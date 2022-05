Fonds van 250 miljard moet eurozone versterken

Het is terug van nooit helemaal weggeweest: het debat over de toekomst van de euro. Deze donderdag doet het euronoodfonds ESM, dat eerder onder meer Griekenland redde, een voorstel om zelf een nieuwe taak op zich te nemen: het dempen van economische schokken. Eurolanden zouden bij plotseling economisch zwaar weer goedkoop geld kunnen lenen bij het ESM – vóórdat ze in betalingsproblemen komen. Tijdens de eurocrisis (2010-2013) ging het anders: het noodfonds sprong pas bij toen staatsschulden onbetaalbaar werden.

Experts van het ESM (voluit: Europees Stabiliteitsmechanisme) stellen in een donderdag verschijnend artikel een pot geld voor van 250 miljard euro. Dat is ruim 2 procent van het bbp van de eurozone. Landen waar de werkloosheid opeens snel oploopt door een externe schok (een pandemie, geopolitieke instabiliteit zoals nu in Oekraïne, energieproblemen) kunnen dan geld lenen tegen de lage rentes die het ESM biedt. Zo kunnen ze een staatsschuldencrisis voor zijn. Deze pot geld (‘stabiliteitsfonds’ genoemd) zou gaan vallen onder het in Luxemburg gevestigde ESM.

Nog een fonds

Het zou verschillen van het bestaande EU-coronaherstelfonds van 750 miljard, beheerd door de Europese Commissie. Dat is (vooralsnog) tijdelijk, terwijl het door het ESM voorgestelde fonds permanent moet worden. Het belangrijkste verschil: landen krijgen uit het EU-herstelfonds deels subsidies, die ze niet hoeven terug te betalen. In het ESM-plan gaat het alléén om leningen. Het ESM wil niet dat zwakke landen permanent aan het infuus liggen.

Tijdens de coronapandemie, waarin snel gehandeld moest worden, werd het debat over de toekomst van de eurozone even geparkeerd voor later. Dat debat woedt al sinds de eurocrisis, die liet zien dat de monetaire unie nogal broos is. Het in 2010 in allerijl opgerichte ESM (toen nog: EFSF) moest Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en Cyprus uit de brand helpen met noodkredieten.

Regeringen hebben sindsdien meerdere stappen gezet, zoals het oprichten van gemeenschappelijk bankentoezicht en aanscherping van de begrotingsregels. Maar al jaren klinkt de roep om een eigen begroting (of schokdemper) voor de eurozone, om te voorkomen dat een crisis in een afzonderlijke lidstaat uitgroeit tot bedreiging van de euro als geheel.

De schokdemper zou lidstaten van de eurozone geen cent extra kosten

Aan het begin van zijn eerste ambtstermijn, in 2017, stelde de Franse president Emmanuel Macron een ‘gemeenschappelijke begroting’ voor de eurozone voor. De Europese Commissie pleit ook voor zo’n eurozonebudget, evenals de Europese Centrale Bank. De ECB, die in 2012 ingreep om de eurocrisis te bedwingen, vindt dat de politiek, niet de centrale bank, de eurozone moet versterken.

Volgens het ESM zijn de lidstaten, geen cent kwijt aan het voorstel. Het ‘stabiliteitsfonds’ kan leunen op het bestaande kapitaal van het ESM (80,5 miljard euro die de lidstaten eerder inlegden). Het ESM is geen EU-instelling, maar eigendom van de negentien eurolanden. Omdat het ESM veel expertise in huis heeft, zou het nieuwe fonds ook relatief snel kunnen worden opgetuigd.

Er zit ook een nadeel aan het onderbrengen van zo’n fonds bij het ESM. Het ESM is niet overal even populair, vanwege de strenge voorwaarden die het (samen met instanties als het Internationaal Monetair Fonds) stelde aan regeringen die hulp ontvingen. Zij moesten zwaar bezuinigen. Daarom schuwden landen tijdens de pandemie de extra steun die het ESM aanbood. In het artikel wordt dit een „stigma” genoemd.

Volgens de auteurs van het ESM is een stabiliteitsfonds voor het eurogebied nodiger dan ooit. Na de pandemie is er alweer een nieuwe schok: de economische terugval door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast dreigt extreem weer door klimaatverandering economisch relevant te worden. De Griekse regering moest 0,3 procent van het bbp extra uitgeven in 2021 na zware bosbranden, aldus het ESM.

Moreel risico

Duitsland en Nederland zijn altijd huiverig geweest voor een centraal begrotingsinstrument in de eurozone, omdat dit de druk zou wegnemen op Zuid-Europese landen om economieën concurrerender te maken (dit wordt moral hazard genoemd, moreel risico of gevaar).

Het kabinet-Rutte IV zoekt invloed op de discussies over het fonds en kandideerde deze week Menno Snel, oud-staatssecretaris van Financiën (D66) voor het directeurschap van het ESM. De huidige directeur, de Duitser Klaus Regling, zwaait in oktober af.