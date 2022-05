Akkoord over nieuwe cao voor politiepersoneel

De politiebonden en het kabinet hebben een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsbeidsovereenkomst (cao) voor politiepersoneel. In een verklaring laten de betrokken vakbonden donderdag weten overeenstemming te hebben bereikt met minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) en korpschef Henk van Essen.

Onderdeel van de nieuwe cao is een salarisverhoging van minimaal 8,5 procent tot 2024. Gemiddeld zullen de lonen in de afgesproken periode met 9,5 procent toenemen, aldus politievakbond ACP. Naast verbeterde salarissen krijgen uitvoerende politiemedewerkers een „tijdelijke financiële tegemoetkoming” in verband met „verzwarende werkomstandigheden”, zoals werken in onregelmatige diensten. Dat bedrag kan oplopen tot 2.500 euro per jaar.

Ook zijn in de cao afspraken gemaakt over „vitaliteit, capaciteit en duurzame inzetbaarheid”. Onlangs oordeelde een adviescommissie in opdracht van het kabinet dat de Landelijke Eenheid (5.000 medewerkers) van de politie een reorganisatie nodig heeft voor de problemen die er spelen. Volgens de commissie is de afdeling in de huidige organisatie onvoldoende toekomstbestendig.

Acties

Tijdens de onderhandelingen, die maanden hebben geduurd, heeft de politie verschillende protestacties uitgevoerd voor verbeterde arbeidsvoorwaarden. Nu er een akkoord is bereikt over een nieuwe cao, zijn dergelijke acties ook opgeschort, aldus politievakbond ACP.

Minister Yesilgöz-Zegerius noemt het akkoord „goed en stevig”. Volgens haar is bij de politie, waar 65.000 werknemers in dienst zijn, „structureel” sprake van onderbezetting. Ze wijt dit vanwege de aan de coronapandemie en „het grote beroep dat de samenleving op de politie doet”. „Tegelijk heb ik overal gezien dat politiemensen een heel groot ‘blauw’ hart hebben voor het werk dat zij doen”, aldus Yesilgöz-Zegerius.