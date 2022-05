‘Vrouwen worden opgevoed met het idee dat menstruatieklachten erbij horen, maar dat hóéft niet’

‘Wielrenner Leontien van Moorsel reed in 2003 een wereldrecord tijdens haar menstruatie”, zegt Marlies Bongers, gynaecoloog bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en bijzonder hoogleraar aan de Maastricht University. „Van Moorsel plande tijdritten het liefst op die dagen van haar cyclus.” Een mooie anekdote, maar bij haar op de polikliniek komen vrouwen die juist last hebben van hun menstruatie. Krampen, buikpijn, rugpijn, hoofdpijn en veel bloedverlies. Somberheid, irritatie, huilbuien. Als je het Bongers vraagt, wachten vrouwen veel te lang met naar een arts gaan om klachten te bespreken. „Vrouwen worden opgevoed met de gedachte dat dit erbij hoort, maar het hoeft er helemaal niet bij te horen”, zegt ze. Er zijn mogelijkheden om de klachten te verminderen. „Maar zolang vrouwen denken dat die pijn en ongemakken bij het leven horen, blijven ze maandelijks doorploeteren met steeds de vergeefse hoop dat het volgende maand beter is.”

Om het gesprek over alles wat met de baarmoeder samenhangt open te gooien en vrouwen aan te moedigen om meer te praten over menstruatie en menopauze, schreef ze met journalist Corien van Zweden Biografie van de baarmoeder, een leesbaar boek over „het ingenieuze orgaan dat vaak niet begrepen wordt”.

Meer dan baren De meest opvallende feiten en weetjes uit Biografie van de baarmoeder. De baarmoeder is het enige orgaan dat zich kan vergroten tot vijfhonderd keer het oorspronkelijke formaat. Het woord ‘stok’ in eierstok verwijst niet naar hout, maar betekent ‘voorraad’, van het Engelse woord ‘stock’. Het zijn de opslagplaatsen voor de eicellen. De baarmoeder speelt een rol bij het orgasme van vrouwen: ze trekt een paar keer krachtig samen en ontspant daarna volledig. Voor de meeste vrouwen geldt dat de samentrekkingen het genot vergroten. Als het over menstruatie gaat, wordt er vaak verhullende taal gebruikt. Wereldwijd zijn er zo’n vijfduizend eufemismen voor menstruatie. Ook in Nederland zijn er allerlei omslachtige beschrijvingen: ‘opoe is op bezoek’, ‘de rode vlag hangt uit’, ‘het is de tijd van de maand weer’, ‘er zijn schilders op bezoek’, ‘ik ben lid van het Rode Kruis’. Uit recent onderzoek blijkt dat 51 procent van de mannen in Nederland het ongepast vindt om openlijk over menstruatie te praten. In Nederland vindt de eerste menstruatie bij meisjes gemiddeld plaats als ze tussen de 10 en 15 jaar zijn. Dat is een stuk eerder dan in vroegere tijden. In 1830 was de gemiddelde leeftijd 17 jaar. Sindsdien is die leeftijd almaar omlaaggegaan en dat proces lijkt nog niet ten einde te zijn. De belangrijkste verklaring is verbeterde voeding. Hoe beter het lichaam wordt gevoed, hoe eerder het klaar is om geslachtsrijp te worden. Gemiddeld gaat een vrouw ruim vierhonderd keer in haar leven door een menstruatiecyclus heen.

Is praten over menstruatie en menopauze een taboe in Nederland?

„Zeker. En dat levert allerlei problemen op in de samenleving, op het werk en thuis. Klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en hevig bloedverlies kunnen het dagelijks functioneren van vrouwen belemmeren. Het zou mooi zijn als een vrouwelijke werknemer zonder schaamte tegen haar leidinggevende kan zeggen dat ze een dagje thuis werkt omdat ze hevig menstrueert. En dat een vrouw thuis tegen haar kinderen kan zeggen: ‘Dit zijn mijn mindere drie dagen, willen jullie extra lief voor me zijn?’”

Bent u een voorstander van menstruatieverlof?

„Ik vind dat het bespreekbaar moet zijn. Als menstruatieverlof op de politieke agenda komt te staan, wordt het een onderwerp waarover mensen praten. Dan zeggen mannen ineens: ‘Jeetje, is dat zo’n probleem voor vrouwen?’ Bedrijven en leidinggevenden moeten er dan over nadenken. Ik gun het vrouwen dat ze hun werk op de dagen dat ze minder goed functioneren door hun menstruatie anders mogen inrichten. Thuis op de bank werken. Of in plaats van acht uur aan een lopende band staan een paar dagen orders inboeken achter een computer.”

In het buitenland zijn er al initiatieven.

„In de Spaanse stad Girona is voor ambtenaren menstruatieverlof ingesteld. Vrouwen mogen tot acht uur verlof opnemen als ze veel last hebben van de menstruatie. Die uren moeten ze later inhalen, zo gaat het niet ten koste van de economie, maar het zou mooier zijn als dat niet hoeft. In Frankrijk heeft president Macron het onderwerp op de politieke agenda gezet. In zijn regering zit een vrouw met extreme endometrioseklachten. Bij endometriose bevindt weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich op plekken buiten de baarmoeder. Macron heeft gezegd: ‘Endometriose is geen vrouwenprobleem, maar een probleem van de hele samenleving’. Hij heeft veel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek.”

