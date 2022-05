Toegang tot abortus wordt scheidslijn in VS

De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft deze week een wet ondertekend die abortus verbiedt zodra bij het embryo een hartslag is vastgesteld. Dat is meestal na ongeveer zes weken, waardoor het overgrote deel van de abortussen in de staat verboden wordt. De zogeheten hartslagwet is meteen geldig.

„Ik wil dat Oklahoma de meest ‘pro-life’ staat van het land is”, twitterde gouverneur Kevin Stitt na het ondertekenen van de wet, „omdat ik alle vier miljoen inwoners van Oklahoma vertegenwoordig die overweldigend de ongeborenen willen beschermen”. Wie een abortus uitvoert die volgens de nieuwe wet verboden is, kan door elke inwoner van Oklahoma voor de rechter worden gedaagd om 10.000 dollar aan „schadevergoeding” te betalen.

De hartslagwet komt direct na het uitlekken van de concept-uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof op maandag om het federale recht op abortus af te schaffen. Als dit concept werkelijkheid wordt, kan dit onmiddellijke en vergaande gevolgen hebben voor vrouwen in de VS. Het land, dat op veel vlakken diep verdeeld is, krijgt daar mogelijk een extra scheidslijn bij: rond de mogelijkheid tot het veilig en legaal aborteren van een foetus.

Door de uitspraak Roe v. Wade, die sinds 1973 dit recht van vrouwen waarborgt, kunnen afzonderlijke staten abortus op dit moment niet verbieden. Ook moet elke staat minstens één abortuskliniek hebben en wonen de meeste vrouwen binnen een uur rijden van een kliniek. Maar als het Hooggerechtshof die historische uitspraak terugdraait, zal ongeveer de helft van de staten het recht op abortus intrekken of sterk beperken. In dertien staten zijn al zogenaamde trigger laws aangenomen, die abortus onmiddellijk illegaal maken als Roe v. Wade wordt afgeschaft. Sommige staten hebben oude abortuswetten, die ongeldig werden verklaard door het federale recht, maar nu opnieuw kunnen worden ingevoerd.

Voor vrouwen in overwegend Democratische staten of vrouwen die de middelen hebben om naar een abortuskliniek in een andere staat te reizen, zal abortus waarschijnlijk toegankelijk blijven. Maar voor arme vrouwen in overwegend Republikeinse staten wordt dit een probleem. Sommige staten zijn al begonnen met het treffen van voorzieningen om vrouwen te helpen die in staten wonen die abortus waarschijnlijk zullen beperken.

Voor deze vrouwen is een toekomst denkbaar waarin abortus ook na verkrachting, incest, of als de bevalling hun leven in gevaar brengt, niet is toegestaan. Veel van de staten die abortus zullen verbieden, hebben al minder sociale voorzieningen voor vrouwen en kinderen, zoals betaald ouderschapsverlof, en kennen een hoge mate van kinderarmoede. Studies hebben aangetoond dat het inperken van het arbortusrecht negatieve economische effecten heeft. Daarnaast zal zonder Roe v. Wade het aantal legale abortussen in het land naar verwachting met maar liefst 13 procent dalen. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van sluitingen van klinieken in het hele land tussen 2013 en 2020.

Texas was in september vorig jaar de eerste staat met een verstrekkend abortusverbod. Als Roe v. Wade werkelijk wordt teruggedraaid, is de verwachting dat sommige klinieken in Democratische staten hun capaciteiten uitbreiden of zich in de buurt van de staatsgrenzen vestigen om vrouwen uit andere staten te op te vangen.