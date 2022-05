Oorlogsbegraafplaats in Nijmegen beklad met hakenkruizen en Oekraïense vlaggen

Graven en monumenten op een Nijmeegse begraafplaats voor militairen uit de Tweede Wereldoorlog zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met graffiti. Dat bevestigt de politie Oost-Nederland woensdag. Op beelden van lokale nieuwssite Nieuws uit Nijmegen zijn een Oekraïense vlag, hakenkruis, symbool van het extreem-rechtse Oekraïense Azov-regiment en de leus „slava Ukraine” (glorie aan Oekraïne) te zien. Ook zou „fuck Russia” en „fuck Putin” op graven zijn gespoten.

„De schade is groot”, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens Nieuws uit Nijmegen zijn enkele tientallen grafstenen beklad op de Jonkerbos War Cemetery, waar ongeveer 1.500 overleden militairen uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. De begraafplaats is inmiddels met hekken afgesloten, blijkt uit foto’s van de lokale nieuwssite.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls reageert in een verklaring: „Deze actie, door wie het dan ook gedaan is, is op alle mogelijke manieren walgelijk. Zeker op deze dag en op deze plaats; ik verafschuw het en kan er met mijn verstand niet bij dat iemand zoiets doet.” Hij verwijst naar 4 mei, de dag waarop de oorlogsdoden worden herdacht. Voor zover bekend was er geen 4 mei-herdenking op de begraafplaats gepland.

De burgemeester roept iedereen op om informatie over de zaak aan de politie door te geven. „Hopelijk worden de daders snel opgespoord.” Op woensdagochtend was er volgens de politie nog niemand aangehouden.

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC), de Britse organisatie die de begraafplaats beheert, is „geschokt door deze daad van vandalisme”, schrijft een woordvoerder. „We werken nauw samen met de autoriteiten en CWGC-medewerkers zijn ter plaatse om de graffiti te verwijderen en de begraafplaats naar de oorspronkelijke staat te herstellen.”