Van rondje Mastbos tot rondje Rotte: dit zijn de 10 beste fietsroutes van Nederland

Op de fiets, zeggen Irene Maaskant (30) en Laura Maat (28), wordt tijd een rekbaar begrip. Een dag telt nog altijd maar 24 uur, maar al fietsend voelt het volgens hen anders. Onderweg over onbekende wegen maken ze zoveel mee en ontmoeten ze zoveel nieuwe mensen dat een geslaagde fietsdag kan aanvoelen als een week vakantie.

In april 2019 zegden Maaskant en Maat hun fulltimebaan op om gezamenlijk Europa te verkennen. Toen ze zeven maanden later terugkeerden in hun woonplaats Rotterdam, hadden ze dertien landen bezocht en ruim 10.000 kilometer afgelegd. Over die reis publiceerden ze vorig jaar een enthousiasmerend boek: Ga op de fiets. 15 routes door Europa (Uitgeverij Fjord).

Ze ontmoetten elkaar negen jaar geleden tijdens de Rotterdamse Museumnacht. Maaskant liep rond met een goudvis op sterk water in haar hand, gewonnen bij een quiz in het Natuurhistorisch Museum. „Een fijn gespreksonderwerp”, zegt Maat. Ze werden verliefd en vonden elkaar onder andere in het sporten.

Maaskant is freelance eindredacteur, Maat parttime kok. Ze hebben veel tijd om te fietsen. Twee, drie keer per week stappen ze op de fiets en per jaar leggen ze zo’n 6.000 kilometer af. Al heeft Maaskant op dit moment „een soort van fietspauze”. De reden: ze wil een marathon lopen binnen de 3,5 uur en moet „andere spiergroepen” trainen.

Ontspanning door inspanning, dat is wat hen drijft, zeggen ze. Maat: „Als ik niet buiten ben geweest en mijn hoofd heb leeggemaakt, kan ik niet slapen.” Een dus doen ze door de week vaak „een rondje zonsondergang” en fietsen ze in het weekend 100 tot 150 kilometer.

Op verzoek wijzen Maaskant en Maat hun favoriete Nederlandse fietsroutes aan. Het Rotterdamse stel maakt één kanttekening bij hun lijst. De Seven Summits, een geliefde en uitdagende tocht met veel hoogtemeters in Zuid-Limburg, ontbreekt. Limburg is de enige provincie die ze nog nooit goed hebben verkend.

Op hun site onabike.nl staat uitgebreide informatie over de tien favoriete fietstochten van Irene Maaskant en Laura Maat.

10 Rondje Mastbos Breda

49 km

Irene Maaskant en Laura Maat: „Ons advies: neem de trein. Voor 7,50 euro mag je je fiets meenemen. We beginnen en eindigen de route rond Breda bij fietscafé Kamu, niet ver van het station. ’s Morgens drinken we koffie en ’s middags een biertje. In veel grote steden heb je zulke cafés annex fietsenwinkels. Kamu-eigenaar Ralf leerden we kennen omdat Irene via Marktplaats haar eerste tweedehands racefiets bij hem kocht. We raakten bevriend. Later hebben we de fietsen waarmee we door Europa hebben gereden, met zijn hulp opgebouwd. En voordat we aan die tocht begonnen, gaf hij ons een cursus fietsreparatie.

„De route rond Breda gaat vooral over fietspaden, deels geasfalteerd, deels met gravel. Ten zuiden van de stad rijd je door het Mastbos, een prachtig, eeuwenoud cultuurbos.”

Download fietsroute Rondje Mastbos Breda (gpx, 49 km)

9 Bergen op Zoom-Willemstad

55 km

„Dit is anderhalve etappe van de Waterlinieroute, een van de negen Langeafstand Fietsroutes door Nederland. Dat zijn veilige, bewegwijzerde routes, bedoeld voor fietsvakanties. Van iedere route is een handig boekje.

„De Waterlinieroute is 410 kilometer lang en loopt van Bergen op Zoom naar Edam, of andersom, net wat je wilt. Het is een tocht die je veel leert over de vroegere militaire verdediging van ons land: met water! Je fietst langs forten en vestingstadjes, vaak over dijken die uitkijken over supervlakke landschappen die bij dreigend gevaar onder water konden worden gezet. We zijn ambassadeurs van de Langeafstand Fietsroutes. We hebben verschillende nieuwe routes als een van de eersten gereden en daarvan verslag gedaan voor de site.”

