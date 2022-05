Tijdens de herdenking bij Het Verscholen Dorp, midden in het bos, is het écht stil

Midden in het bos staan zo’n tweehonderd mensen om een steen. Als Sammy Botter (23) het Kaddiesj voordraagt, het Hebreeuws gebed voor de doden, is het verder stil in het bos. Als Abel Andel (24) een gedicht van Ida Vos voorleest, hoor je alleen het ruisen van de bladeren. En als na de taptoe de twee minuten stilte valt, fluiten alleen de vogels.

Hier, vier kilometer buiten het Veluwse dorp Vierhouten, zaten in de Tweede Wereldoorlog een honderdtal Joden, verzetsstrijders en geallieerde piloten verscholen in deels ondergrondse hutten. Op acht man na overleefden ze de oorlog. Met dank aan twee families, de ondergrondse, en het zwijgen van de inwoners van Vierhouten en Nunspeet.

De stilte is geen leegte. De stilte is hier – zoals vandaag op talloze plekken in Nederland – het moment van herdenken. Sommigen denken aan hun familie die hier werd vermoord, zoals die van Abel Andel en Sammy Botter. Anderen denken aan hun familie die hier ondergedoken zat en de oorlog overleefde. Of aan hun families die de onderduikers hielpen.

Weer anderen zijn hier bij toeval. Ze maakten een wandel- of fietstocht en stuitten op dit Verscholen Dorp. In hun vakantiekleren staan ze ook stil, de fiets aan de hand. Twee mountainbikers trappen hard op de rem als ze de herdenking zien.

Dat Het Verscholen Dorp in oktober 1944 na anderhalf jaar werd ontdekt, was toeval.

Steeds méér monumenten

Op 4 mei staan zo bij tal van monumenten mensen stil. De Dodenherdenking bij het Nationale Monument op de Dam of bij de Bourdonklok op de Waalsdorpervlakte zijn maar twee van de vele herdenkingen die plaatshebben. Los van de Stolpersteine, die de laatste jaren in de stoep werden geplaatst voor de huizen waar Joden werden weggevoerd, zijn er naar schatting 4.500 gedenktekens en monumenten.

In Appingedam (Groningen) staat een zuil van marmer met de namen van de Joodse inwoners die niet meer terugkeerden. Bij de hei bij Udenhout (Noord-Brabant) een steen, nabij de plek waar verzetsstrijders werden gefusilleerd, net zoals in de duinen bij Zandvoort. Bij de Reeuwijkse Plassen (Zuid-Holland) staat een gedenkteken aan de rand van een weiland, op de plek waar een geallieerd vliegtuig werd neergeschoten. Bij Wolfheze (Gelderland) ligt een Brits schuttersputje tussen de bomen. Vaak liggen er bloemen bij die monumentjes, soms van plastic. Ook als het niet 4 mei is.

Terwijl de oorlog steeds langer geleden is, komen er steeds méér monumenten bij, vertelt cultureel-antropoloog Rob van Ginkel. Voor zijn boek Rondom de stilte, over de Nederlandse herdenkingscultuur, telde hij ze een aantal jaar geleden.

Na de eerste monumenten in de jaren veertig en vijftig, vaak opgericht door verzetsstrijders en militairen voor omgekomen vrienden, nam de aandacht voor herdenken af. Maar sinds de jaren tachtig neemt de belangstelling juist weer toe. De Dodenherdenking op de Dam zoals die nu is, ontstond ook toen. En er kwamen nieuwe monumenten bij, vaak voor Joodse slachtoffers.

Vorig decennium zijn er bijna zevenhonderd monumenten bijgekomen: voor andere vervolgde groepen, voor gesneuvelde geallieerden, voor lokale gebeurtenissen. Het zijn vaak particuliere initiatieven.

„In het verleden werd wel gedacht: ‘het houdt een keer op’”, zegt Van Ginkel. „Maar we ontdekken steeds nieuwe groepen vergeten slachtoffers. Het hele jaar rond is wel ergens een herdenking op de dag van een fusillade of een bombardement.”

De rituelen zijn wel hetzelfde gebleven. Alle elementen – de twee minuten, de taptoe, de stille tochten – zijn in 1946 bedacht door een Haagse ambtenaar, verzetsman Jan Drop. Hij zag het als zijn opdracht dat de gevallenen niet zouden worden vergeten en „vond het geen pas hebben dat de doden op 5 mei ‘een uurtje’ kregen”, vertelt Van Ginkel. Zo ontstond de 4 mei-traditie.

