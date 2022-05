Drie dagen in het spoor van jazzbelofte Tijn Wybenga

‘Elke generatie heeft haar eigen jazz. En in Amsterdam is een nieuwe generatie opgestaan vol speelvreugde, experiment en scherpte. Dit gaat om een jazzorkest dat een onconventioneel instrumentarium met samples combineert. Een energiek gesamtkunstwerk waarin de jazz zich ontwikkelt maar ook een individuele sound klinken kan.”

Het is een glashelder juryrapport. Op een gala-event in het Bremer Metropol Theater mag componist en orkestleider Tijn Wybenga de Deutscher Jazz Preis in ontvangst nemen voor het ‘beste internationale debuutalbum’ (Brainteaser). Ongelovig kijkt de winnaar even opzij. Een schouderklopje van boeker en manager Robert van der Padt. Snel vist Wybenga zijn telefoon uit zijn broekzak, dat ziet er immers nooit goed uit op het podium, legt hem op zijn stoel en schiet energiek naar voren. Op het podium geint jazzprominent Götz Bühler over de juiste uitspraak van de Friese achternaam. „Wiebénga”, besluiten ze dan samen, zo internationaal mogelijk.

Ik hoorde over een dinertje van een jazzbobo, ergens in een villa, precies gelijktijdig. Die kaapt natuurlijk alle belangrijke mensen weg

Twee dagen later is Tijn Wybenga (29) – beige mutsje, graag in kleding van ontwerper Aziz Bekkaoui – op de grote Europese jazzbeurs Jazzahead in Bremen. Hij is „zo zenuwachtig als voor een auditie of première”. Nog een paar uur en hij zal zijn dertienkoppige AM.OK (Amsterdams Modern Orkest) dirigeren op het showcasefestival. AM.OK is een internationaal collectief van nieuwe bandleiders in de Nederlandse jazzscene dat vandaag in Bremen vier strijkers, vier blazers, gitaar, bas, drums, vibrafoon telt. Op Jazzahead is het goed temperatuur opnemen van de veelzijdige, dikwijls zeer gelaagde Europese jazz. Het krioelt er, zeker na twee jaar coronastilte en online showcases, van de programmeurs en organisatoren die ideeën komen opdoen voor komend seizoen. Ze laten zich informeren over nieuwe albums, informatie delen over kaartverkoop en wie live succesvol was. En natuurlijk worden er concrete boekingen gedaan.

De buzz rondom Tijn Wybenga en de frisse grenzeloze jazz van zijn band is niemand ontgaan. Dat merken InJazz, actief promotor van Nederlandse jazz, en ook de aanwezige Nederlandse jazzfestivals en podia goed in hun internationale netwerk. Bij de beursstand van Nederland is Wybenga’s mensgrote kartonnen beeltenis, samen met die van de andere naar voren geschoven belofte, de Deense, in Nederland woonachtige, gitarist Teis Semey, niet te missen.

Het eigen marketingoffensiefje heeft iets aandoenlijks – overal in de Messe Bremen hebben Wybenga en zijn manager posters en stickers van de band opgehangen. Maar serieus is de dikke agenda vol geplande ontmoetingen met labelmensen en festivaldirecteuren. Zoals de Duitse artistic director van het Enjoy Jazz Festival. Hij is weg van zowel Wybenga’s muziek („Je muziek neemt me ondanks zijn complexiteit aan de hand mee”) als zijn kledingstijl.

Menshoge kartonnen beeltenis van de jazzbelofte.

Spanning

Het is wat je noemt een vliegende start. Maar met een paar uur voor zijn show zinkt de moed Tijn Wybenga toch even in de modieuze laarzen. Hij is moe, licht overprikkeld van alle gesprekjes op de beursvloer en de spanning giert door zijn lijf. Zichzelf verkopen, hij vindt het maar een ongemakkelijk gegeven. Hij is gedreven maar evenzo bescheiden, en hij werkt en praat met een lichte, zachte energie. Muziek valt niet iemand op te leggen, denkt hij. De luisteraar hoort waar hij als componist van droomt.

Nog even bestudeert hij zijn schrijfboek vol grafische muzieknotities voor het concert. Op Brainteaser waren door hem gesampelde jazzimprovisaties de basis. Een soort jazzrecycling – een in elektronica uitgewerkt creatief compositieproces. Eerst maakte hij opnames van solo-improvisaties. Die is hij verder gaan bouwen tot gedetailleerde composities waarin jazz, klassiek en misschien een toefje pop versmelten.

Live gebaart hij zijn orkest steeds weer andere kanten op. Van zachte, bijna zoete melodieën – hij knijpt ze haast in zijn handen – en swisssss: als een zandtovenaar veegt hij zo een idee weer aan de kant.

Het zit hem niet zo lekker dat een aantal van zijn bandleden nu nog onderweg is naar Bremen. „Denk je dat er files zijn?”, wil hij weten van manager Robert. „Een autorit van zo’n vier uur, dat moet lukken”, knikt die. Maar voor wie geen booster had zijn er wel nog verplichte coronatesten af te nemen in Hal 3.

