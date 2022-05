Twee kinderen van zwarte bevrijders weten eindelijk wie hun vader was

Cor Linssen zit achter een tafel in zijn appartement op de zevende verdieping in Roermond. Hij pakt de foto die hem wordt aangereikt. Daarop ziet Cor, 76 jaar oud, voor het eerst het gezicht van de man die hem verwekt heeft. Dezelfde oren. De kenmerkende lijnen boven de wangen. Dezelfde haarlijn. „Mijn god”, zegt Cor. „Hoe komen jullie daaraan?”

Zijn hele leven wist Cor maar één ding over zijn biologische vader: hij was een zwarte Amerikaanse soldaat die Nederland hielp bevrijden van de Duitsers. Als documentairemakers volgden we Cor Linssen en lotgenoot Wanda van der Kleij (76) twee jaar lang in de zoektocht naar hun verwekkers.

Wanda van der Kleij en Cor Linssen

Beelden uit documentaire

De levens van Cor en Wanda zijn onlosmakelijk verbonden met een weinig verteld deel van de oorlogsgeschiedenis: de rol van zwarte Amerikaanse militairen – enkele honderdduizenden in Europa – in de bevrijding van Nederland. In het gesegregeerde Amerikaanse leger van de jaren veertig deden ze vaak logistiek werk. De Ninth Army, die via Nederland optrok naar Duitsland, werd vanuit Zuid-Limburg logistiek ondersteund door zwarte eenheden die depots bemanden, voedseltransporten verzorgden en graven delfden. „Het leger vond zwarte soldaten niet dapper of slim genoeg om gevechten te leveren”, zegt Joe Wilson Jr., die twee boeken schreef over twee zwarte tankbataljons die Europa hebben bevrijd. „Ze moesten vechten voor het recht te mogen vechten.”

Zwarte gevechtseenheden, zoals het 784th Tank Battalion dat hielp Venlo te bevrijden, waren de uitzondering. Pas in 1948 maakte toenmalig president Harry Truman een einde aan de segregatie in de strijdkrachten.

De zwarte Amerikaanse soldaten waren rond de bevrijding meer dan een half jaar in Nederland. Toch is er weinig wat wijst op hun aanwezigheid. In de Nederlandse verslaggeving uit die tijd wordt de rassenscheiding nauwelijks benoemd. „Zwarte Amerikaanse soldaten zijn altijd uit de geschiedenisboeken gehouden”, zegt Joe Wilson Jr., zelf zoon van een zwarte bevrijder. Toch liet hun lange verblijf in Limburg sporen na. Zwarte soldaten legden de Amerikaanse erebegraafplaats aan, bij Margraten. Maar de vergeten geschiedenis leeft ook voort in de mensen die er wonen.

‘Het hele dorp liep uit’

Er zijn namelijk tientallen Limburgers zoals Cor en Wanda: kinderen van zwarte bevrijders. De reden laat zich raden: ze leefden dicht bij de Nederlandse bevolking. Ze namen deel aan bevrijdingsfeesten en kwamen bij mensen thuis. Er ontstonden romances waaruit kinderen werden geboren. Een aantal van hun levensverhalen werd vastgelegd in het boek Kinderen van zwarte bevrijders van Mieke Kirkels. Ze vielen enorm op in een tijd dat Limburg vooral witte inwoners kende. Huidskleur speelde een bijzondere rol in hun leven.

Cor herinnert zich een bezoek aan de kermis in het dorp Buggenum. Er is een foto van gemaakt, waarop hij naast een vriendje zit. „Het hele dorp liep uit”, zegt Cor. „Ze hadden nog nooit een donker kind gezien.” Zelfs de veldwachter kwam hem bekijken. „Die kwam echt voelen aan mij”, herinnert Cor zich. „Of die kleur er niet afging.”

Wanda werd als jonge medewerker in de thuiszorg soms buitengewoon onvriendelijk bejegend. Zo smeet een van haar eerste cliënten de deur in haar gezicht dicht vanwege haar huidskleur. Tientallen jaren later herinnert Wanda zich de woorden nog precies: „Een zwarte? En ook nog eentje die geen Maastrichts kan?” Ze is huilend naar huis gegaan, met haar fiets aan de hand.

Zwarte Amerikaanse militairen poseren.

Beeld uit documentaire Beelden uit documentaire

Toch is er een groot verschil tussen hoe Cor en Wanda hun jeugd hebben beleefd, al waren ze beiden de enige in hun gezin die er anders uitzag.

