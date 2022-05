EU wil totale ban op Russische olie

De Europese Unie wil een totale ban op Russische olie. De import van ruwe olie moet binnen zes maanden gestopt worden, en die van geraffineerde olie tegen het einde van het jaar. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie , Ursula von der Leyen, woensdagochtend in het Europees Parlement bekendgemaakt.

De olieboycot maakt deel uit van het zesde pakket aan sancties waarmee de EU Rusland straft voor de oorlog in Oekraïne, in de hoop zo de Russische oorlogsmachinerie onklaar te maken. Eerder werd al een importstop voor steenkool afgekondigd. Een ban op Russisch gas zou een volgende stap kunnen zijn. De Europese leiders spraken tijdens een top in Versailles begin maart al af de afhankelijkheid van fossiele brandstof uit Rusland te beëindigen.

De olieboycot wordt langzaam ingevoerd om landen tijd te geven alternatieve bronnen aan te boren én om de energiemarkt zo min mogelijk in het ongerede te brengen. Uiteindelijk, zei Von der Leyen, is Oekraïne het beste geholpen bij een sterke Europese economie.

Overgangstermijn

Het sanctiepakket is een voorstel van de Commissie en moet nog door de lidstaten goedgekeurd worden. Hongarije en Slowakije verzetten zich tegen een boycot omdat ze nauwelijks mogelijkheden zien om snel van Russische olie af te stappen. In Brussel werd ervan uit gegaan dat voor die landen toch een oplossing gevonden zal worden, mogelijk door ze een langere overgangstermijn te gunnen.

De boycot zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de Europese economie. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat Rusland zal terugslaan door de gaskraan voor een groot aantal landen dicht te draaien. Vorige week werd de levering van gas aan Polen en Bulgarije al gestaakt.

De olieprijs steeg vanochtend onmiddellijk met 2 procent en ligt nu 37,5 procent hoger dan aan het begin van het jaar. Economen houden er rekening mee dat de prijs nog verder zal stijgen. De EU importeerde vorig jaar vijftien miljoen vaten olie per dag, waarvan er 3,5 miljoen uit Rusland kwamen. Dat was, bij lagere prijzen dan tegenwoordig, een rekening van 88 miljard euro.

„Laten we duidelijk zijn”, zei Von der Leyen, „het wordt niet eenvoudig omdat sommige landen in hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie, maar we moeten het doen. Poetin moet een hoge prijs betalen voor zijn barbaarse agressie”.

Naast de boycot worden ook nog eens drie Russische banken afgekoppeld van het systeem voor internationaal betalingsverkeer Swift. Het gaat om systeembanken, waaronder Sberbank, een van de grootste banken van Rusland die alleen al goed is voor 37 procent van de markt.

Hoge militaire officieren verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in Boetsja en de belegering van de zuidelijke havenstad Marioepol worden op een sanctielijst gezet en drie Russische staatsomroepen, die als propagandakanalen voor het Kremlin fungeren, worden uit de EU verbannen. Ook komt er een verbod op het verlenen van consultancydiensten aan Russische ondernemingen.

Sberbank is een van de grootste banken van Rusland en wordt volgens het plan van de Europese Commissie afgekoppeld van het internationa;e betalingssysteem Swift. Foto Reuters

EU-Marshallplan

Von der Leyen keek ook alvast wat verder de toekomst in. Ze kondigde aan dat de EU Oekraïne wil ondersteunen met financiële hulp op korte termijn én met een groot programma voor reconstructie tegen de tijd dat de oorlog voorbij is. „We willen dat Oekraïne deze oorlog wint”, zei ze, maar het is belangrijk nu al over de wederopbouw na te denken. Er wordt rekening mee gehouden dat Oekraïense economie dit jaar met 35 tot 50 procent zal krimpen. Het IMF gaat ervan uit dat Kiev 5 miljard euro per maand nodig heeft om de overheid te laten draaien en salarissen te betalen.

Op lange termijn heeft Oekraïne behoefte aan honderden miljarden. Von der Leyen stelde een ambitieus herstelprogramma in het vooruitzicht waarmee Oekraïne een economie naar EU-maatstaven kan opbouwen. Uiteindelijk zou zo'n reconstructie de weg vrij kunnen maken voor EU-lidmaatschap. Brusselse denktanks hebben een EU-Marshallplan voorgesteld, naar voorbeeld van de ondersteuning waarmee de Verenigde Staten Europa na de Tweede Wereldoorlog op de been hielpen.