een goede röntgenfoto’s (mammografie). Dus je moet met je ribbenkast zo dicht mogelijk naar de machine. Om dat te bereiken duwt de (hopelijk aardige) mammografe met haar hele lichaam en volle gewicht nét voor het afklemmen tegen je rug. Het doet allemaal nogal, eh, Middeleeuws aan (al mag ik „die ondergewaardeerde periode” eigenlijk niet zo misbruiken van de redacteur Middeleeuwen).

De (aardige) mammografe vertelde me over angstige vrouwen, over vrouwen met een geestelijke beperking aan wie het lastig was uitleggen dat ze daar met hun borst tussen moesten. En over vrouwen die heel hard schreeuwen van pijn als ze eenmaal klem zitten.

Ik bespreek dit met een vriendin. Wist ze dit? Tuurlijk wist ze dit. Aan bevolkingsonderzoek doe je mee, toch. Iedereen kent wel iemand bij wie kanker tijdig werd gevonden. Maar moet dat nu zo?

Stel, bedachten we, dat er bevolkingsonderzoek naar teelbalkanker zou bestaan. En dat mannen hun ballen op een glasplaat moeten leggen en dan ‘klatsj’. Zou dat dan ook jáárenlang geruisloos voortbestaan? Of zou er dan pijlsnel een prettiger alternatief worden uitgevonden?

This is a man’s world. Zeker de medische. Maar langzaam verandert dat. Lees het interview met cardioloog Angela Maas afgelopen zaterdag, die vertelt dat vrouwen bij hartziekten heel andere klachten hebben dan mannen. De mannenklachten werden altijd veel beter herkend door artsen. Net zoals extreem zware menstruatieklachten en hevige migraine lange tijd werden afgedaan als aandoeningen waar vrouwen maar mee moeten leven.

Niet alleen in de medische wereld gaat reference man (wit, 1 meter 75, tachtig kilo) terrein verliezen. Ook daarbuiten. Kijk naar Johan Derksen met zijn kaars-verhaal. Ik vind het bizar maar herken heel goed het type man dat om dit soort ‘ontboezemingen’ moet lachen. Mijn dochters en hun vrienden niet, zie ik. Zij denken: Wat is dit voor ruimtewezen? Geen vergoelijking, geen ‘andere tijdgeest’, geen ‘zo gaat dat ook in de voetbalkantine’. Niets van dat. Gewoon: heel erg snel opzouten met je praatjes. En anders? Ballen op de plaat.

Klatsj!

