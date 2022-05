Nandi van Beurden: ‘Net als mijn personages heb ik levenslust’

Nandi van Beurden verruilde de Oostenrijkse bergen uit musicalklassieker The Sound of Music voor het Limburgse dorpje van Dagboek van een herdershond. Dat lijkt een wereld van verschil, maar ze ziet zeker overeenkomsten tussen ‘haar’ personages, vertelt Van Beurden tijdens een beeldbelgesprek. „Maria en Miete laten beiden hun leven niet gewoon gebeuren, maar nemen het lot in eigen hand. Niet uit een streberige ambitie, maar vanuit een oprechte drive om alles uit het leven te halen. In zulke rollen kan ik veel van mezelf kwijt: net als de personages heb ik een levenslust die ik niet onder stoelen of banken kan steken.”

Spektakelmusical Dagboek van een herderhond gaat op zondag 8 mei in première in MECC Maastricht en is aldaar te zien t/m 17 juli. Inl: dagboekvaneenherdershond.nl

Bekijk hier de teaser

Voor het grote publiek was Nandi van Beurden (31) een nieuwe ster toen ze vorig jaar meedeed aan het televisieprogramma Op zoek naar Maria. In de liveshows zagen op het hoogtepunt 1,4 miljoen kijkers het ene na het andere smetteloze optreden. Ze vertolkte met verve Disney-hit ‘Colors of the Wind’ of het ingetogen ‘Stille liefde’, maar Van Beurden bleek op haar best bij optredens waarbij ze haar vocale capaciteiten kon combineren met humor, zoals in een uitvoering van Björks hit ‘It’s oh so quiet’.

Televisiekijkend Nederland stemde massaal op Van Beurden. Ze won Op zoek naar Maria en kreeg de hoofdrol in The Sound of Music. Al die waardering was even wennen. Bij eerdere rollen in bijvoorbeeld Beauty and the Beast (2016) en zelfs The Sound of Music (2014) was Van Beurden altijd de ‘understudy’. Ze nam een rol dan bij gelegenheid over van de ster, wier naam op het affiche prijkte: wie in de zaal zat, kwam vaak niet specifiek voor haar. Nu was dat anders. „Het publiek gaf me de kans om Maria te spelen. Ze zeiden eigenlijk: voor jou ben ik bereid een kaartje te kopen.”

Dat was vleiend, maar die verantwoordelijkheid zorgde ook voor druk. „Je moet het vervolgens wel, avond aan avond, waarmaken. Dat was pittig, maar ik vond het ook goed om te beseffen: mensen kijken lang uit naar dat avondje theater en betalen er flink voor. Voor hen moet iedere voorstelling uniek zijn.”

‘Do-re-mi’, was iedere keer een uitdaging: een soort estafette, hordelopen en Songfestival in één

Liedjes als tussensprintjes

Na haar winst in Op zoek naar Maria begon het voor Van Beurden pas: The Sound of Music bleek een ware tour de force door de hyperenergieke regie van Carline Brouwer en de choreografieën van Stanley Burleson. „Het was een marathon met de liedjes als tussensprintjes. Ik kon nooit op 80 procent spelen. Dat was ook goed: zodra je gaat sparen, krijg je geen adrenaline terug van het publiek. Dan wordt het pas echt zwaar.”

Hoogtepunt van de voorstelling was het nummer ‘Do-re-mi’, waarbij Van Beurden zingend door het decor rende, tikkertje speelde met de Von Trapp-kinderen en ondertussen de tekst liet doorratelen. „Dat was iedere keer een uitdaging: een soort estafette, hordelopen en Songfestival ineen.” Om het vol te houden, volgde ze een spartaans regime: „Niet zuipen, niet roken, op tijd naar bed en zorgen dat je goede mensen om je heen hebt.” Dat waren bijvoorbeeld een fysiotherapeut en logopedist, maar ook familieleden en vrienden die haar mentale welzijn oké hielden en af en toe zeiden: zullen we eens een rondje wandelen en het werk even laten?

Terwijl Nandi van Beurden wekelijks zeven of acht keer als Maria op de planken stond, wilde ze de voorstelling toch ‘fris’ houden. „Je kan makkelijk in een groef schieten en op de automatische piloot gaan spelen. Ik wilde blijven spelen, alsof ik niet wist wat er ging komen door heel bewust te luisteren naar mijn tegenspelers. Met Stefan Rokebrand [kapitein Von Trapp, red.] sprak ik soms af: vandaag zeggen we alles anders. Aan de tekst konden we natuurlijk niet rommelen, maar wel aan de melodie of het ritme van de zinnen.”

Alle inzet betaalde zich uit. Van Beurden oogste enthousiaste recensies en kreeg een Musical Award-nominatie voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Op de ochtend voor de prijsuitreiking, zegt ze die award niet per se te hoeven winnen. „Ik ben al de koning te rijk, omdat ik deze rol van het publiek heb gekregen. Dat het nu ook nog gewaardeerd wordt door een vakjury, is geweldig. Als ik dat beeldje krijg, is dat natuurlijk helemaal confetti en slingers en toestanden, maar voor mij zit er al een lintje omheen.” Actrice Nyassa Alberta ging op 28 april met de award naar huis.

Het spelen van Maria was een uitzonderlijke kans, denkt Van Beurden. „De rollen voor vrouwen, waarbij een personage echt een grote ontwikkeling doormaakt, zijn in musicals op één hand te tellen. De titelrol in Elisabeth heeft dat bijvoorbeeld ook. Die rol zou ik graag ooit nog eens spelen.”

