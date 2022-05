Aantal meldingen van RS-virus gestegen; normaal juist daling in mei

Het aantal meldingen van besmettingen het RS-virus is de afgelopen zes weken gestegen. Daarnaast werden er in de tweede week van april 26 mensen opgenomen met het virus, dat bijna alle jonge kinderen krijgen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM. De stijging volgt op de afschaffing van vrijwel alle coronamaatregelen. Normaal gesproken neemt het aantal meldingen rond deze tijd van het jaar juist af en is er een piek rond de jaarwisseling.

Het RS-virus is voor de meeste kinderen onschuldig: meestal gaat het na een week over. In sommige gevallen kunnen vooral baby’s en peuters benauwd raken en een longontsteking krijgen. Ook kan het virus gevaarlijk zijn voor ouderen met een zwakke gezondheid.

In de zomer van 2021 was er een uitzonderlijke uitbraak van het RS-virus. Bijna alle intensivecareafdelingen voor kinderen zaten vanwege de uitbraak toen vol. Dat had vermoedelijk met de afschaling van de coronamaatregelen te maken: door het houden van afstand kon het RS-virus waarschijnlijk niet om zich heen grijpen en bouwden kinderen geen immuniteit op. Ook na de piek in juli bleef het aantal meldingen en opnames in het najaar hoger dan in andere jaren.