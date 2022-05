Naarmate de Russische veldtocht tegen Oekraïne langer duurt en de bevrijdingsmythe van het Kremlin meer als klinkklare nonsens te kijk staat, gaan de belangrijkste adjudanten van president Poetin steeds driester van zich af bijten. Vernietigingsretoriek en (verkapt) antisemitisme strijden in deze razernij om voorgang.

Volgens minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, moet Oekraïne worden overmeesterd, omdat het land door Joodse nazi’s wordt geleid. President Zelensky is de personificatie van dit kwaad. „Zijn week kent zeven vrijdagen”, zei de minister met een Russisch spreekwoord om te accentueren dat Zelensky elke dag iets anders beweert en dus door en door onbetrouwbaar is. Dat het onwankelbare Oekraïense staatshoofd geen stiekeme nazi maar openlijk Jood is, zegt hem niets. „De meest vurige antisemieten zijn Joden. Hitler had, geloof ik, ook Joods bloed”, aldus Lavrov.

Mogelijk had de minister een glaasje op. Lavrov heeft een kwaaie dronk. Hoe sneller de glazen gevuld worden, ook aan tafel met westerse collega’s, des te agressiever hij tekeergaat over al de vernederingen van Rusland sinds de val van de Berlijnse Muur drie decennia geleden.

Drank is niet de enige verklaring. In en rond het Kremlin zwermen veel meer antisemieten. Ex-premier Dmitri Medvedev, nu vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad die de huidige oorlog voert, zette zeven maanden geleden de toon door in een Russische krant te voorspellen dat Zelensky met een gele ster zijn leven zou eindigen. Medvedevs vernietigingsverlangen is sindsdien nog verder aangewakkerd. Zo heeft hij sinds het begin van de Oekraïense invasie op zijn Telegram-kanaal een reeks mini-essays gepubliceerd, die uiting geven aan een diep oorlogsverlangen tegen alles wat naar Amerika riekt.

Hoofdvijand is het „leugenachtige” Europa, altijd al een bondgenoot van het fascisme

Medvedev is geen uitzondering. Hij vertolkt de stemming in het Kremlin. De secretaris van de Nationale Veiligheidsraad, voormalig FSB-chef Nikolaj Patroesjev, heeft er vorige week dinsdag in een interview met de regeringskrant Rossijskaja Gazeta bijvoorbeeld ook geen doekjes om gewonden wat het uiteindelijke oorlogsdoel van het Kremlin is. Voor de goede orde: Patroesjev is de tweede man in de informele hiërarchie van Rusland.

Nadat Patroesjev eerst de Oekraïners had afgeschilderd als werkschuw tuig dat de straten in Europa onveilig gaat maken – besmet met „corona, hepatitis, tbc, rode hond of mazelen” en „nazistisch gedachtegoed” –, schetste hij de contouren van de eigenlijke mondiale strijd die nu gaande is. De hoofdvijand is het „leugenachtige” Europa dat altijd een bondgenoot van het fascisme was, zoals Sovjetleider Stalin in de jaren dertig al betoogde, en nu weer de reïncarnatie van Hitler is. Deze „anti-humane Europese beschaving” heeft geen toekomst.

Het eind van het liedje is dat Oekraïne „uiteenvalt” in verschillende staatjes, aldus Patroesjev. En dan volgt de rest. Want tegenover de op ordinair winstbejag gefixeerde westerse „liberale doctrine” dat het individu belangrijker is dan de staat, heeft Rusland zijn „spirituele en morele waarden om eerlijk te zijn tegenover onze voorouders die het ons mogelijk maken onze persoonlijkheid, samenleving en overheid te behouden”.

Dankzij Lavrov, Medvedev en Patroesjev is nu na tien weken klip-en-klaar dat het Kremlin uit is op de vernietiging van de Oekraïense politieke en culturele soevereiniteit en in het verlengde daarvan op de liquidatie van de Europese rechtsorde.

Sommige politici en analisten bij ons knijpen voor deze pijnlijke waarheid nog steeds een oogje dicht. Ze wanen zich ‘realisten’ en gokken op de ratio. Dat is niet alleen analytisch onverstandig. Als het onvermogen om het Kremlinregime te zien als een ideologisch gedreven bewind hardnekkig blijft, wordt dit ook een gevaar voor onszelf.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.