Sharon Van Etten: ‘In duisternis schuilt voor mij grote schoonheid’

Het leven lijkt een tranendal in de muziek van Sharon Van Etten. Drama, duisternis en intense emoties spreken uit teksten en muziek op het album We’ve Been Going About This All Wrong van de Amerikaanse zangeres. Meestal gaat ze in het zwart gekleed. Van Etten, voor het eerst na de lockdown in Amsterdam voor een persdag, brengt een belangrijke nuance aan. „Er is een significant verschil tussen ‘dark’ en ‘darkish’. Mijn muziek is niet per se donker. Ik zoek vaak de schaduwkant van de onderwerpen die ik bezing, omdat niet alles in deze wereld even mooi is of vrolijk stemt. In de poëzie van de duisternis schuilt voor mij een grote schoonheid.”

Pop We've Been Going About This All Wrong komt 6 mei uit bij Jagjaguwar-Konkurrent. Sharon Van Etten speelt 14 juni op haar Darkness Fades Tour in TivoliVredenburg, Utrecht.

In een gastrol bij de groep Superchunk zingt ze in het nummer ‘If You’re Not Dark’ relativerend:

If you’re not dark at least in some little part what are you on? Can I have some?

Niet alles aan Sharon Van Etten (41) is donker en gloomy. Opgeruimd vertelt ze over haar Nederlandse toermanager, die haar vanuit de auto op de snelweg altijd wijst op de afslag Etten-Leur: „Daar liggen je roots, Sharon!” Nederland telt 16.000 Van Ettens in het telefoonboek. Haar vader heeft er research naar gedaan. „Hij is van Iers/Nederlandse afkomst. Mijn moeder heeft wortels in Oekraïne en Zweden. Ik ben de spreekwoordelijke Europese straathond, opgegroeid in New Jersey en Tennessee. Als kind stelde ik me voor dat ik ooit naar het mythische Etten zou gaan en dat iedereen daar op mij zou lijken. Op tournee heb ik nog nooit tijd gehad om er eens werkelijk rond te neuzen.”

‘Unchained Melody’ is een van de beste popmelodieën ooit geschreven

Sharon Van Etten studeerde opnametechniek aan de universiteit van Middle Tennessee. Ze wilde ‘iets’ in de muziekindustrie, maar verder dan serveerster in de coffeeshop van een platenwinkel kwam ze niet. Ze werd het slachtoffer in een gewelddadige relatie met een rockmuzikant en keerde terug naar het ouderlijk huis in New Jersey. Vanuit haar nieuwe standplaats Brooklyn begon Sharon Van Etten met het verspreiden van haar muziek op cassettes. In 2012 verscheen het album Tramp op het onafhankelijke label Jagjaguwar dat sindsdien haar muziek uitbrengt. ‘Every Time the Sun Comes Up’ van het album Are We There (2014) en ‘Seventeen’ van haar voorlaatste Remind Me Tomorrow (2019) werden indiehits met tientallen miljoenen luisteraars.

Melodie

Inmiddels is ze moeder van een zoon van vijf en verhuisde met man (manager Zeke Hutchins) en kind naar Los Angeles. Ze had kleine rollen in de tv-series The OAen Twin Peaks: The Return en acteerde in de speelfilm How It Ends (2021) waarin twee van haar songs te horen zijn. Hollywood heeft een plek in haar hart. Tot haar favoriete songs aller tijden behoort ‘Unchained Melody’ uit de film Unchained (1955), later vooral bekend geworden door The Righteous Brothers. „Het is een van de beste popmelodieën ooit geschreven”, vindt Van Etten. „Ik geloof in de kracht van een melodie. Mijn manier van componeren wijkt af van de traditie waarin coupletten en refreinen alsmaar herhaald worden. ‘Unchained Melody’ heeft mij geleerd dat zelfs een popsong van drie minuten een geweldige dramatische ontwikkeling kan hebben. Ik hou van songs waarin het drama wordt opgestapeld. Het uiteindelijke doel is dat muziek je bij de keel grijpt, of je aan het huilen kan maken. Zoals ‘Unchained Melody dat nog steeds doet bij mij.”

Contrast

Aimee Mann, Any DiFranco en Angel Olsen behoren tot haar meer recente rolmodellen. Met de laatste zingt Sharon Van Etten het duet ‘Like I Used To Do’ waarin de twee zangeressen, afzonderlijk gefilmd in lockdown, flirten met de klassieke countryballade. Het contrast met de zwaarte van haar eigen muziek is groot. „Het zijn donkere tijden”, zegt Van Etten. „Ik zit in mijn kleine bubbel met een prachtig kind en een geweldige partner. Ik werk grotendeels vanuit mijn huisstudio die ik tijdens de lockdown zelf heb ingericht in de garage. Maar als ik naar buiten kijk zie ik al die turbulentie in de wereld. De verleiding was groot om in mijn schulp te kruipen en de somberheid ruim baan te geven. De pandemie bracht me in een positie waarin ik niet alleen muzikant, maar opeens ook kleuterjuf van mijn eigen kind werd. Tijd om muziek te maken was opeens schaars geworden. Daar komt bij dat muziek en songteksten altijd een vorm van therapie voor mij zijn geweest. Ik heb al die duistere gedachten naar buiten laten komen als een vorm van exorcisme.”

Elektronische middelen zijn belangrijker geworden in haar muziek. „Bij het maken van mijn vorige album Remind Me Tomorrow heb ik de synthesizer en drumpads ontdekt als basis voor nieuwe composities. Ik realiseerde me dat de gitaar me steeds in hetzelfde cirkeltje liet ronddraaien, van dezelfde akkoorden en voorspelbare melodieën. Van jongs af ben ik een fan van postpunk en new wave, vaak gespeeld op synthesizers. Via filmpjes op YouTube heb ik mezelf geleerd om met die spullen en sounds om te gaan. Het heeft me bevrijd van de eeuwige vergelijking met folkzangeressen, die je opgeprikt krijgt als vrouw met een gitaar.”

De albumtitel We’ve Been Going About This All Wrong weerspiegelt haar wereldbeeld, zegt Sharon Van Etten. „Hopelijk heeft de pandemie en de gedwongen periode van reflectie ons geleerd dat het anders moet met racisme, oorlog, milieu, genderkwesties. Het houdt me bezig, maar laten we daar niet te drammerig over doen. Er zit een element van humor in die titel. Zoals al mijn muziek ook lichte momenten kent.”

