Langzaam ontstaan er dan toch barstjes in de vaas, want ik kan het me niet heugen dat een baas van Schiphol ooit eerder ergens zijn excuses voor heeft aangeboden. Maar gisteren was het dan toch zo ver, zelfs De Telegraaf toeterde online dat Schipholbaas Dick Benschop ‘sorry’ heeft gezegd tegen het volk, de mensen, of in zijn jargon: de klanten.

Waarvoor, vroeg ik me af. Wat was er gebeurd? Schiphol was toch ons nationale kankergezwel dat we op z’n gemakje lieten uitzaaien naar Lelystad, Eindhoven en Rotterdam? Het was toch al bekend dat ze niets geven om het milieu, omwonenden en ganzen? Schiphol heeft toch een status aparte? We leven in een land waar u voor het milieu minder moet douchen, zodat Schiphol gewoon kan groeien. De Schiphollobby is inmiddels zo arrogant, dat ze denken dat het geloofwaardig is als ze zeggen dat ze iets gaan doen voor het milieu. Waarvoor zouden die hun excuses aanbieden? Voor het financieren van onderzoeken waaruit blijkt dat de geluidsoverlast tegen alle waarnemingen van omwonenden in weer meevalt? Voor de aller-, allerlaatste uitbreiding die toch niet de allerlaatste uitbreiding bleek te zijn? Voor al die niet noodzakelijke vluchten die alleen maar bedoeld zijn om zoveel mogelijk overstappers de winkels van de eigen belastingvrije ministaat in te lokken? Voor al het grondpersoneel dat onderbetaald wordt?

Nee, het was een welgemeend sorry voor de chaos in de meivakantie. Want in de rij staan raakt de Nederlander in het hart.

In de woorden van Benschop: „De meivakantie doet pijn.” Een combinatie van meer reizigers dan gedacht en minder personeel dan gepland doet de nationale luchthaven de das om, waarschijnlijke oorzaak volgens Benschop: meer ziekmeldingen door corona.

De Schiphollobby ging meteen weer draaien. Om de zomervakantie te redden moet er misschien wel worden uitgeweken naar andere luchthavens. Anderen opperden dat je ook op andere manieren op vakantie kunt. Met de trein, de fiets, te voet of godbetert de auto.

Ter geruststelling: u hoeft helemaal niets en zeker niet voor het milieu. Schiphol moet gewoon stoppen met een ministaat binnen de staat te willen zijn. Stel een directie aan die Schiphol gaat leiden als een groot Centraal Station, ingericht om ons van A naar B te brengen. Schrap alle vluchten die zijn bedoeld om overstappers van hun geld af te helpen. Sluit die winkelpromenades, dat mini-casino en die restaurants waar je voor te veel geld te weinig koffie krijgt en die zogenaamd zo goed zijn voor onze nationale economie. Indirect kosten ze ons miljarden aan milieumaatregelen.

Er zijn op Schiphol meer dan genoeg mensen, landingsbanen en vliegtuigen om ons zonder lange wachttijden weg te brengen, desnoods twee keer per jaar. Er zijn op Schiphol niet te veel mensen ziek, er is daar te veel werk. Je bent veel te vet Schiphol. Krimp!

