Soep eet je samen

Lang hoefde Nadia Zerouali niet na te denken toen haar gevraagd werd om dit jaar het recept voor de Vrijheidssoep te ontwikkelen. Die Vrijheidssoep is een initiatief van worstmaker Samuel Levie en chefkok Joris Bijderdijk. Drie jaar geleden bedachten zij dat een gedeeld gerecht misschien wel de beste manier was om onze vrijheid te vieren. Hun ambitie is om er een nationale traditie van te maken, en ze zijn goed op weg: het recept voor de Vrijheidssoep wordt online steeds meer gedeeld, het aantal Vrijheidsmaaltijden groeit elk jaar. En er zijn dit jaar al 50.000 blikken met de kant-en-klare versie verdeeld over locaties in heel Nederland. Soms wordt er een klein bedrag voor gevraagd, maar alle opbrengst stroomt terug naar het goede doel.

Voor Zerouali vloeit het einde van de ramadan dit jaar naadloos over in het herdenken op 4 mei en het vieren op 5 mei – niet alleen door een kalendertechnisch toeval, maar ook in geestelijk opzicht. Ze vast ieder jaar en wendt de weken van ontwenning aan voor reflectie, afstand van zichzelf en empathie voor de ander. Dit jaar waren haar gedachten bij de vluchtelingen uit Oekraïne, Syrië, Afghanistan. Tijdens Eid el-Fitr, de officiële benaming van het Suikerfeest, maakte ze een bedrag over naar een vluchtelingenkamp in Libanon.

Klassieke harira

Haar Vrijheidssoep werd daarom een klassieke harira, het gerecht waarmee tijdens de Marokkaanse ramadan het vasten na zonsondergang wordt gebroken. Het recept is niet ingewikkeld, al bevat het voor debutanten een paar technische verrassingen: stap één is het rauw pureren van groene kruiden, uien en tomaten in een blender of, zoals dat vroeger ging, een passevite. Daarná gaat de pan pas op het vuur en komen de linzen, kikkererwten en wat je maar wilt toevoegen: Zerouali moedigt mensen aan om vooral de ijskast in te duiken, alle restjes mogen wat haar betreft. Vlees kan ook – ooit onbetaalbaar voor de meesten dus vanouds geldt het als extraatje, maar wie nog wat zwerfvlees heeft liggen: voel je vrij. De boel binden met bloem of maïzena, roeren, nog even laten pruttelen en klaar: een pan vol geurige geborgenheid.

Officieel is Zerouali’s recept voor vier personen, maar eigenlijk is het „veel te veel”. Ze hoopt dat mensen gaan uitdelen en zo in gesprek raken. Over de blikversie is ze ook tevreden – al zou zij hem serveren met wat vers selderijblad. Eén ding mag er beslist niet in haar soep – voor wie altijd Hollands kookt is het misschien even schrikken, maar het bouillonblokje is taboe. Onnodig en kunstmatig, vindt ze. Denigrerend zelfs.