Voor iedere nieuwe generatie die louter in vrede opgroeit, wordt het lastiger zich voor te stellen hoe een onvrije samenleving eruit ziet en voelt. Te begrijpen wat onvrijheid betekent, anders dan een abstracte term. Te beseffen wat er te verliezen valt. Jongeren kennen vaak niemand meer die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. De collectieve beeldtaal van de Nationale Dodenherdenking op de Dam kan zo met elk verstrijkend decennium minder collectief worden. Bevrijdingsdag kan iets obligaats krijgen.

De twee minuten stilte van vandaag zijn méér dan een ritueel. Want de vrijheid die morgen wordt gevierd, kan niet zonder de herdenking van onvrijheid.

Kan niet zonder het herdenken van oorlogsslachtoffers, van alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, zoals het officiële memorandum luidt. Maar ook niet zonder terug te denken aan een samenleving waarin de vrijheden die wij nu hebben niet vanzelfsprekend waren.

In het niet meer weten wat oorlog is, schuilt gevaar. Daardoor kon iemand afgelopen zaterdag in een nazi-uniform door een winkelstraat op Scheveningen lopen en dat afdoen met „een grap” toen een voorbijganger vroeg waarom. De badplaats was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Atlantikwall, de Duitse kustverdediging. Een kwart van de Haagse bevolking moest op last van de bezetter het huis en de stad verlaten om de bouw van bunkers, versterkingen en versperringen mogelijk te maken. Van de 17.000 Joodse Hagenaars overleefden minder dan 5.000 de oorlog. „Dit nooit weer” heeft alleen betekenis als iedereen wéét wat ‘dit’ is.

Doordat de vrede zo vanzelfsprekend is, zijn ook velen gaan geloven dat oorlog iets is voor elders in de wereld, voor landen waar de democratie wankel is. Zijn gaan geloven dat wij in Nederland, in Noordwest-Europa, onze vrijheid niet meer konden verliezen. Dat het voortdurend ter discussie stellen – of zelfs in twijfel trekken – van de pijlers waarop onze rechtsstaat is gebouwd, ook door volksvertegenwoordigers, geen kwaad kan.

De oorlog in Oekraïne heeft aan die gedachten ruw een einde gemaakt. De afgelopen tien weken hebben niet alleen laten zien hoe snel een samenleving ontwricht kan raken, maar ook dat Europa zó graag wilde geloven in vrede dat het Russische oorlogshandelingen jarenlang niet serieus nam. ‘Oekraïne’ heeft laten zien dat oorlog geen ver-van-ons-bed-show is.

Juist daarom blijft het vertellen van verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zo belangrijk, niet alleen die van leed en verzet, maar ook de persoonlijke verhalen. Zoals het 4 en 5 mei Comité dit jaar zegt: in twee minuten kan een verhaal worden verteld. Móét dat verhaal worden verteld, doorverteld en doorverteld. En belangrijker: moet er naar dat verhaal worden geluisterd, moet het worden begrepen en moet er naar worden gehandeld. Niet alleen begin mei, maar ook als op andere momenten wordt getornd aan de democratie.

De Oekraïense dichter Iya Kiva (1984), die acht jaar geleden van Donetsk vluchtte naar Kiev en nu naar Lviv, dichtte hoe oorlog een staat-van-zijn kan worden: er zijn al drie uur zonder oorlog / zes uur zonder oorlog / wat als er geen oorlog is als de nacht valt / we kunnen de was niet doen zonder oorlog / eten koken / theedrinken zonder oorlog

Ook vrede kan een zijnstoestand worden. Maar het is te kostbaar om haar voor lief te nemen.