Oekraïne en Rusland schieten nu met zware artillerie

Het was van een dodelijke precisie. Afgelopen zaterdag vuurde het Oekraïense leger vanaf tientallen kilometers afstand op een Russische commandopost in de buurt van de stad Izjoem. Beelden vanuit een drone laten zien hoe de raketten neerregenen op het Russische kamp. Verschillende hoge officieren, onder wie een generaal, kwamen om het leven. Even ging het gerucht dat de Russische chef-staf Valeri Gerasimov hierbij gewond was geraakt aan zijn been, maar dat bleek niet te kloppen.

De spectaculaire beelden maken in een oogopslag duidelijk dat de oorlog in Oekraïne in een andere fase is beland. In de eerste weken, toen Russische tankkolonnes oprukten door de voorsteden van Kiev, werd het gevecht vaak op korte afstand gevoerd, soms op minder dan honderd meter. Nu de strijd zich heeft verplaatst naar het uitgestrekte, glooiende terrein van de Donbas, treffen Rusland en Oekraïne elkaar van grote afstand met zware houwitsers en raket-artillerie. Het zijn de inleidende beschietingen van een Russisch offensief dat maar niet van de grond lijkt te komen. Hoewel de Russen hevige gevechten voeren, maken ze nauwelijks vorderingen en lijden ze zware verliezen.

Een van de redenen daarvoor is het akelig precieze vuur dat de Oekraïners uitbrengen – geholpen door Amerikaanse inlichtingen, zegt kolonel en artillerist Han Bouwmeester. „Je krijgt het gevoel dat de Oekraïners bijna real time doelinformatie krijgen van de VS.”

De talloze video’s van treffers op Russische tanks en pantserwagens wekken soms de indruk dat Oekraïne het overwicht heeft in de artillerie-duels die nu langs de hele frontlinie worden gevoerd. Maar Rusland beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid geschut. „Elke Russische brigade beschikt over vier afdelingen artillerie”, zegt Bouwmeester, tegenwoordig docent aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda, maar vroeger commandant van de 11e Afdeling Rijdende Artillerie (de ‘Gele Rijders’). „Ter vergelijking: bij de NAVO is dat per brigade er maar één.”

Aan het begin van de invasie op 24 februari had Rusland zo’n vijfduizend stuks geschut paraat plus een grote reserve, terwijl Oekraïne er minder dan tweeduizend had. Hoewel beide landen in grote lijnen beschikken over hetzelfde materieel van Sovjet-makelij, zijn de Russische wapensystemen vaak van een modernere versie.

Massale beschietingen

Met massale beschietingen leggen de Russen nu „druk op het front”, zegt Bouwmeester: Oekraïense troepen die onder vuur liggen moeten dekking zoeken en kunnen niet terug vuren, laat staan zich verplaatsen. De bombardementen zijn ook bedoeld om de vijand te ‘slijten’ door zo veel mogelijk zwaar materieel te vernietigen voor de opmars met tanks en infanterie begint.

Westen levert materieel en munitie

Bij de beschietingen heeft Rusland waarschijnlijk de langste adem. Vooral als het gaat om munitie komt de bodem van het Oekraïense arsenaal in zicht: tegen persbureau Bloomberg zei de voormalig minister van Defensie dat de Oekraïense strijdkrachten er per maand zo’n honderdduizend artilleriegranaten doorheen jagen. Omdat NAVO-geschut van een ander kaliber is dan de Sovjet-standaard (155 versus 152 millimeter) kan het Westen de voorraden niet aanvullen. Verschillende westerse landen hebben daarom aangekondigd éígen zware artillerie ter beschikking te stellen, met de munitie erbij.

De VS, Canada en Australië leveren zo’n honderd M777 ‘getrokken’ houwitsers – die achter een truck worden vervoerd. Frankrijk doneert twaalf stuks modern zelfrijdend geschut van het type ‘Caesar’, Groot-Brittannië twintig AS90’s. Nederland heeft vijf pantserhouwitsers beloofd, de munitie wordt door Duitsland geleverd.

Lees ook: ‘Hier aan het oostfront zijn we klaar voor een tegenaanval’

Trainingen kosten tijd

De wapensystemen zullen de komende weken nog geen rol van betekenis spelen, zegt kolonel Bouwmeester, want het trainen van Oekraïens personeel kost tijd. De kolonel herinnert zich hoe de Panzerhaubitze 2000 bij de Koninklijke Landmacht in gebruik werd genomen: „het kostte ruim drie maanden om onze mensen op te leiden. De artillerie die nu geleverd wordt is vooral een investering voor de middellange termijn.”

Vraag is ook of de Oekraïners het volledige potentieel van het materieel kunnen benutten. De Pantzerhaubitze 2000 kan op vijftig kilometer afstand een doel op enkele meters nauwkeurig raken, maar daar heb je wel de gps-gestuurde (en peperdure) Excalibur-granaat voor nodig. Met ‘gewone’ granaten neemt het bereik af tot zo’n 20 kilometer.

Bovendien is een hele ‘vuursteunketen’ nodig, zegt de kolonel: van de waarnemers in het veld die het doel aanwijzen met laserkijkers tot de digitale doelberekeningen in het commandocentrum. Oekraïne heeft noch de expertise noch de apparatuur daarvoor. Maar een ‘vuurmond’ richten op een doel kan ook op de ouderwetse manier met kompas en rekenliniaal.

Nu de oorlog steeds meer een zaak lijkt te worden van maanden in plaats van weken kan de westerse artillerie wel eens een belangrijke rol gaan spelen. „Oekraïne wordt nu versterkt met een groot aantal goede vuurmonden”, zegt Bouwmeester: „En denk er om: kwantiteit is óók een kwaliteit.”