Achttien jaar en in de ban van Fortuyn

Hij had het gevoel dat hij in een tijdmachine was gestapt, toen hij voor het eerst in de fractiekamer van Lijst Pim Fortuyn Eindhoven kwam. Het was 2018. Carlo van Remortel, destijds 26, had contact gezocht met de partij omdat hij graag een oude campagneposter van Fortuyn wilde hebben. In de fractiekamer overheerste het geel-blauw, de kleuren van de landelijke LPF – die in 2008 werd opgeheven. Er hingen posters van Fortuyn, er waren petjes, flyers, boeken van Fortuyn, zelfs een beeldje van hem. Van Remortel had het gevoel dat hij thuis kwam.

Niet veel later besloot Van Remortel dat hij iets wilde doen voor LPF Eindhoven. De partij vroeg hem voorzitter te worden van haar jongerenorganisatie: de Jonge Fortuynisten. De jongerenclub, opgericht in 2002, was gelieerd geweest aan de landelijke LPF. In 2018 stelde de club niet zoveel meer voor. Van Remortel zou de Jonge Fortuynisten nieuw leven inblazen.

Want Fortuyn blijkt nog jonge fans te hebben. Deze Jonge Fortuynisten adoreren de overleden politicus, ook al waren ze nog kind toen hij werd vermoord.

Ik wil zijn gedachtegoed in leven houden Stef Kleine Staarman

Deze vrijdag is het twintig jaar geleden dat de flamboyante LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd vermoord door dierenactivist Volkert van der Graaf. Dat gebeurde vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Na de dood van Fortuyn kwam de LPF met 26 zetels in de Kamer, maar de partij viel in de jaren daarna uiteen. Er zijn nu alleen nog twee lokale afdelingen: in Eindhoven en Breda, beide hebben sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart één raadslid.

Hoewel Van Remortel vanwege de coronacrisis niet zoveel heeft kunnen organiseren voor de Jonge Fortuynisten als hij had gewild, merkte hij de afgelopen jaren dat de interesse voor Fortuyn toenam onder jongeren. „De afgelopen paar maanden nam die het snelst toe, omdat Fortuyn weer meer aandacht krijgt in de media, bijvoorbeeld in de televisieserie [de NPO-serie Het jaar van Fortuyn] over hem.”

Er zijn nu een kleine dertig Jonge Fortuynisten, maar Van Remortel verwacht dat het aantal snel gaat toenemen. „We krijgen veel mailtjes en belletjes met de vraag wie we zijn, wat we doen en met ideeën voor evenementen.”

Zelf was hij pas een jaar of 9 toen Fortuyn opkwam. Toch was hij al geïnteresseerd in de politiek. Hij bleef stiekem langer op om op de tv in zijn slaapkamer naar het late Journaal en praatprogramma Barend & Van Dorp te kijken. Daar zag hij Fortuyn voor het eerst en die sprak hem aan. Van Remortel: „Hij was een soort sprookjesfiguur met zijn glimmende, kale hoofd, driedelig pak en zijn twee hondjes. En hij maakte leuke grapjes.”

Rottigheid

Omdat Fortuyn „moeilijke woorden” gebruikte, begreep Van Remortel nog niet zoveel van wat hij zei. „Ik begreep bijvoorbeeld wel dat hij het migratievraagstuk steeds aankaartte. In mijn geboortestad in Zeeland werd er weleens rottigheid geschopt door kinderen met een migratieachtergrond.” Van Remortels bewondering voor Fortuyn werd alleen maar groter nadat hij, toen hij wat ouder was, zijn ideeën echt leerde kennen.

Hij was charismatischer dan Wilders en Baudet Jaco Hurynovich-Verstappen

Dat er nu weer aandacht is voor Fortuyns opvattingen is niet zo gek, zegt Jaco Hurynovich-Verstappen (33). Hij is, net als Van Remortel, burgerraadslid voor LPF Breda. „De problemen die Fortuyn aankaartte zijn alleen maar erger geworden, zoals het slinkende vertrouwen van de burger in de politiek. En er heeft niet minder maar meer immigratie naar Nederland plaatsgevonden.”

Partijen als PVV en Forum voor Democratie hebben elementen van Fortuyns ideeën overgenomen, zegt Hurynovich-Verstappen. „Maar Fortuyn was charismatischer dan bijvoorbeeld Geert Wilders en Thierry Baudet.”

Omdat de landelijke LPF niet meer bestaat, stemmen Van Remortel en Hurynovich-Verstappen bij Tweede Kamerverkiezingen meestal op de PVV. Ook onder leden van JA21 zijn er Fortuynfans, zoals de 18-jarige Stef Kleine Staarman uit Almelo, die nog niet eens was geboren toen Fortuyn werd vermoord. Hij is sinds kort ook lid van de Jonge Fortuynisten. „Bij JA21 viel zijn naam weleens en toen ben ik me in hem gaan verdiepen”, zegt Kleine Staarman. „Toen ik de speech zag die hij gaf toen hij als lijsttrekker van Leefbaar Nederland werd verkozen, dacht ik: ja, dit is dé politicus voor mij. Wat hij zei over kleinschaliger onderwijs, migratie en integratie sprak me aan. En ook dat hij direct was; hij zei wat hij dacht.”

Fortuyn stierf voordat hij zijn politieke beloftes kon inlossen en werd daarmee een onfeilbaar politicus voor zijn aanhangers, zo lijkt het. „Dat is ook wel een beetje zo”, zegt Daniëlle van den Akker (35) uit Breda, die nu PVV stemt. Ze is lid van de Jonge Fortuynisten, die voor nieuwe leden een leeftijdsgrens van 30 hanteert. „Ik kom uit een Fortuyn-nest. Voor mijn ouders en mij was er geen andere politicus dan Fortuyn, en nog steeds niet eigenlijk.”

Een T-shirt met ‘At your service’

Toen bekend werd dat Fortuyn was neergeschoten, was de toen 15-jarige Van den Akker thuis aan het „computeren” en had ze toevallig de tv aan staan. Haar ouders waren aan het sporten. „Ik was heel erg geschrokken en mijn ouders kwamen ook in shock thuis. Voor ons bevestigde de moord dat hij het bij het juiste eind had, dat hij de waarheid vertelde. Anders zou iemand hem toch niet willen doden?”

Binnenkort stopt Van Remortel als voorzitter van de Jonge Fortuynisten. Hij wil het stokje graag overdragen aan een jonger iemand. Kleine Staarman ziet het voorzitterschap wel zitten. „Het is niet dat ik iets mis bij JA21, maar ik vind het wel belangrijk om het gedachtegoed van Fortuyn in leven te houden.” Om alvast een goed begin te maken met dat laatste, heeft hij op de website van LPF Breda een T-shirt gekocht met daarop Fortuyns bekende uitspraak: „At your service!”

