Europese Commissie wil nog dit jaar af van Russische olie

De Europese Commissie wil eind dit jaar volledig stoppen met de import van Russische olie. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdagochtend gezegd tijdens een persconferentie. De Commissie wil de levering van ruwe olie binnen zes maanden stopzetten en geraffineerde producten tegen het einde van het jaar.

Von der Leyen kondigde woensdag een zesde sanctiepakket tegen Rusland aan vanwege de oorlog in Oekraïne. „Het zal niet makkelijk zijn”, zei ze. „Sommige lidstaten zijn sterk afhankelijk van Russische olie. Maar we moeten er simpelweg aan werken.” Voor het voorstel van de Commissie is de goedkeuring van alle 27 EU-lidstaten nodig. Dinsdag zeiden lidstaten Hongarije en Slowakije dat een boycot geen optie is, omdat beide landen sterk afhankelijk zijn van Russische olie. Een EU-ingewijde meldde aan persbureau Reuters dat de Unie als tegemoetkoming wil kijken of beide landen uitgesloten kunnen worden van de sancties of extra tijd kunnen krijgen om hun olie elders vandaan te halen.

Herstelpakket

Er zijn ook sancties aangekondigd tegen hoge militairen en anderen die oorlogsmisdaden hebben begaan. De Commissie wil dat de grootste Russische bank Sberbank en andere banken worden afgesloten van het internationaal betalingssysteem Swift, een sanctie die al tegen meerdere banken uit het land is getroffen. Ook komt er een ban op drie Russische staatszenders. Zij mogen geen informatie meer verspreiden binnen de EU, of dat nu via de kabel, internet of telefoon is. Von der Leyen noemde de zenders spreekbuizen van Moskou die „Poetins leugens en propaganda versterken.”

Von der Leyen kondigde tijdens de persconferentie ook een herstelpakket aan voor de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. Ze heeft niet gezegd hoeveel geld daarmee gemoeid is. „Dit pakket zou enorme investeringen moeten opleveren om aan de behoeften [van Oekraïeners] en noodzakelijke hervormingen te voldoen”, zei ze. „Uiteindelijk zal het de weg vrijmaken voor de toekomst van Oekraïne binnen de Europese Unie.”