Opa Bakker en tante Cor

In Vierhouten zijn er altijd twee herdenkingen: de eerste op de plek van Het Verscholen Dorp, bij de steen ter herinnering aan het onderduikerskamp en zijn oprichters. Die voor opa [Dirk] Bakker, een oud-hoofdconducteur uit het naburige Nunspeet, en zijn echtgenote tante Cor, is aangeboden door „de velen die in deze veilige haven mochten ankeren”. Op de steen voor advocaat Eduard von Baumhauer, de andere initiatiefnemer van Het Verscholen Dorp, staat: praeterea sperno, futura spero (ik laat het verleden nu rusten, en hoop op een toekomst in vrede).

Loop vanaf de steen van Opa Bakker en tante Cor een klein bospad in, en je staat tussen de bomen bij drie nagebouwde hutten. Met negen tot twaalf man zaten de onderduikers tijdens de oorlog op vier bij drie meter. Met 1.65 kan je er nét staan. Binnen is het op een warme lentedag koud en vochtig. Het bos is nu uitgedund; in de oorlog waren er geen paadjes. De vliegdennen stonden dicht op elkaar, de hutten nog meer in de schaduw. Omdat in de omgeving veel villa’s door Duitse militairen waren geconfisqueerd, mocht er alleen ’s nachts – voorzichtig – gekookt en gestookt.

Een honderdtal onderduikers zat midden in de bossen in deels ondergrondse hutten.

Een nabestaande van oprichter Opa Bakker laat een foto zien van haar opa.

Zowel in Vierhouten als in Nunspeet wisten dorpelingen dat er onderduikers in de bossen zaten. Er werden aardappelen gebracht, melk, kolen. Tante Cor deed boodschappen, bij een gezin in de buurt werd water gepompt. „Geheim was een relatief begrip”, vertelt Dick van Hemmen, oud-burgemeester van Nunspeet en voorzitter van de stichting die het verhaal van de onderduikers en hun helpers levend probeert te houden.

Dat Het Verscholen Dorp in oktober 1944 na anderhalf jaar werd ontdekt, was toeval. Twee SS’ers die op een zondagavond gingen jagen hoorden het geluid van houthakkers en zagen een jongen lopen. De meeste onderduikers slaagden erin weg te komen. Acht van hen, allen Joden, niet. Zij werden vermoord.

Acht namen

Over stoffige zandpaden gaat deze middag de stoet van wandelaars, fietsers en auto’s naar het tweede herdenkingsmonument. Op de stenen daar staan de acht namen met hun leeftijden: 58, 50, 29, 45, 59, 73, 66. En zes. John Roedolf Meijers was nog een kind toen hij als laatste werd doodgeschoten.

Als het verhaal van Het Verscholen Dorp aan scholieren wordt verteld, worden zij op deze plek nóg stiller, vertelt Van Hemmen voor de herdenking. Hij zegt dat er steeds meer jongeren komen en tot zijn tevredenheid „je bijna nooit de enige bent” als je het dorp in de bossen bezoekt. „Dat laat zien dat het verhaal van wat er hier is gebeurd wordt doorgegeven.”

Tijdens de herdenking zijn families van de onderduikers, van de slachtoffers en van de helpers, en dorpelingen uit de buurt.

Volgens oud-burgemeester van Nunspeet Dick van Hemmen komen steeds meer jongeren en tot zijn tevredenheid „ben je bijna nooit de enige” als je het dorp in de bossen bezoekt.

De families van de onderduikers, van de slachtoffers en van de helpers begroeten elkaar, en de dorpelingen. Ze vinden het allemaal belangrijk om deze herdenking te blijven houden.

Sammy Botter zegt: „Voor sommige mensen is dit geschiedenis. Voor mij is het onderdeel van wie ik ben. Mijn oma zat hier. Mijn naam heb ik van Arend Samuel Meijers gekregen, mijn overgrootvader.” Die naam staat op de stenen. Meijers werd 45 jaar.

Amir Bar, zoon van Ze’ev, die twee jaar geleden overleed en anderhalf jaar in het dorp zat verscholen, zegt: „Ik ben er. Dankzij de hulp van de mensen uit Vierhouten. Door hier te zijn kan ik die dankbaarheid teruggeven.”

Gab von Baumhauer, wier man een kleinzoon is van Eduard, zegt: „Dit verhaal toont tegelijk het kwade en het goede in de mensen. Hier hebben mensen hun leven gewaagd voor onbekenden.”

Dick van Hemmen zegt: „Hier wordt het verhaal van de oorlog tastbaar.”