Geen alledaagse gebeurtenis: Nederlandse schrijvers die de boekhandel oproepen een boek uit de handel te nemen. Het lot trof Johan Derksen en de biografie die Michel van Egmond over hem schreef. De schrijver Jaap Robben nam het initiatief en zijn collega Ilja Leonard Pfeijffer steunde hem snel. Jammer, want ik ben geen voorstander van het boycotten van boeken en schrijvers. Waar houdt het op? Moet de antisemiet Céline nu ook maar uit de schappen? De dichter Lucebert, die in zijn jonge jaren een zwak had voor Hitler? Knut Hamsun met zijn nazisympathieën? Schrijvers zouden de laatsten moeten zijn die oproepen tot het boycotten van boeken. Lezers kunnen zelf wel bepalen wat ze wel of niet moeten lezen.

Tegenover deze oproep tot een boycot staan de boze reacties van Derksen-fans in de sociale media. Zij kunnen niet aanvaarden dat hun held in ongenade is gevallen. De opvallendste reactie betrof een fragment uit een talkshow van Eva Jinek, twee jaar geleden. Daarin vertelt de ex-voetballer Sjaak Polak van Sparta een bizarre anekdote uit zijn carrière.

Bij Sparta speelde in 2007 Anthony Obodai, een Ghanese middenvelder die bij Ajax mislukt was. Teamgenoot Polak ergerde zich aan Obodai, die graag met zijn stoere lichaam pronkte en soms poedelnaakt door de gangen van het stadion wandelde. Op een dag besluit hij Obodai te grazen te nemen. Samen met zijn teamgenoot Ricky van den Bergh pakt hij Obodai, gooit hem op de massagetafel en bindt hem met enkele rollen tape vast. Op aandringen van Jinek vertelde Polak, over wie in die dagen ook een biografie werd gepubliceerd, wat er vervolgens precies gebeurde. „Ik liep heel rustig naar de medische kast en haal er zo’n houten spatel uit. Ik pakte ‘Red Hot’ – een best pittige balsem – en kijk zo zijn kringspier in. Ik zeg tegen hem: ‘Ontspan nou toch ’s’. Ik bleef maar wachten tot hij ontspande en sloeg zo die spatel op zijn stuitje. Uiteindelijk haalde ik hem zo via zijn bilnaad, via de balzak naar beneden. Dat vond-ie niet leuk.”

Jinek en haar andere gasten, onder wie Alexander Pechtold, stikten van het lachen terwijl Polak zijn verhaal afsloot, laconiek als een goede moppentapper die de pointe uitserveert: „Het mooiste, Eva, hij dacht dat-ie klaar was, maar het was mooi weer op Spangen, 26, 27 graden, mooi zonnetje, en toen hebben we hem maar op de middenstip gezet… Ja, weet je, dat is humor.”

Jinek heeft nu op Instagram verklaard dat het een onschuldig incident betrof waarover ze nog onlangs met Obodai gebeld heeft. Hij verzekerde haar dat hij het ook zelf „hilarisch” had gevonden omdat het „illustratief was voor de manier waarop in het team met elkaar werd omgegaan”.

Houdt Obodai zich hier groot? Hij was inderdaad bevriend met Van den Bergh, maar feit is dat hij later is weggegaan bij Sparta omdat hij „door een deel van de spelers” werd weggepest. Trouwens, ook uit de weergave van Polak blijkt dat Obodai destijds op het moment zelf bepaald niet blij was met deze ‘grap’.

De Derksen-fans gebruiken dit onbestrafte voorval om de „uitglijder” van Derksen vergelijkenderwijs te vergoelijken. Daarvoor is geen reden, al vermoed ik wel dat Jinek en Polak met deze anekdote over twee witte mannen en een zwarte Ghanees nu evenveel problemen zouden hebben gekregen als Derksen met zijn verhaal.