Turnbond gaat in hoger beroep tegen vrijspraak turncoach Wevers

De turnbond KNGU wil in hoger beroep gaan tegen de vrijspraak van de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde turncoach Vincent Wevers. De bond heeft voorbereidingen daartoe in gang gezet en de zaak moet alleen nog ontvankelijk worden verklaard. (Oud-)turnsters beschuldigen Wevers van onder meer machtsmisbruik, fysieke mishandeling en het negeren van blessures. Ook de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gaat in beroep tegen de uitspraak, volgens ANP.

Tegen Wevers werd eerder een schorsing van 28 maanden geëist door het ISR, waarvan 24 voorwaardelijk. Zelf ontkent hij alle aantijgingen. Afgelopen maandag werd de trainer door een tuchtcollege vrijgesproken, onder meer vanwege de kwaliteit van het onderzoek.

De bond wil met het hoger beroep een „duidelijk signaal afgeven dat wij achter de sporters staan”, laat een woordvoerder van KNGU weten aan NRC. „Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor deze groep om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen hen overkomen is. Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokkenen.”

Kamervragen

De onderzoekcommissie van het ISR, die het onderzoek naar Wevers uitvoerde, had onvoldoende kunnen vaststellen dat de coach zich schuldig heeft gemaakt aan de verwijten. Het het onderzoek was volgens de tuchtcommissie „kwalitatief onvoldoende”. De gespreksverslagen van de vrouwen die een klacht indienden tegen hun oude turntrainer waren zo onvolledig dat de tuchtcommissie deze niet meenam in het oordeel.

Woensdag hebben Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) Kamervragen gesteld naar aanleiding van de zaak. Zij spreken van een „onzorgvuldige procedure niet in het belang van zowel aanklager als beklaagde”.