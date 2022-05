Ouders over zelfdoding: ‘Leidinggevenden hebben hem naar de lus geduwd’

Wat is het nieuws? Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de zelfdoding van politieagent van de Landelijke Eenheid Mike Versteege. Hij beroofde zich in december 2019 op 31-jarige leeftijd van het leven.

Voormalig politieagent Raymond van Bergem (64) concludeert het aan het eind van een twee uur durend onderhoud. Met ingetogen woede en de tranen verbijtend. Leidinggevenden van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie hebben volgens hem in 2019 zijn 31-jarige stiefzoon en collega-agent Mike Versteege de dood ingedreven. „Zij hebben weliswaar niet zelf de strop om zijn nek gehangen, maar ze hebben hem wel naar de lus geduwd.”

Mike Versteege in 2019. Foto privé-archief

Donderdag 19 december 2019 is de dag dat Van Bergem en zijn echtgenote Yvonne van der Lee, de moeder van Mike, hun zoon vinden in zijn woning in Driebergen. Hij was al dagen onbereikbaar en blijkt zich van het leven te hebben beroofd. De agent, digitaal expert bij de Landelijke Eenheid, klaagde al maanden over pesten door zijn superieuren. Ook was hij woedend over wat hij zag als een stiekeme poging van zijn chefs om hem over te plaatsen naar een andere afdeling. Zijn ouders zijn ervan overtuigd dat die problemen op zijn werk hem tot de suïcide brachten.

Tien maanden na de zelfdoding concludeert de leiding van de politie, na een onderzoek van het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Oost-Nederland, dat er „ernstige werkfouten” zijn gemaakt tegenover Versteege. Maar volgens de politietop kan er geen uitspraak worden gedaan over het causale verband tussen deze fouten en de zelfmoord. Van pestgedrag zou niets zijn gebleken.

‘Een paar rotte appels’

De zelfdoding van Versteege is „een enorme schok” voor familie en de politieorganisatie, zegt de toenmalige baas van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg na het verschijnen van het VIK-onderzoek. „Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten.” De twee teamchefs van Versteege worden eind 2020 als sanctie overgeplaatst. Het verantwoordelijke sectorhoofd van de Dienst Specialistische Operaties (DSO), Marjolein Smit, wordt – na een derde zelfmoord bij de Landelijke Eenheid – in oktober 2021 gedwongen haar functie neer te leggen. Digitaal expert Mike Versteege was de eerste, daarna volgden een undercoveragent uit Brabant en agent M. over wie NRC afgelopen zaterdag schreef.

Bijna tweeënhalf jaar na het overlijden van Mike is de politietop van de Landelijke Eenheid (6.000 mensen) goeddeels vervangen en probeert hoofdcommissaris Oscar Dros de organisatie te vertimmeren. De ouders van Mike zitten evenwel nog steeds met veel vragen over de zelfdoding. De politieleiding weigert naar hun zeggen de informatie te geven die licht kan werpen op wat zich voor de suïcide in de politieorganisatie heeft afgespeeld. „We worden eindeloos door de politie met kluitjes in het riet gestuurd”, zegt stiefvader Van Bergem.

Van Bergem is het talmen beu. De man die begin dit jaar na een politieloopbaan van 45 jaar wegens gezondheidsproblemen opstapte, kondigt aan „een publiekelijk gevecht te gaan voeren om de onderste steen in deze kwestie boven te krijgen”. Hij noemt ook nadrukkelijk de namen van een viertal functionarissen – twee teamchefs, een oudere collega en sectorhoofd Smit – die volgens hem de meeste schuld dragen. „Het komt namelijk niet door de organisatie, het is de schuld van een paar rotte appels.”

De ouders bereiden juridische stappen voor en eisen dat er alsnog een onafhankelijk en diepgaand onderzoek komt naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de suïcide van Mike. De twee andere zelfmoorden zijn onafhankelijk onderzocht door burgemeester Oebele Brouwer maar de zaak-Versteege niet. Van Bergem voert het woord. Zijn vrouw is in de lentezon gaan fietsen. „Zij kan dit niet aan.”

Technische snufjes

Fitness en politiewerk zijn eigenlijk de enige twee zaken in het leven die tellen voor Versteege. Vanwege zijn computervaardigheden wordt hij in 2008 bij de Landelijke Eenheid aangenomen. „Een zachtaardige jongen met een groot rechtvaardigheidsgevoel”, zegt Van Bergem. Hij geniet ervan als er boeven kunnen worden gevangen met behulp van zelf bedachte technische snufjes.

Het gaat mis met zijn loopbaan als Versteege in oktober 2019 tijdens een fietsvakantie in België op zijn diensttelefoon ziet dat hij „op eigen aanvraag” wordt overgeplaatst naar een minder betalende, administratieve functie op een andere afdeling. „Hij wist nergens van. Mike wilde juist in de heimelijke opsporing uitvoerend werk gaan doen”, zegt Van Bergem. Het vermoeden is dat een chef de aanvraag deed onder de naam van Versteege.

Versteege tekent met assistentie van de politievakbond NPB en de ondernemingsraad bezwaar aan tegen de overplaatsing. Hij heeft een aantal gesprekken met zijn chefs die erop aandringen zijn bezwaar in te trekken. Ze dreigen met overplaatsing naar een functie in Zwolle of Noord-Brabant. „Er volgen vijf gesprekken met zijn chefs en de sfeer werd steeds grimmiger”, zegt Van Bergem. „Waarom vallen ze mij altijd met die kutstreken lastig en niet iemand die alleen maar zit te klootviolen op z’n werk”, appt Versteege op 14 november naar zijn ouders.