Endometriose is ook in Nederland een probleem. U schrijft dat het gemiddeld zeven jaar duurt voordat de diagnose wordt gesteld.

„Naar schatting heeft 10 procent van de menstruerende vrouwen last van endometriose. Wereldwijd zou het gaan om 167 miljoen vrouwen. He weefsel buiten de baarmoeder veroorzaakt chronische ontstekingen en verklevingen, met pijn als gevolg. Het gaat niet vanzelf over. Met medicatie of bepaalde anticonceptie kun je het onderdrukken, maar zodra je daarmee stopt, begint het weer te groeien. Doordat veel vrouwen stoer en sterk zijn, even doorbijten en niet praten over pijn die met vrouw-zijn te maken hebben, lopen ze lang rond met pijnklachten.

Lees ook onze special over de overgang

„Endometriose komt veel voor bij jonge vrouwen. Als ze zich eenmaal met buikpijn melden bij de huisarts, wordt er niet altijd goed gekeken naar de relatie met de menstruatie. Eerst wordt bijvoorbeeld verwezen naar een maag-darm-leverarts, dan een keer een foto gemaakt, niks op te zien, naar de psycholoog, medicatie en zo blijven ze jaren aanmodderen. Totdat de klachten onhoudbaar worden. Endometriose is er in verschillende gradaties. Als de darmen en de blaas er ook bij betrokken zijn, is het heel akelig. Ik zie schrijnende gevallen; vrouwen die jarenlang zijn doorverwezen naar verschillende soorten artsen en uiteindelijk naar een psycholoog zijn gestuurd.”

Zo dachten ze vroeger over de baarmoeder In de vierde eeuw voor Christus beschreven Hippocrates (arts) en Plato (filosoof) de baarmoeder als ‘ambivalent’ en ‘soms gevaarlijk’. In de oudheid ging men ervan uit dat het maandelijks bloedverlies draaide om het afvoeren van afvalstoffen en giffen. Een schoonmaak van het vrouwenlichaam, die het superieure mannenlichaam niet nodig had. In de Middeleeuwen geloofde men de theorie van de ‘wandelende baarmoeder’. Het orgaan zou vrij door de baarmoeder zwerven en kon aan de wandel gaan, waardoor andere organen in de verdrukking konden komen. Dit leverde allerlei klachten op. Geurtherapie was de remedie tegen deze kwaal. Als je de stank van brandend wol gemengd met zwavel, bevergeil en asfalt in de neus van een vrouw liet komen, zou de baarmoeder schrikken en in beweging komen. Een aangename bloemengeur in de buurt van de vagina lokte haar vervolgens weer richting het bekken. Tot ver in de zestiende eeuw werd gedacht dat in de eierstokken het vrouwelijk zaad lag opgeslagen. De eierstokken leken immers op mannelijke testikels. De Britse arts William Harvey was aan het begin van de zeventiende eeuw de eerste die opperde dat het om eitjes ging. Vanaf dat moment kregen de eierstokken de naam ovaria, van het Latijnse woord ovum: ei. Hysterie werd in de negentiende eeuw een modeziekte. Wie het kon betalen, kwam geregeld bij haar arts voor een massage van de bekkenbodem. Omdat zo’n massage nogal een klus was, begonnen artsen te experimenteren met hulpmiddelen. In 1880 was de eerste vibrator een feit.

Hoe kunnen vrouwen eerder de juiste diagnose en behandeling krijgen?

„Onlangs zijn er Kamervragen hierover gesteld, ik hoop dat dat gaat helpen. Women inc. heeft de Nederlandse vereniging van gynaecologen gevraagd gezamenlijk op te trekken om meer subsidie te krijgen. Internationaal lopen er grote studies naar de ziekte en optimale behandelingen, met subsidie kunnen we daarbij aansluiten. Het helpt ook als vrouwen onderling meer praten over hun menstruatie en eventuele klachten, dan kun je toetsen of wat jij voelt normaal is of extreem. Platform Menstruatiemeisjes heeft een podcast waarmee ze jonge vrouwen bereiken. De Endometriose Stichting had de campagne GirlsTalk.Period!. Dat zijn allemaal goede initiatieven die ervoor zorgen dat (jonge) vrouwen met klachten eerder naar een arts durven gaan.”

In het boek worden behoorlijk veel problemen beschreven. Krijgt elke vrouw vroeg of laat ergens mee te maken?

„Nee! Ik ben er best goed vanaf gekomen met mijn baarmoeder. Of er veel vrouwen zijn die helemaal ongeschonden uit de strijd komen, weet ik niet, maar veel van de problemen zijn niet levensbedreigend. Iedere vrouw komt wel iets tegen, denk ik, maar veel gaat ook weer over. Er zitten ook hoogtepunten aan de baarmoeder hè – nieuw leven voortbrengen – dat moeten we niet vergeten.”