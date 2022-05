Dit robotje springt honderd keer zijn eigen lengte de lucht in

Een robotje van 30 centimeter hoog kan ruim honderd keer zijn eigen lengte de lucht in springen: 33 meter – meer dan een flat met tien verdiepingen. Het is een superspringer, hij komt hoger dan bijna alle springers in de natuur en veel hoger dan andere gemotoriseerde springers, schrijven onderzoekers van de universiteit van Californië en Disney Research in Nature.

Springrobots zijn meestal gemaakt naar het voorbeeld van springende dieren of insecten. Maar mechanieken uit de biologie kennen beperkingen waar gemotoriseerde springers omheen kunnen werken, meenden de onderzoekers. Ze maakten een model van de beperkingen, en ontwierpen vervolgens zelf een robot om te laten zien hoe het beter kan. „Dit komt in de buurt van het maximaal mogelijke”, schrijven ze.

De robot is voornamelijk veer. Hij bestaat uit vier flexibele baleinen van koolstofvezels, met in het midden elastiekjes. Door het centrum loopt een snaar, die onderaan vastzit en bovenin – waar het motortje in een puntvormige ruimte zit – wordt opgerold waardoor de baleinen naar buiten buigen. De robot is breed, eenmaal in de lucht krijgt hij een speervorm.

Ronddraaiend motortje

Vermeerderen van energieopslag is de crux van de robot en het grote verschil met biologische springers. Het ronddraaiende motortje fungeert als een lier die de snaar opdraait. Daarmee kan er met relatief weinig krachtinspanning meer energie opgeslagen worden dan een biologische springer ooit zou kunnen. Spieren hebben een beperkte lengte en kunnen maar één samentrekkende beweging maken.

Ook het materiaal helpt mee, de combinatie van baleinen van koolstofvezel en elastiekjes. Die kunnen allemaal onder spanning gezet worden en hebben een hogere energiedichtheid dan materialen in de natuur. Het verende gedeelte is bovendien zwaarder dan de motor, in veel biologische springers is die verhouding andersom.

Foto Elliot W. Hawkes

„Verrassend in deze robot is de relatief grote omvang”, schrijft Sarah Bergbreiter, mechanical engineer van Carnegie Mellon University in een commentaar in Nature. „De beste springers in de biologie zijn doorgaans beperkt tot een gewicht van enkele grammen of minder. Springers met een grotere massa (zoals mensen) gebruiken directe spierkracht in plaats van veeraansturing. Maar deze robot heeft een massa van 30 gram, meer dan tien keer zwaarder dan de grootste veer-aangedreven organismen.”

De onderzoekers fantaseren over het nut van hun springer – voor observaties op de maan bijvoorbeeld, waar hij wel tot 125 meter hoogte zou komen. Maar voor nut in de praktijk moet je de spronghoogte beter kunnen controleren, vindt Bergbreiter. „En hoewel deze robot zichzelf wel opnieuw in gereedheid kan brengen, heeft hij daar maar liefst twee minuten voor nodig. Andere springrobots zijn meteen weer klaar voor gebruik.”