Het laatste onderhoud met zijn chefs is vrijdagmiddag 13 december 2019. Pesten op de werkvloer is het onderwerp, maar ook de overplaatsing wordt besproken. „Volgens de verklaringen van zijn chefs is Mike emotioneel uit dat gesprek weggelopen. Een andere collega zag hem huilend door de gang lopen”, zegt Van Bergem. Vijf dagen later stapt Mike Versteege uit het leven.

Stressniveau op sporthorloge

Wat zich in de fatale periode precies heeft afgespeeld is voor de familie van Versteege maar zeer beperkt te reconstrueren. Van Bergem krijgt het onderzoeksrapport van het VIK niet. Hij heeft op het politiebureau in Den Haag alleen de conclusies van het onderzoek mogen lezen. De negentien geanonimiseerde verslagen van mensen die zijn gehoord mogen ze niet lezen. E-mails of appjes die Versteege heeft gewisseld met collega’s en chefs zijn er niet. Het Nederlands Forensisch Instituut zou niet in staat zijn geweest de diensttelefoon of laptop van Versteege te kraken. „De politie weet zelfs versleutelde telefoons van de grootste criminelen te openen maar een diensttelefoon van een agent krijgen ze niet open. Dat is nauwelijks geloofwaardig”, zegt Van Bergem.

Bij gebrek aan berichtenverkeer tussen betrokkenen schermt de familie van Versteege met ander bewijsmateriaal. Mike droeg altijd een sporthorloge dat hartslag, stressniveau en slaap registreert. „Na het laatste werkoverleg van 13 december zie je het stressniveau dat normaal tussen de 12 en 18 was, stijgen naar 98. Slaap is teruggegaan van normaal acht uur naar de eerste nacht twee uur slapen, daarna 40 minuten per nacht.” Van Bergem toont de uitgeprinte grafieken.

Ambtsdwang

In antwoord op vragen van NRC zegt de korpsleiding van de Nationale Politie: „Het overlijden van Mike is en blijft een intens verdrietige zaak. In eerste instantie voor de nabestaanden, maar zeker ook voor zijn collega’s. De politie heeft zich na het overlijden van Mike maximaal ingespannen om een beeld te vormen van de omstandigheden rond zijn dood. Dit beeld is met de nabestaanden gedeeld. De inhoud van gesprekken die in het kader van dit onderzoek met politiemedewerkers zijn gevoerd zijn niet met de nabestaanden gedeeld, omdat de medewerkers volledige anonimiteit is toegezegd.” De politie zegt toe dat er alsnog een onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van Versteege, net zoals ook twee andere suïcides binnen de Landelijke Eenheid onafhankelijk door de commissie-Brouwer zijn onderzocht. „De politie hoopt dat deze aanvullende toetsing vragen bij de nabestaanden kan wegnemen en dat zij daardoor beter in staat zijn het overlijden van Mike een plek te geven.” Dat de ouders van Versteege niet de verslagen mochten lezen van de negentien verhoren die in een VIK-onderzoek zijn afgenomen, gebeurt omdat „aan betrokken medewerkers anonimiteit is gegarandeerd”. De politie zegt dat het de „politie en NFI [het Nederlands Forensisch Instituut] niet gelukt is toegang te krijgen tot de tablet van Mike vanwege de door hem getroffen toegangsbeveiliging.”

Het is materiaal dat de ouders gebruiken in het klaagschrift dat ze hebben ingediend tegen de afhandeling van het onderzoek. Hun advocaat Willem de Klein klaagt over „onbehoorlijke gedragingen” door leidende politiefunctionarissen die „bij Mike een dusdanige stress teweeg hebben gebracht dat dit heeft geleid tot psychische nood, wat uiteindelijk tot zijn dood heeft geleid”.

De ouders van Mike Versteege willen de twee teamchefs, een oudere collega en het sectorhoofd juridisch aansprakelijk stellen voor de dood van hun zoon. Ze bereiden een aangifte voor wegens valsheid in geschrifte door het fabriceren van een schriftelijk verzoek om overplaatsing. Ook is er volgens hen sprake van ambtsdwang: Mike werd gedwongen zijn bezwaar tegen overplaatsing in te trekken. En ze hebben niet gezorgd voor een veilige werksituatie zoals een goede werkgever betaamt.

Om te voorkomen dat het Openbaar Ministerie een aangifte wegens gebrek aan bewijs terzijde legt, hopen de ouders van Versteege dat via een onafhankelijk onderzoek alsnog al het dataverkeer in deze zaak kan worden veiliggesteld. Daarmee is volgens hen overduidelijk aan te tonen dat er „een redelijk vermoeden van schuld is” dat een aantal topfunctionarissen van de politieorganisatie schuldig is aan de dood van een collega. Hun geliefde zoon.

„Het is”, zegt Van Bergem afgelopen maandag, „een onmogelijk gevecht.”

Twee dagen later, na vragen van NRC, kondigt de politieleiding aan dat er alsnog een nieuw onderzoek komt. „De politie staat open voor een onafhankelijke validatie van het door de politie verrichte feitenonderzoek en gaat hierover met de nabestaanden in gesprek.” De ouders van Mike Versteege zijn woensdagmiddag door de directeur korpsstaf Erik de Vries geïnformeerd over de beslissing de zaak opnieuw te bekijken.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon: 0800-0113 of www.113.nl