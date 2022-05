Na de 0-0 in Marseille lonkt weer een hoofdprijs voor Feyenoord

Er was vuurwerk en veel rook geweest, er was traangas en chaos in de stad, er was een vertraging van een half uur voor de spelersbus en er was een getergde opponent met een reputatie die de aanhang van Feyenoord nerveus maakte voor wat hun club te wachten stond in Stade Vélodrome, in het hart van Marseille.

Toch bleef het slechts bij zorgen. Donderdagavond bleef Feyenoord knap overeind in wat vooraf werd aangemerkt als de belangrijkste wedstrijd voor de club in twintig jaar. 0-0 werd het bij Olympique Marseille, waardoor Feyenoord op 25 mei in Tirana de finale van de Conference League zal spelen. Een grote prestatie van de dit seizoen aangestelde trainer Arne Slot. Tegenstander: AS Roma.

Het was me een tripje wel, zullen de drieduizend Feyenoord-fans hebben gedacht toen ze na afloop het stadion verlieten. Sommigen waren woensdag nog maar net gearriveerd of er doken al beelden van onderlinge vechtpartijen op. In de Franse havenstad was het twee etmalen lang onrustig.

In een door Marseille-hooligans gemaakte video zag je een Feyenoord-supporter zonder shirt met zijn handen voor het gezicht. Bloed op het lijf, nog meer op zijn gehavende achterhoofd. Daarna vreemde handen die in zijn broekzakken verdwenen. En dit was slechts een van de vele berovingen waarvan melding werd gemaakt.

Elders in de stad aan de Middellandse Zee zaten Feyenoord-gezinnen woensdagavond rustig aan een tafeltje te drinken toen met ploertendoders bewapende hooligans voor hun café opdoken. Gelukkig sloot de eigenaar snel de luiken, zeiden ze achteraf. Op sommige plekken was de dreiging zo groot dat de politie de Nederlandse fans naar hun hotel escorteerde.

Voor de volledigheid: ook een deel van het legioen liet zich gaan in de schilderachtige straatjes nabij de oude haven. Door alle chaos arriveerde de spelersbus van Feyenoord een later dan gepland bij het stadion. De club opteerde voor een kwartier uitstel. Vergeefs. In de bus, voorzien van een enorm clublogo, zaten deuken van stenen.

Twijfels bij Feyenoord

Al met al zijn het de hectische taferelen die vaak net zo goed bij een Europees voetbalavondje horen als de spanning die de halve finale al dagen teweegbracht. Zeker in Rotterdam. Daar waren ze ronde voor ronde meer gaan geloven in de haalbaarheid van Feyenoords eerste finale sinds de UEFA Cup-winst in 2002 – net als de moord op Pim Fortuyn precies twintig jaar geleden.

De weg naar Marseille doet bijna automatisch denken aan die krachttoer van toen. Weer ziet Europa Feyenoord van zijn beste kant, hoewel spelers van toen van mening zijn dat hun team, met mannen als Edwin Zoetebier, Kees van Wonderen, Paul Bosvelt en Pierre van Hooijdonk, net iets beter was dan het Feyenoord van nu. Even hecht, dat wel.

Eerlijk is eerlijk: de UEFA Cup was ook een hoger podium. Het is de Europa League van nu, het toernooi boven de Conference League. Feitelijk een grotere prijs. Maar gevoelsmatig? Kijk naar de afgeladen pleinen in Rotterdam, donderdagavond, en zie hoeveel plezier ze daar hebben, los van de uitslag. De Conference League minder prestigieus? Alsof het eten in een restaurant met één ster zoveel onderdoet voor dat van een tweesterrenchef.

Cyriel Dessers

Het moet wel gezegd dat ze bij Feyenoord bepaald niet zo enthousiast over dit toernooi waren toen strategen van de UEFA het enkele jaren geleden aankondigden. Volgens VI zetten de Rotterdammers toen hun vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het toernooi. Van cynicus tot trotse finalist, ironisch is het wel.

Om de finale te halen, moest Feyenoord in Marseille minimaal gelijkspelen na de eerdere 3-2 zege in de Kuip. Dat leek te doen, al werd vooraf gewaarschuwd voor de sfeer in Stade Vélodrome. Typisch een „heksenketel”, voorspelde clubicoon Willem van Hanegem al in zijn AD-column.

Toch lijkt Feyenoord daar geen moment van onder de indruk. Schrikken is het wel als spits Cyriel Dessers na tien minuten op de grond belandt, na een charge van Boubacar Kamara. Het zal toch niet? Dessers blijft liggen. Feyenoords fysio stormt het veld in, pakt zijn spuitbus erbij om het gehavende deel te sprayen en kneedt wat. Daarna lijkt het weer te gaan met Feyenoords voornaamste doelpuntenmaker, met tien goals tevens topscorer van de Conference League.

Geen Feyenoorder zo populair als Dessers. Onlangs zetten enkele Feyenoord-fans nog een crowdfunding op om zijn afkoopsom bij KRC Genk te kunnen betalen. Een rijke Rotterdammer bood zelfs aan die vier miljoen uit eigen zak te betalen. Een scorende spits, die luxe hebben ze in de Kuip lang niet altijd gekend.

Marseille moest na een halfuur wel verder zonder zijn beste speler. Strompelend verliet spelmaker en vrijetrappenspecialist Dimitri Payet het veld. Wel kreeg zijn vervanger, oud-Ajax-spits Arek Milik, meteen een grote kopkans. Een van de weinige goede mogelijkheden die door het niet al te geweldige team van Marseille werden gecreëerd.

Feyenoord kreeg die kansen evenmin. Dat hoefde ook niet. Overleven was genoeg. Ook dat kan Feyenoord.

Fanzone Chaos door hoosbui Een hoosbui in Marseille zorgde donderdagavond voor chaotische taferelen in de zogeheten fanzone in Marseille. Daar hadden fans van Feyenoord zich verzameld in de uren voor de wedstrijd tegen Olympique. Op het strand waar de fanzone was, was er niets om onder te schuilen, waarop de supporters door de afzetting braken om een droge plek te zoeken. De Franse politie probeerde vergeefs om de Feyenoord-fans binnen de hekken te houden en vuurde traangas af. Na de hoosbui gingen zo’n duizend man te voet naar het stadion, zo’n 3 kilometer verderop.