Noord-Ieren bewegen weg van traditionele tweedeling

Het druilt van de regen, dus het is rustig bij de kraam van de McGraths. Vanachter de worstjes, gehakt en stukken Angus rundvlees van hun eigen koeien vertelt Karanne McGrath dat ze weinig vertrouwen heeft dat haar stem veel uitmaakt, donderdag. „Ik vink een hokje aan, en dan? Gaan ze dan ineens wel onze gezondheidszorg en onderwijs aanpakken?”

McGrath staat op de boerenmarkt in Hilltown, een dorpje in het zuidoosten van Noord-Ierland. Het is hier groen, letterlijk en figuurlijk. Bij de laatste volkstelling identificeerde ruim 45 procent van de inwoners van dit district zich als Iers, één van de hoogste percentages van het land. Zo’n 29 procent voelde zich hier Brits – één van de laagste scores – en 26 procent voelde zich vooral Noord-Iers.

Maar voor Karanne McGrath, moeder van twee jonge kinderen, doen dat soort etiketten er niet toe. Het maakt haar „helemaal niets uit” of de partij die donderdag wint nationalistisch is en dus uiteindelijk een herenigd Ierland wil, of unionistisch is en binnen het Verenigd Koninkrijk wil blijven. Naast haar werk op de boerderij geeft ze les in het speciaal onderwijs en daar zit haar frustratie: „Onze leerlingen kunnen niet meekomen in het gewone onderwijs, maar we moeten ervoor vechten om onze school open te houden. Er is amper beleid of budget.”

McGrath heeft nog niet besloten welke partij het wordt, maar ze neigt naar de nationalistische katholieke partij Sinn Féin. „Misschien is het tijd om te zien of zij echt verandering kunnen brengen. De DUP heeft lang genoeg het voortouw gehad.”

Lokale verkiezingen Test voor Johnson Donderdag worden behalve in Noord-Ierland ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk lokale verkiezingen gehouden. Ze gelden als graadmeter voor het leiderschap van premier Boris Johnson en de populariteit van zijn Conservatieve Partij. In heel Schotland en Wales worden nieuwe lokale volksvertegenwoordigers gekozen, in Engeland gaat het om een deel van het land, zo’n 140 gemeenteraden. Belangrijkste campagnethema zijn de stijgende kosten voor het dagelijks leven. Veel Britten verwijten de landelijke regering dat ze er te weinig tegen doet. De slechte peilingen voor de Conservatieve Partij komen ook door Partygate en de boetes die Johnson en minister van Financiën Rishi Sunak onlangs kregen opgelegd vanwege het schenden van de lockdownregels. Schattingen lopen nogal uiteen en komen ook deels voort uit verwachtingsmanagement, maar de Conservatieve Partij zou op een verlies moeten rekenen van tussen de 500 en 800 zetels, op een totaal van bijna 7.000 zetels. Het grootste deel daarvan zou naar oppositiepartij Labour gaan, maar ook de Liberaal-Democraten staan op winst. Volgens de conservatieve krantThe Daily Telegraph kan dit het slechtste resultaat voor de Conservatieve Partij worden sinds oud-premier Tony Blair namens Labour aan de macht was in de jaren negentig. Alle stadsdelen in hoofdstad Londen houden verkiezingen en daar ziet het er slecht uit voor Johnson. Het centrale stadsdeel Westminster zou mogelijk voor het eerst in decennia in handen van Labour vallen, net als voorheen ‘zekere’ stadsdelen als Wandsworth en Kensington en Chelsea.

Langzaam progressiever

Zo denken meer Noord-Ieren. Sinn Féin, ooit de politieke tak van het Iers Republikeins Leger (IRA), maakt donderdag serieuze kans de verkiezingen te winnen voor de Assemblee van Noord-Ierland, het lokale parlement. Voor het eerst sinds 2003 zou dan de Democratic Unionist Party (DUP), de unionistische protestantse partij die liefst zo nauw mogelijk met Groot-Brittannië verbonden wil blijven, niet meer de grootste partij zijn. Sinn Féin staat in de meeste peilingen al maanden op voorsprong.