Scène Dagboek van een Herdershond

Roy Beusker Fotografie Scène Dagboek van een Herdershond

Roy Beusker Fotografie

Taalknop

Nandi van Beurden studeerde in 2015 af aan de muziektheateropleiding van Fontys. Ze speelde vervolgens in Nederlandse producties, maar ook in Duitsland. Musicaltalent steekt vaker de grens over. Voor spelers die nog geen naam hebben gemaakt, zijn daar meer kansen, legt Van Beurden uit. Musicals worden in Duitsland namelijk minder gepromoot met de namen van bekende acteurs. Daardoor maken beginnende spelers meer kans om vlieguren te maken en kunnen ook Nederlandse acteurs rollen spelen die ze hier (nog) niet zouden krijgen. Zo stond Van Beurden in Mary Poppins in Stuttgart en speelde ze in München verschillende personages, waaronder de titelrol, in Amélie.

De taalbarrière was geen probleem. Ze kreeg een Duitse coach, die haar hielp om zo accentloos mogelijk te spreken. Daarnaast heeft ze een voorliefde voor talen. „Sinds mijn middelbare schooltijd heb ik mijn talen altijd goed bijgehouden. Ik heb zelfs nog een jaar Engels gestudeerd. Als ik in een andere taal mag spelen, grijp ik die kans meteen.” Dat geldt ook voor de rol die ze nu gaat spelen: Miete van der Schoor in Dagboek van een herdershond. Daarin spreekt de van oorsprong Brabantse plots Limburgs. Lachend: „De taalknop moest dus weer even om.”

Gereedschapskist

De televisieserie Dagboek van een herdershond was tussen 1978 en 1980 erg populair en won een Gouden Televizier-Ring. De kijkers volgden twee seizoenenlang de belevenissen van kapelaan Odekerke, die begin twintigste eeuw in een Limburgs dorpje belandt waar een nieuwe kolenmijn voor veranderingen zorgt. Het verhaal is gebaseerd op de trilogie Kroniek eener parochie van priester Jacques Schreurs. Daarin botst de jonge, naïeve kapelaan met zijn conservatieve pastoor. Ook heeft hij moeite om zich staande te houden in het dorpje. Om zich door de lastige situaties heen te slaan, praat Odekerke met zijn beschermengel. Uiteindelijk springt tussen hem en de dochter van de bierbrouwer, Miete, de vonk over.

Foto Ans Brys

Het verhaal uit de tv-serie is voor de musical enigszins gemoderniseerd, vertelt Van Beurden. Miete is bijvoorbeeld eigengereider. „Ze omarmt het dorp en zijn tradities, maar voelt ook dat er een grens zit aan hoever zij zich kan ontwikkelen. Ze hoeft maar naar een man te kijken, of mensen denken dat ze met hem naar bed gaat. Ze pakt een boek en mensen zeggen [Van Beurden schakelt over op het Limburgs]: doe maar even ’n bietje dimmen.” Daar kan Miete moeilijk mee omgaan: ze voelt zich anders dan haar dorpsgenoten. „Maar dan komt die kapelaan het dorp binnen fietsen” – het iconische beeld waarmee de tv-serie opende – „en zij zitten direct op één golflengte. Met hem kan ze het over wezenlijke dingen hebben en iets voelen wat écht is.”

Dagboek van een herdershond is een co-productie van Toneelgroep Maastricht en Albert Verlinde Producties. De cast en het creatieve team, onder leiding van regisseur Servé Hermans, zijn een mix van namen uit het toneel- en musicalveld. Zo speelt Joes Brauers de kapelaan en is Angela Schijf de engelbewaarder. Musical en toneel zijn genres die vaak gescheiden blijven. Toch noemt Van Beurden het in dit geval „een perfect huwelijk”, omdat de verschillende spelers – met uiteenlopende ervaringen en expertises – elkaar enorm versterken en van elkaar leren. In de toekomst zou Van Beurden vaker in toneelstukken of films willen staan. „Die kans krijg ik nu een beetje: ik sta met één been in Toneelgroep Maastricht. Ik leer veel, ben echt mijn gereedschapskist aan het vullen.”

Wanneer dit interview plaatsvindt, is de première nog een week ver weg en staan de try-outs op het punt van beginnen. Nandi van Beurden kijkt uit naar moment dat er publiek bij de voorstelling zit. „Tot nu toe hebben we onze energie tegen lege stoelen gegooid. Nu gaan we ervaren hoe toeschouwers op het stuk reageren. Moet het tempo ergens omhoog of juist omlaag? Moet een overgang anders? Als je iets vaak speelt, word je er blind voor. We hebben de frisse blik van de toeschouwers nodig.” Ze houdt van deze fase. „Ik ga heel goed op de energie van een publiek. Dat is toch waarvoor je het vak doet: je wilt je toeschouwers iets geven.”

Nandi van Beurden (1991, Tilburg) studeerde muziektheater aan Fontys. Ze speelde in verschillende musicals, ook in Duitsland. Haar rol in Hello Dolly! eindigde voortijdig door de pandemie. Door het winnen van tv-programma Op zoek naar Maria kreeg Van Beurden vorig jaar de hoofdrol in de musical The Sound of Music. Ze was te zien in serie The Spectacular en te horen in animatiefilms als Encanto.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven