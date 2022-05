Veroordeeld tot een gewelddadige partner

Aan huiselijk geweld is weinig huiselijks, dus hebben mensen het liever over ‘geweld achter de voordeur’ of ‘partnergeweld’, waarmee je weer geen recht doet aan alle andere variaties van geweld in familiekring. Olcay Gulsen kent het klappen van de zweep van huis uit. In het programma Olcay & huiselijk geweld dat ze eerder maakte voor Talpa, vertelde ze over haar jeugd met een schizofrene, verslaafde vader die extreem gewelddadig was. Nu maakt ze, voor KRO-NCRV de reeks Fatale liefde. In een therapie-achtige setting in een landhuis ontvangt ze mensen die ze gedetailleerd vraagt naar hoe hun relatie ontspoorde.

Dinsdagavond kwam Tessel, 23 jaar, student literatuurwetenschappen, en al zolang ze zich herinnert een feminist. Ze was 19 toen ze tijdens een weekend-tripje naar Londen een oudere jongen ontmoette van wie ze diep onder de indruk was. De jongen zoekt haar nog een keertje op in Amsterdam, en kondigt daarna aan dat hij een baan kan krijgen in Nederland, en of hij zolang bij haar in haar studentenstudio kan wonen. „Best wel intens”, vindt ze dat. Maar ze zegt ja.

Olcay Gulsen vraagt haar naar de eerste alarmbellen en de rode vlaggen die haar waarschuwden voor de glijdende geweldsspiraal waarin ze terecht zou komen. En hier wordt het lastig. Want de signalen dat deze jongen geen goede match was, waren er. Maar zij wilde ze niet zien, en haar beste vriendin, die erbij was toen de twee elkaar ontmoette, kreeg ze niet te zien. De paradox van partnergeweld, noemde bijzonder hoogleraar partnergeweld Renée Römkens dat in een interview in NRC. Het is een maatschappelijk probleem, maar het wordt behandeld als een hyperindividueel probleem in de privésfeer. Wie erin zit, komt er niet graag mee naar buiten, en wie erbuiten staat, weet van niks of bemoeit zich er liever niet mee.

Wie er op wiens bedhelft heeft gepoept

Soms lekt geweld tussen beroemde partners uit: Madonna en Sean Penn; Rihanna en Chris Brown; Angelina Jolie en Brad Pitt. Dichter bij huis natuurlijk Lil Kleine en Jaimie Vaes, en al weken vanuit huis live online te volgen: de rechtszaak van acteur Johnny Depp tegen zijn voormalige geliefde Amber Heard. Waar zij eerst hém betichtte van gewelddadigheid, is hij nu al twaalf dagen het tegendeel aan het bewijzen. Niet zij, maar hij kreeg de hardste klappen. Een beveiliger, een privéverpleegkundige, een therapeut, iedereen die ooit een ruzie van het stel heeft bijgewoond, komt getuigen over wie zich het ergst misdroeg. Maar wat zo gek is, geen advocaat die vraagt waarom deze twee mensen bij elkaar bleven. Uitvoerig wordt stilgestaan wie er op wiens bedhelft heeft gepoept, of er veel gedronken werd of krankzinnig veel, maar waarom deze mensen ooit vrijwillig met elkaar in één huis zijn gaan wonen, daar is geen aandacht voor.

En precies dat mis je ook een beetje in Fatale liefde. De nadruk ligt op de klappen, de blauwe plekken, de scheldpartijen en hoe het zover kwam, maar niet op wat twee mensen blijkbaar tot elkaar veroordeelde. Is het een vorm van verslaving, de roes van het goed maken na een ruzie, de angst om alleen gelaten te worden, het spel van aantrekken en afstoten, is het angst of medelijden? Als een relatie alleen maar narigheid en ellende brengt, is de stap om op te stappen minder groot. Wat je bij elkaar houdt, is op z’n minst de helft van het probleem.

Tessel werkte haar Londense liefje na vijf maanden de deur uit. Ze bood „de blauwe plekken op haar lichaam haar excuses aan”, schudde haar schaamte af en hervatte haar leven. Zo loopt het niet voor iedereen af, zal blijken uit de verhalen in de volgende afleveringen van Olcay Gulsen. Soms eindigt ‘vechten voor de liefde’ in de dood.