Zo’n verschuiving zou historische betekenis hebben in een land waarvan de grenzen ruim honderd jaar geleden precies zó werden getrokken dat een meerderheid van de inwoners protestants en pro-VK zou zijn. In Noord-Ierland schrijft de wet voor dat nationalisten en unionisten altijd samen moeten regeren.

Als Sinn Féin straks de premier mag leveren en de DUP de plaatsvervangend premier in plaats van andersom, bestaat er wettelijk gezien geen verschil tussen die twee en hebben ze evenveel macht. Maar de waarde van zo’n omkering zou symbolisch des te groter zijn. De DUP heeft tijdens de campagne bewust in het midden gelaten of ze wel meewerken aan een regering als Sinn Féin de grootste is.

De Noord-Ierse samenleving verandert, wordt langzaam progressiever en beweegt weg van de traditionele religieuze tweedeling tussen protestants en katholiek. Daarom koos Sinn Féin voor een pragmatische verkiezingscampagne waarin een eventueel referendum over de hereniging van Noord-Ierland en de republiek Ierland maar een bijrolletje had.

Hun leider in het noorden Michelle O’Neill besteedt liever aandacht aan bread and butter-onderwerpen die inwoners dagelijks bezighouden. Ze belooft elk huishouden 230 pond (omgerekend 345 euro) compensatie voor de stijgende kosten van boodschappen, benzine en energie. Kondigde aan 100.000 nieuwe huizen te gaan bouwen. En zegt 1 miljard pond (1,2 miljard euro) aan investeringen toe in de gezondheidszorg, voor hogere salarissen, kortere wachtlijsten en betere psychische zorg.

Als Sinn Féin inderdaad de grootste wordt, komt dat door hun slimme campagne, maar evengoed door de neergang van de conservatieve DUP, zegt hoogleraar politieke sociologie Katy Hayward van de Queen’s University Belfast. „Zij verliezen kiezers aan twee kanten: aan hardline unionisten aan de ene kant en aan gematigder, niet-religieuze partijen aan de andere kant.”

Einde aan grenscontroles

De DUP benadrukt deze campagne vooral de problemen rond de grenscontroles tussen Ierland, onderdeel van de Europese Unie, en Noord-Ierland, deel van het VK en dus niet langer van de EU. De Europese buitengrens ligt nu in zee tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, tot woede van de unionisten. De regering in Londen en de EU zijn in onderhandeling om dat protocol opnieuw vorm te geven, al boeken ze amper vooruitgang. De unionistische partijen willen die controles in de Noord-Ierse havens zoveel mogelijk stopzetten.

Laat het verleden toch rusten. We hebben nu bijna dertig jaar vrede en dat is geweldig Kate Fortune inwoner Noord-Ierland

De afgelopen weken hebben unionisten in ‘oranje’ gebieden tientallen protestmarsen gehouden uit verzet tegen het protocol. De partijleiders gebruiken die marsen als verkiezingsbijeenkomsten. In Bangor bijvoorbeeld, een stadje in het noordoosten, gaan op een avond eind april de Bangor United Unionists voorop, met brede oranje linten over hun regenjassen. Een handvol muziekkorpsen met trommels, bekkens en fluiten komen achter hen aan. In flink tempo marcheren ze door de motregen, hun volgers hebben Union Jack-paraplu’s opgestoken.

Vanonder de capuchon van zijn regenjas kijkt Raymond – zijn achternaam geeft hij liever niet – toe. Hij is ontzettend tegen het protocol, maar ook kritisch op de DUP. „Ze hebben een jaar geprobeerd het protocol te implementeren, dat vond ik niks.” Waarschijnlijk stemt hij daarom op de Traditional Unionist Voice (TUV), een kleine loyalistische partij die hij rechter in de leer vindt dan de DUP. De TUV staat er relatief goed voor in de peilingen.

Schooljongens lopen langs een verkiezingsposter van Sinn Féin.

