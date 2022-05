Ik (bijna 50) ga met mijn vader (bijna 80) naar de boerin (net 100) op wier boerderij mijn vader in de Hongerwinter vertoefde. Mijn vader en ik worden vriendelijk begroet als we in het bejaardenhuis worden ontvangen. Het eerste wat ze aan mij, met krakende stem, vraagt: „Hoe gaat het op school, jongen?” „Goed hoor, mevrouw”, zeg ik.