Cor twijfelde nooit aan zijn familie. De man van zijn moeder omarmde zijn buitenechtelijke kind en Cor praat nog steeds met warmte over zijn ‘echte’ vader. Hij bood steun als de kleine Cor vragen had. Andere kinderen noemde hem „Zwarte Piet” en zeiden dat zijn vader zijn vader niet was. Die antwoordde eenduidig, in dialect: „Doe bis van mich” – jij bent van mij. En dat was het dan, er werd verder niet veel over gesproken. Het gaf Cor een fijne, vertrouwde jeugd, maar de vragen bleven.

Voor Wanda was de ontdekking pijnlijker. Er was geweld in het gezin. Pas toen ze de dertig voorbij was, ontdekte Wanda hoe de vork in de steel zat. Ze trof haar moeder huilend thuis aan, tegenover haar stiefvader die dreigde haar te verlaten. „Zeg maar tegen je moeder dat ze die Amerikaan gaat zoeken, waar jij van bent!”, herinnert Wanda zich zijn woorden. Wanda’s moeder gaf haar dochter een naam: Edward Brown zou haar vader heten.

Speuren in dna-databanken

De oorlog is inmiddels al ruim driekwart eeuw geleden. Sommige kinderen van zwarte bevrijders zijn overleden zonder ooit te hebben geweten wie hun vader was. Wat Cor en Wanda verbindt: zij zijn twee van de laatsten die nog in het duister tasten over de identiteit van hun verwekkers.

Voortschrijdende en toegankelijkere technologie bracht ook hen het antwoord dat ze zochten. Door hun dna-profiel te delen in commerciële, genealogische dna-databanken zoals Ancestry, 23andMe en MyHeritage, konden Cor en Wanda tientallen verre en minder verre familieleden achterhalen. Door op zoek te gaan naar het ontbrekende puzzelstukje van de stamboom die zo ontstaat, kan de onbekende vader geïdentificeerd worden.

Marian Chima, nicht van Cor Linssen. Beeld uit documentaire

Cor blijkt veel Amerikaanse verwanten in de databases te hebben waardoor de puzzel zich relatief gemakkelijk laat leggen. Een kleinzoon van Cors vader in Californië en een volle nicht van Cor, Marian Chima, zijn voldoende om Cors vader te kunnen aanwijzen: de in 1924 geboren William A. Batts Jr. Uit een overlijdensadvertentie blijkt dat hij gediend heeft in het 1317th Engineering Battalion, een strijdmakker uit die eenheid ligt op de Amerikaanse begraafplaats Margraten.

Wanda heeft slechts één nauwe verwant in dna-databank Ancestry die bovendien schuilgaat achter een pseudoniem: Saints4llife, een verwijzing naar het football-team van New Orleans. Een vergelijkbare schuilnaam heeft een Insta-gramaccount van een chefkok die duidelijk wortels in die stad heeft: foto’s van het in het Amerikaanse zuiden traditionele gerecht gumbo sieren zijn account. Zijn echte naam is te vinden op zijn Face-bookaccount: Charles Brown. Hij heeft twee opa’s die oud genoeg zijn om gediend te hebben in de Tweede Wereldoorlog en die bizar genoeg allebei Edward Brown heetten, de naam die Wanda’s moeder noemde. Een dna-test van een familielid aan één kant van de stamboom maakt duidelijk wie de vader van Wanda is: Charles Edward Brown sr.

‘Halve Amerikanen’

De vaders leven niet meer, maar er is andere familie. Voor het eerst in hun leven kunnen Cor en Wanda kennismaken met familieleden die ze nooit hebben gekend. Die zijn erg verbaasd als ze het verhaal horen: ze zeggen nooit geweten te hebben dat er kinderen zijn verwekt in Europa. De neven en nichten blikken met dubbele gevoelens terug op hoe hun voorouders Europa hebben bevrijd, in een tijd dat ze in de VS nog niet vrij waren. „Het is ongelooflijk dat je in een land woont dat het prima vindt dat je in een oorlog je leven op het spel zet, en dat datzelfde land je niet het recht geeft om een volwaardig burger te zijn in eigen land”, zegt Marian Chima, nicht van Cor. „We waren destijds halve Amerikanen.”

Het contact tussen Cor, Wanda en hun Amerikaanse families is meteen warm. Ze gaan voor de documentaire naar Virginia en New Orleans, voor een ontmoeting waarvan ze zich al decennia een voorstelling hebben kunnen maken. Het heeft zijn leven ingrijpend veranderd, vertelt Cor Linssen. „Je kan je niet voorstellen hoe dit voelt. Dat ik eindelijk weet waar ik vandaan kom.”