Samenwerking ligt steeds stil

Raymond vindt het verdwijnen van de grens in zee principieel belangrijker dan de gezondheidszorg of de stijging van de kosten van het dagelijks leven. Dat Noord-Ierse bedrijven voorlopig vooral profiteren van hun tussenpositie, als onderdeel van zowel de EU-markt als de Britse markt, vindt Raymond niet relevant. „Ik ben een purist, het maakt me niet uit hoeveel geld we ermee verdienen. Mijn land is het Verenigd Koninkrijk, daar horen we bij, en toch zit Noord-Ierland nu nog in de EU. Dat kan niet.”

Uit onderzoeken blijkt dat Noord-Ieren als Raymond een minderheidsstem vertegenwoordigen. Volgens het Instituut voor Ierse Studies vinden de meeste unionisten, 56,5 procent, dat een nieuwe regering prioriteit moet geven aan gezondheidszorg, banen en welvaart in plaats van aan het protocol en de landsgrenzen. Bij nationalisten ligt dat percentage nog hoger, op 67,3 procent.

Het lastige is: om te kunnen regeren hebben unionisten en nationalisten elkaar nodig. Het Goede Vrijdagakkoord, het vredesakkoord dat in 1998 een eind maakte aan de gewelddadige Troubles, legt vast dat de ene kant niet zonder de andere mag regeren. Het leidt ertoe dat Noord-Ierland om de haverklap zonder regering in functie zit, omdat de partijen de samenwerking steeds stilleggen; volgens de BBC was dat de afgelopen jaren 35 procent van de tijd het geval. In februari dit jaar trok de DUP de stekker eruit – als gevolg liggen in de staatskas honderden miljoenen ponden te wachten op wetgeving voordat ze kunnen worden uitgegeven.

Akkoord openbreken is tricky

De afspraken over gezamenlijk regeren knellen des te meer omdat partijen die geen kant kiezen in de constitutionele kwestie het donderdag waarschijnlijk goed doen. Zo staat de liberale middenpartij Alliance in sommige peilingen zelfs gelijk aan de DUP en maakt zij kans de tweede partij te worden.

Mary Lou McDonald, voorzitter van Sinn Féin in Ierland, op bezoek in Belfast.

Alliance wil een einde aan het systeem waarin partijen verplicht zijn zich te classificeren als unionistisch, nationalistisch of ‘anders’. „De nieuwe generatie laat zich horen”, zegt hoogleraar Katy Hayward. „Alleen hield het Goede Vrijdagakkoord met zo’n situatie nooit rekening. En het openbreken van dat akkoord zou tricky zijn, want als je daaraan begint, waar eindig je dan?”

Met een vrolijke blauwe boodschappentas op wieltjes scharrelt gepensioneerde Kate Fortune over de boerenmarkt in Hilltown. Het cliché wil dat vooral jongeren de religieuze verdeeldheid minder belangrijk vinden, maar dat geldt evengoed voor haar. „Laat het verleden toch rusten. We hebben nu bijna dertig jaar vrede en dat is geweldig. De politieke partijen zouden nu breder moeten kijken en dat vinden beide kanten moeilijk. Ze denken beide nog in ‘wij versus zij’.” Ze overweegt om op Alliance te stemmen.

Als Sinn Féin wint, komt een referendum over eenwording dan dichterbij, zoals de DUP steeds waarschuwt? Op korte termijn niet, al was het maar omdat uit onderzoek blijkt dat slechts één op de drie Noord-Ieren nu voor hereniging zou stemmen. Aan de andere kant doet Sinn Féin het ook in de republiek op het moment heel goed – als zij de grootste worden bij de verkiezingen in Ierland in 2025, wordt een referendum waarschijnlijker.

Kate Fortune is Ierse, maar vindt een referendum nu geen goed idee. Misschien over vijf of tien jaar, zegt ze, maar ze ziet praktische bezwaren. „In het zuiden hebben ze geen gratis gezondheidszorg, hier bij ons wel, hoe moet dat? Daar moet eerst een plan voor komen. Ik zou een verenigd Ierland zeker mooi vinden, maar dan wel op zo’n manier dat de meeste mensen zich erin kunnen vinden.” Laat dat in Noord-Ierland nu precies het probleem zijn.

