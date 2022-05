Links Frankrijk sluit akkoord over samenwerking bij parlementsverkiezingen

De Franse Groenen en La France Insoumise (LFI), de partij van de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon, hebben een akkoord gesloten over samenwerking tijdens de parlementsverkiezingen van juni. Ook de ooit machtige, maar nu gedecimeerde Parti Socialiste (PS) heeft een principeakkoord met LFI gesloten. Met deze samenwerking hopen de linkse partijen meer zetels te halen dan ze ieder voor zich zouden hebben gekregen.

De parlementsverkiezingen in Frankrijk verlopen volgens een districtensysteem. In elk van de 577 districten wordt een eerste ronde gehouden. Elke partij met minimaal 12,5 procent van de stemmen gaat door naar de tweede ronde. Wie in de tweede ronde de meeste stemmen haalt, wint een parlementszetel.

De linkse partijen – ook de communisten zouden nog aansluiten – beloven elkaar niet dwars te zitten tijdens de eerste ronde: volgens het akkoord doet er in elk district maar één linkse kandidaat mee. Als grootste linkse partij zal LFI in de meeste districten de kandidaat leveren. In honderd districten vaardigen de Groenen de linkse kandidaat af, in zeventig districten zal er een PS-kandidaat op het stembiljet staan.

Onvrede

De Nationale Raad van de PS zal nog wel met de overeenkomst moeten instemmen. Diverse socialisten hebben hun onvrede geuit over de samenwerking met LFI, onder meer vanwege het gebrekkige aantal PS-kandidaten en vanwege de anti-Europese standpunten van de partij van Mélenchon.

Volgens een nieuwe opiniepeiling hoeft Emmanuel Macron vooralsnog niet te vrezen voor een linkse meerderheid, die hem zou kunnen dwingen om een linkse premier aan te stellen. Als de herkozen president een verbond weet te sluiten met de centrum-rechtse partijen Les Républicains en Horizons zou hij de absolute meerderheid in het parlement halen.

Op de radicaal-rechtse flank zou Éric Zemmour graag samenwerken met Marine Le Pen, de verliezer van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Maar Le Pen houdt iedere vorm van samenwerking met haar concurrent tegen.

Ongehoorzaam

In de Groene fractie van het Europees Parlement is met bezorgdheid gereageerd op de linkse alliantie. In de samenwerkingsverklaring van de Groenen en LFI zeggen de partijen dat ze „bereid moeten zijn om bepaalde Europese regels niet te gehoorzamen” als die in de weg staan van ecologische en sociale urgentie. De Duitse Europarlementariër Reinhard Bütikofer zei tegen Politico: „Wat zal deze ongehoorzaamheid onderscheiden van die van de Polen en Hongaren? Zullen de uitspraken van het Europese Hof van Justitie worden gerespecteerd?”

Zijn collega Karima Delli van de Franse Groenen wees ter vergelijking op het coronaherstelfonds als een plan dat ook „alle budgettaire regels opgeblazen heeft”. De twee samenwerkende Franse partijen zeggen in de verklaring dat ze „krachtig de strijd aangaan tegen de aanvallen op de fundamentele vrijheden door de extreem-rechtse regeringen in Hongarije en Polen”.