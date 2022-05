Na Booking neemt Tans de leiding in groeifase VanMoof

Als Gillian Tans, dan operationeel directeur bij Booking.com, in 2016 de promotie tot algemeen directeur kan maken, twijfelt ze niet. De cruise naar de Verenigde Staten ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van haar schoonouders die al vijf jaar op de planning staat, laat ze ervoor schieten – het gezin gaat zonder haar. Vlak na haar benoeming verhuurt ze haar eigen villa in Amsterdam via Booking, om het verhuurproces van dichtbij mee te maken. Op een avond wordt ze rond 23.00 uur gebeld: de gasten krijgen haar deur niet op slot, of ze even kan komen helpen.

Het vijfde hoofdstuk van het boek De Machine, over het succesvolle e-commercebedrijf, is volledig gewijd aan de oud-topvrouw van Booking. Daarin wordt een beeld geschetst van een vrouw wier leven onlosmakelijk met haar werk verweven is. Haar werk ís haar leven. Een trekje dat ze waarschijnlijk van haar vader heeft, die vaak ’s avonds laat en in het weekend aan het werk was als Volvo-importeur. Nu neemt Tans, die in 2019 na drie jaar bestuur op een zijspoor werd gezet bij Booking, de dagelijkse leiding over bij het hard groeiende e-bikebedrijf VanMoof. Een paar jaar geleden was ze al een van de eerste investeerders in de Amsterdamse fietsenproducent.

Groeiende bedrijven

VanMoof is een stuk kleiner dan Booking, is nog niet winstgevend en zit midden in een groeifase (van 10 miljoen euro omzet in 2018 naar 75 miljoen in 2021). Het contrast met haar vorige werkgever lijkt groot, maar dit is niet de eerste keer dat Tans aan de slag gaat bij een nog groeiend bedrijf. De bestuurder, die opgroeide in de Betuwe, begon in 2002 bij Booking op de hotelafdeling toen het bedrijf nog een rommelige start-up was met enkele tientallen medewerkers.

„Gillian is iemand die graag uitgedaagd wordt”, zegt Pepijn Rijvers, oud-marketingdirecteur bij Booking en een van Tans’ vertrouwelingen daar. Hij denkt dat de beslissing van Tans om VanMoof te gaan leiden – sinds haar vertrek in 2019 bekleedde ze geen topfunctie meer – daaruit voortkomt. „Voor het inkomen hoeft ze het niet te doen. Ze vindt groeiende bedrijven gewoon heel leuk.”

Toch was het juist in de periode van (te) grote groei dat het voor Tans misging bij Booking: de top van het Amerikaanse moederbedrijf en zijn aandeelhouders eisten dat de razendsnelle groei van Booking doorzette, terwijl het personeel op het hoofdkantoor in Amsterdam verlangde naar de menselijke maat. Geen van beide groepen kon Tans tevredenstellen. Onder medewerkers heerste vanwege de werkdruk veel ontevredenheid; ze voelden zich soms een nietig tandwiel in een grote, razende machine. Een miljoenenbedrijf – maar met gebrek aan professionele procedures en de werkwijze van een start-up. Tans was de belangrijkste aanjager van de groei, maar onder haar bewind brokkelde de ‘familiecultuur’ van Booking af.

Lange wachttijden

Bij VanMoof is Tans’ taak duidelijk: het bedrijf kampt met technische mankementen en lange wachttijden voor fietsreparaties en nieuwe fietsen. Dat de problemen bij Booking onder haar leiding niet opgelost konden worden, is niet aan haar te wijten, zegt Rijvers. „Ieder bedrijf kent betere en mindere fases.” Geen reden om aan te nemen dat het bij VanMoof niet zal lukken. „De problemen daar vergen sterke executie – dat is waar Gillians kracht ligt. En ze heeft er veel ervaring mee, binnen Booking is ze het langst werkzaam geweest als operationeel directeur. Ze zal er als een vis in het water zijn.”

VanMoof heeft aan Tans in ieder geval een bescheiden topvrouw: bij Booking kwam ze op de fiets naar het werk, met natte haren en in regenpak als het regende. Een auto met chauffeur sloeg ze af. Wie weet fietst ze binnenkort op haar elektrische VanMoof naar haar nieuwe werkplek.