Voor de slachtoffers van ‘Furiani’ is van feest geen sprake tegen Feyenoord

De halve finale van de Conference League waarin Olympique Marseille het opneemt tegen Feyenoord zou normaal gesproken een van de belangrijkste momenten van het jaar zijn voor Olympique-fan Bastien Dumas-Paoli (32). In ‘zijn’ vak, Tribune Ganay van het enorme Stade Vélodrome, zou hij arm in arm met andere marseillais zijn club aanmoedigen in de strijd tegen de Rotterdamse club. Maar deze donderdag 5 mei is hij opzettelijk niet in Marseille en gaat hij de wedstrijd zelfs niet op televisie volgen.

„Dat zou ik niet aankunnen”, zegt Dumas-Paoli twee dagen voor de wedstrijd na afloop van een persconferentie in een zaaltje in het Stade Vélodrome. Dumas-Paoli is een lange man met bruine krullen, hij draagt een donkerblauw overhemd; ook zijn aanwezige familieleden hebben donkere kleding aan. Het volgen van de wedstrijd kan Dumas-Paoli niet verdragen want „voetbal betekent feest”, terwijl 5 mei voor hem een dag van rouw is.

De voetbalfan is de zoon van sportjournalist Jean-Baptiste Dumas, een van de slachtoffers van het zogenoemde drama van Furiani. Dat vond op 5 mei 1992 plaats in het stadion van het Corsicaanse stadje Furiani tijdens de halve finale van de Coupe de France tussen SC Bastia en Olympique Marseille. Een paar minuten voor aanvang van de wedstrijd – de tribunes zaten vol – stortte een slecht gebouwde tijdelijke tribune in elkaar en vielen de ruim negenduizend mensen die daarop zaten naar beneden. Sommigen maakten een val van vijftien meter. Achttien mensen kwamen om het leven en meer dan 2.300 raakten gewond bij de grootste ramp in de geschiedenis van het Franse voetbal. Onder de slachtoffers tientallen journalisten die op de perstribune zaten.

Resten van de ingestorte tribune in het stadje Furiani op Corsica. Daar vielen op 5 mei 1992 achttien doden en raakten 2.300 mensen gewond. Foto Gamma-Rapho/Getty Images

‘Stilte van de dood’

Een deel van de slachtoffers is twee dagen voor de return van de halve finale in de Conference League aanwezig bij de persconferentie van Olympique, die de club organiseerde om aandacht te besteden aan de ramp. Twee inmiddels gepensioneerde journalisten met geleefde gezichten en grijze haren begroeten elkaar met twee kussen en halen zachtjes herinneringen op over het gegil dat vrijkwam bij de instorting en de „stilte van de dood” die volgde. Oud-speler van Olympique Marseille Daniel Xuereb (62) vertelt hoe hij de stellage vanaf het veld zag imploderen. „Ik heb vreselijke dingen gezien die me lange tijd zijn bijgebleven”, zegt Xuereb, een verzorgde man die helemaal in het blauw gekleed is. „Gelukkig was ik dichtbij het einde van mijn carrière, want het voetbal weer oppakken, viel me erg zwaar.”

Voor deze mensen is 5 mei al dertig jaar een dag van rouw. Sinds 2011 zet een deel van de nabestaanden en slachtoffers, verenigd in het Collectief van Slachtoffers (waarvan Dumas-Paoli vicevoorzitter is) zich in voor erkenning van het drama. In dat jaar begon het collectief een petitie voor een speelverbod op voetbalwedstrijden op 5 mei – iets wat hen kort na het drama door toenmalig president François Mitterand was beloofd: „On ne rejouera plus au foot un 5 mai”, zei hij destijds bij een bezoek aan slachtoffers in het ziekenhuis van Marseille.

„We strijden er al jaren voor dat die belofte wordt ingelost”, zegt Dumas-Paoli. „Het doel is vooral dat het drama niet vergeten wordt, dat de toekomstige generaties ervan op de hoogte zijn van wat er is gebeurd.” Bij de bouw van de tijdelijke tribune in Furiani zijn talloze fouten gemaakt en was gefraudeerd met een inspectierapport om maar snel en goedkoop een extra grote tribune te kunnen realiseren en zo meer kaarten te verkopen. De stellage werd in een paar dagen gebouwd en steunde op een aantal essentiële punten op stapeltjes schroothout. „Ik wilde dat eerst niet geloven”, vertelt slachtoffer en oud-journalist Jean-Paul Delhoume (75) na de persconferentie. Delhoume, wiens wat waterige ogen worden vergroot door een dikke bril met een ouderwets montuur, viel meer dan tien meter naar beneden tijdens de instorting en raakte ernstig gewond. „Ik dacht: dat kan niet, ze zijn toch niet gek. Maar ze waren wel gek. Gek en moorddadig.”

Delhoume vreest dat de wens voor goedkope oplossingen vaker tot ernstige ongelukken kan leiden. „Het draait allemaal om poen. Deze tribune had er nooit mogen staan.” Dit oordeelde de rechter, die de verantwoordelijken celstraffen oplegde. Ook Dumas-Paoli vreest voor herhaling en wijst op problemen met andere stadions in en buiten Frankrijk, zoals de tribune in Amiens die in 2017 deels instortte en de daken van Nederlandse stadions die niet betrouwbaar bleken. „We moeten voorkomen dat opnieuw talloze families moeten rouwen om een ramp die voorkomen had kunnen worden.”

Wettelijk verbod

Even leek het erop dat de Franse voetbalwereld dit jaar voor het eerst collectief mee zou rouwen met de slachtoffers van ‘Furiani’. Na jarenlang zonder resultaat lobbyen bij de Franse voetbalbond en bij clubs wist het slachtofferscollectief via de juridische weg een overwinning te behalen: in oktober 2021 nam de senaat een wet aan die het spelen van voetbalwedstrijden op 5 mei verbiedt in Frankrijk. „Met de komst van die wet hadden we eindelijk ons doel bereikt”, zegt voorzitter van het collectief Josepha Guidicielli (34), die net als Dumas-Paoli haar vader verloor bij de instorting van de tribune. Ze draagt zwarte kleding bij de persconferentie in het stadion, alleen haar sneakers zijn wit. „Dankzij de wet kunnen wij op een meer serene manier herdenken.”

Leden van het slachtofferscollectief in het stadion van Olympique Marseille. Foto Nicolas Serve

Maar deze week vindt dus toch een wedstrijd plaats op 5 mei. Dat is mede mogelijk omdat de wet niet geldt voor Europese competities. „Dat is wel heel jammer”, zegt Guidicielli. Dumas-Paoli is uitgesprokener: „Ik kreeg als seizoenskaarthouder een paar weken geleden het speelschema binnen en ik was er kapot van toen ik zag dat deze wedstrijd op 5 mei zou plaatsvinden”, vertelt hij met grote ogen. „Eerlijk: hoe is het mogelijk dat op de dertigste verjaardag van de ramp een wedstrijd plaatsvindt en ook nog van Marseille, de club die direct betrokken was bij de catastrofe?”

Dumas-Paoli vindt het niet alleen vervelend dat de wedstrijd samenvalt met de herdenking, ook is hij bang dat het eraan kan bijdragen dat het drame-Furiani in de vergetelheid raakt. „Ik ben misschien wat optimistisch maar stel dat OM wint met 5-0 of 6-0. Dan gaat iedereen 5 mei herinneren als de dag dat we Feyenoord dik hebben verslagen, dan wordt dát het symbool van de dag.”

Het collectief heeft daarom aan UEFA gevraagd de wedstrijd te verplaatsen, maar dit zou niet mogelijk zijn. Wel ging de Europese voetbalbond akkoord met een voorstel van Olympique Marseille om een minuut stilte te houden voorafgaand aan de wedstrijd en met rouwbanden te spelen, zo maakte de club dinsdag bekend bij de persconferentie.. Ook zullen donderdag steunbetuigingen worden afgespeeld op de schermen en zal de speaker stilstaan bij het drama.

Het slachtofferscollectief had liever helemaal geen wedstrijd gehad, maar is blij met de geste. Dumas-Paoli vindt dat hiermee enige ruimte wordt gecreëerd voor „herinnering, voor rouw, voor verdriet” in de feestelijke voetbalwereld. Zelf zal hij donderdag, samen met Guidicielli en andere nabestaanden, op Corsica zijn voor een rits herdenkingsactiviteiten. Hoewel hij de wedstrijd tegen Feyenoord niet gaat volgen, hoopt hij dat ‘zijn’ Olympique Marseille het tot de finale schopt. „Dan ga ik wel kijken, dan ga ik misschien zelfs naar de wedstrijd. Maar 5 mei, nee.”