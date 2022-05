Real Madrid plaatst zich na wonderbaarlijke ontsnapping voor finale Champions League

Real Madrid heeft zich na een wonderbaarlijke ontsnapping tegen Manchester City geplaatst voor de finale van de Champions League. De Spaanse kampioen keek vlak voor het ingaan van de blessurtijd nog tegen een onoverbrugbaar geachte achterstand aan, maar wist de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken.

Riyad Mahrez leek Manchester City in de 73e minuut in een tot dan toe tegenvallende wedstrijd naar de tweede Champions League-finale op rij te schieten. Na zijn 0-1 moest Real Madrid twee keer scoren om nog een verlenging af te dwingen na de 4-3 nederlaag van vorige week in Manchester. Toen de eerste fans het Bernabéu-stadion al hadden verlaten was dat precies wat de Braziliaanse aanvaller Rodrygo in de 90e en de 91e minuut verrassend nog deed.

In de noodzakelijk geworden verlenging veroorzaakte City-verdediger Rúben Dias al snel een penalty door Karim Benzema neer te leggen in het strafschopgebied. De Fransman schoot die zelf feilloos binnen. Real Madrid wist de 3-1 voorsprong in de spannende eindfase vast te houden en speelt daarom op 28 mei in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi tegen Liverpool. Dat plaatste zich dinsdag ten koste van Villarreal al voor de eindstrijd.

In 2018 troffen Real Madrid en Liverpool elkaar ook al in de finale. Toen won Real met 3-1. Een jaar later won Liverpool zijn laatste Champions League.