Download fietsroute Bergen op Zoom-Willemstad (gpx, 55 km)

8 Workum-Lemmer

52 km

„Een etappe van een andere Langeafstand Fietsroute: de Zuiderzeeroute. Dit ‘Rondje IJsselmeer’ is in totaal 440 kilometer lang en gaat over de Afsluitdijk. Al is die tot eind van dit jaar door werkzaamheden voor fietsers en wandelaars afgesloten en moet je daar de fietsbus nemen.

„Op de rit tussen Workum en Lemmer heb je meestal zicht op het IJsselmeer en passeer je allerlei mooie dorpjes en gemalen. Hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk, zijn de Gaasterlandse kliffen. Deze restanten van een gletsjertong uit de IJstijd zijn serieus hoog: zo’n acht meter.

„Onderweg gaan we altijd op zoek naar streekproducten. Op de Zuiderzeeroute hebben we bijvoorbeeld een Hoornse broeder gegeten, een grote krentenbol gevuld met kaneel en suiker. In Friesland kochten we bij een huisbakkerijtje in een van de dorpjes een suikerbrood. Lekker na een dag fietsen.”

Download fietsroute Workum-Lemmer (gpx, 52 km)

7 Rondje Texel

55 km

„Op de Waddeneilanden is het fijn fietsen. Veel duingebieden en altijd de zee aan je zijde. Mooi aan Texel is De Slufter, een door duinen omsloten strandvlakte waar je zeehonden kunt spotten. En De Koog is een leuk dorp om na afloop een biertje te drinken. Een rondje betekent soms wind mee, soms wind tegen. Lange tijd tegen de wind in fietsen kan zwaar zijn, vooral mentaal met voortdurend dat gesuis in je oren.

„We boffen dat in Nederland zoveel fietspaden zijn. Bij onze tocht door dertien Europese landen reden we vaak over autowegen. Met een fluorescerend hesje aan. Maar dan nog was het soms spannend, met hard rijdende auto’s, vrachtwagens die je bijna klemrijden tegen vangrails, en op smalle Britse wegen zonder bermen die omzoomd zijn met heggen.”

Download fietsroute Rondje Texel (gpx, 55 km)

6 Burgh-Haamstede-Oostvoorne

55 km

„Een dagetappe van de Kustroute. Deze Langeafstand Fietsroute van het Belgisch-Nederlandse grensplaatsje Cadzand-Bad naar Bad Nieuweschans in Groningen is 610 kilometer lang. Een geweldige route waarbij je steeds langs de Noordzee en de Waddenzee rijdt. Wij gingen met de trein naar Vlissingen en namen daar de ferry naar het beginpunt.

„In Burgh-Haamstede begonnen we met een Zeeuwse bolus, een zoet broodje waar je een eind op kunt teren. De kop van Schouwen-Duiveland heeft mooi bosgebied. Daarna leidt de route over waterwerken en Goeree-Overflakkee naar Voorne. Dat eiland kennen we goed omdat het zo dicht bij Rotterdam is. Bijzonder is het natuurreservaat Voornes Duin. Daar heb je in de lente veel bloemen. Het is daar mooi, zelfs met de rauwe Maasvlakte op de achtergrond.

„Neem bij lange tochten water mee en tussendoortjes voor onderweg: energierepen, koekjes, nootjes, fruit.”

Download fietsroute Burgh-Haamstede-Oostvoorne (gpx, 55 km)

5 Rondje Park Drents-Friese Wold

46 km

„Hier fietsten we vorig jaar voor het eerst. Met de trein naar Assen en dan ben je er zo. We stonden versteld over hoe mooi dat park is. Een gevarieerd landschap met bos, heide, stuifzand, vennetjes en graslanden, met prachtige namen als Fochtelooërveen en het Aekingerzand. Elk moment verwacht je dat er een giraffe of zo voorbijkomt. Het is een van de 21 Nationale Parken in Nederland. Fietsen in die parken wordt op een mooie manier gepromoot, met routekaarten en veel verharde en halfverharde fietspaden, en zandpaden voor mountainbikers.

„Ja, mountainbiken willen we ook graag eens doen. Nee, zulke fietsen hebben we niet. We hebben ieder al drie fietsen. Een rammelbak voor in de stad die op straat staat. En onze race- en toerfietsen staan in huis, die sjouwen we steeds omhoog.”

Download fietsroute Rondje Park Drents-Friese Wold (gpx, 46 km)

4 Rondje Montferland

32 km

Foto ANP

„Hier fietsten we in maart voor het eerst. Een veel gevarieerder landschap dan we dachten. We hadden de Achterhoek altijd geassocieerd met akkerlandschappen. Maar we reden door een glooiend en bosrijk landschap, een beetje Limburg. Die heuvels bieden mooie vergezichten. Vanaf uitkijktorens op die heuvels kun je Duitsland zelfs zien liggen. Ook in Montferland zijn veel fijne fietspaden, ook voor mountainbikers. We zijn van plan snel terug te gaan om andere routes te proberen.

„In de Achterhoek heb je veel kleine bierbrouwers. We hebben daar een brouwer ontmoet die werkte met producten uit de Achterhoek. Nootsaeck heet zijn bier. Lekker, met een lichte nootsmaak.”

Download fietsroute Rondje Montferland (gpx, 32 km)

3 Haarlem-Schoorl

50 km

„Dit is onze favoriete dagetappe van de Kustroute. Met de trein naar Haarlem en dan bij IJmuiden met de pont het Noordzeekanaal over en je verbazen over de fabrieken van Tata Steel. En daarna rijd je door een onvoorstelbaar mooi gebied. Eerst het Noord-Hollands Duinreservaat en daarna door de Schoorlse Duinen, over fietspaden die door bossen en langgerekte duinstroken gaan. Die stroken doen denken aan de duingebieden aan de Franse westkust, die zijn ook zo mooi.

„Heerlijk is steeds de geur van de dennenbossen. Je komt in Schoorl langs het hoogste duin van Nederland en in Bergen aan Zee verbazen we ons over de ongelooflijke huizen. We hebben thuis eens de vraagprijzen van te koop staande huizen opgezocht. Echt bizar!

„In de zomer en in mooie weekenden kan het hier druk zijn. Maar doordeweeks is het vaak rustig.”

Download fietsroute Haarlem-Schoorl (gpx, 50 km)

2 Mooi Midden-Delfland

56 km

„Deze route voelt voor ons als Rotterdammers als thuiskomen. In Midden-Delfland hebben we eindeloos gewandeld, gekanood, geskatet, hardgelopen en gefietst. Vanuit de stad ga je zo de natuur in. Het is een fietstocht die goed kan beginnen vanaf station Delft. Maar Rotterdam Centraal, en dan naar het noorden fietsen kan ook.

„Het is verbazingwekkend: midden in de druk bevolkte Randstad rijd je door een stokoud polderlandschap vol weidevogels, oude slootjes en mooi dorpjes. Een Hollands landschap zoals oude meesters het al schilderden: met indrukwekkende luchten, boerderijtjes en knotwilgen. Je komt ook langs het dertiende-eeuwse dorp ’t Woudt. Met een paar boerderijen en huizen en enige tientallen inwoners is dit een van drie kleinste dorpen van Nederland. Niet vergeten even een rondje om het laatgotische kerkje te lopen.”

Download fietsroute Mooi Midden-Delfland (gpx, 56 km)

1 Rondje Rotte

35 km

„Voor alle fietsende Rotterdammers is een rondje langs de rivier de Rotte een klassieker. Wij gaan het liefst ’s ochtends vroeg in het donker de deur uit: een rondje Rotte met opkomende zon heeft iets magisch. Deze route kan in het weekend best druk zijn, maar als je om zes uur ’s ochtends van huis gaat heb je de weg nog voor je alleen. Al die weilanden en molens in het ochtendlicht, dat is echt fantastisch.

„Neem een ontbijt of lunch van huis mee. Langs de rivier heb je allerlei steigertjes waarop je kunt zitten en over het water kunt uitkijken. Ook mooi: het Hoge Bergse Bos ten oosten van Bergschenhoek. Niet alleen een fijn bomen- en waterrijk gebied, maar omdat het daar zo hoog is heb je geweldig zicht op de mooiste skyline van Nederland: die van Rotterdam. Dat is elke keer weer genieten.”

Download fietsroute Rondje Rotte (gpx, 35 km)