De zaal, beter gezegd Hal 1, waar AM.OK straks optreedt, is hoog en groot, met tussen de rijen stoelen brede gangpaden. Als er maar mensen komen, zegt Wybenga bedeesd. Alle sleutelfiguren uit de jazzindustrie zijn uitgenodigd. „Ik hoorde over een dinertje van een jazzbobo, ergens in een villa, precies gelijktijdig. Die kaapt natuurlijk alle belangrijke mensen weg.”



Jong talent

Als tiener verkoopt Tijn Wybenga de kaartjes in de jazzclub van Hoorn. Thuis speelt hij op de mini-vleugel van zijn opa; hij groeit op in een familie vol muziekliefhebbers. Zijn moeder maakt zandtekeningen bij voorstellingen (de gebaren zijn hem niet vreemd), zijn vader is huisarts. Tijn is de jongste van drie broers, tot zijn jongere nichtje wegens omstandigheden ook bij hen komt wonen.

Hij is vijftien als hij als pianist in het jonge-talentenprogramma van het Conservatorium van Amsterdam mag. Maar na een half jaar raakt hij geblesseerd – peesontstekingen door overbelasting en een verkeerde houding. Met meer techniek en rust wordt dat beter. Maar de piano: te onzeker. Hij zit dan toch al graag „in de compositiehoek”, vertelt hij. Moet er een jazzstandard ingestudeerd worden, dan had hij er liever al een intro bij gecomponeerd. Dus stapt hij over naar de studie compositie/arrangeren op het conservatorium.

Daar worden stijlmengers als Martin Fondse en Michel van der Aa zijn rolmodellen. Ze verstevigen zijn wensdroom: ooit een eigen orkest. En van dirigent Lucas Vis leert hij over natuurlijk leiderschap. De piano blijft zijn instrument in jazzbandjes als het Aurelio Project. „Ik accepteerde dat ik niet meer de virtuoze pianist hoefde uit te hangen. Ik ondersteun graag de anderen en ik voelde: ik ben componist. Ik ben aan het verbreden.”

Bij zijn afstuderen in 2016 heeft Wybenga 36 muzikanten samen op het podium. Het legt de kiem voor wat AM.OK gaat heten. Er komen klussen: arrangementen voor het Metropole orkest en Jong Metropole (nadat hij in 2018 de Rogier van Otterloo award wint), muziektheater voor het Grachtenfestival en Oerol. Steeds meer gaat hij met synthesizers en live-electronics werken. Bij de Amsterdamse jazzclub Bimhuis krijgt hij een unieke kans geboden: hij mag in een jongemakerstraject.

Elke dag zit Wybenga in het Bimhuis – „Door de coronatijd bijna drie jaar.” Componeren. Schrijven. Opnemen. Zijn AM.OK krijgt steeds meer vorm. Door hem bewonderde muzikanten komen solo’s inspelen die hij kan bewerken. „Je hebt noten en je hebt muzikanten, leerde directeur Mijke Loeven me. Ik kies muzikanten, niet hun instrumenten. Het moet bij me binnenkomen. Hoe saxofoniste Kika Sprangers de muziek kleurt. Trompettist Alistair Payne ráákt me. Ik zoek ook iets ongrijpbaars. Ik snap niet helemaal wat er in Jamie Peets hoofd gebeurt als hij drumt, maar ik word altijd verrast.”

Overal posters ophangen

Foto Annika Weertz Tijn Wybenga met zijn Deutscher Jazzpreis.

Ragfijne draadjes

Op het podium in Bremen verdampt de stress per noot. De zaal is vol, zo’n vijfhonderd mensen, en belangrijker, ze blíjven er ook. Niet iets waarop valt te rekenen bij een showcasefestival. En ook in de circustent buiten op het plein joelen mensen naar het scherm.

Wybenga, zeer beweeglijk zijn collectief aansturend, rug naar publiek, spint in een hyperfocus de ragfijne draadjes in het orkest. Hij verlangt van zijn musici dat ze alles uit het hoofd spelen, op een invaller na. Zijn handgebaren zijn zacht dwingend. „Ik denk heel abstract, beetje Kandinsky-achtig. In lagen over elkaar met strakke lijnen. Zodra het idee klaar is, zorg ik dat het een totaal andere richting op gaat.”

Een gejuich klinkt als het concert voorbij is. De frisse, vibrerende toekomstjazz valt goed en zichtbaar opgelucht valt de bandleider zijn muzikanten in de armen. Dan spoedt hij zich naar de platenwinkel. Signeren! Echt? Er vormt zich een rij van mensen met zijn lp onder de arm. John Weijers van jazzlabel Zennez Records slaat het tevreden gade. Gedachteflits: „Het album in Duitsland opnieuw uitbrengen met een Duitse labelpartner, met als extra een live-album, met aanhangend optredens en interviews.”

Dat in AM.OK wel acht nationaliteiten samenkomen – „Europa on stage”, aldus InJazz – spreekt aan. En ook de originaliteit van de muziek en het hoge niveau van de musici. Kleine podia, „maar ook echt vooraanstaande festivals in heel Europa”, melden zich al bij manager Robert van der Padt. Jazz Sous Les Pommiers in Courtances heeft veel interesse. Een Noors festival maakt zich echter zorgen over de kosten van al die musici. Of Tijn niet alleen naar Oslo kan komen voor een lokale variant?

„Ook al kennen de musici de muziek heel goed, ik ben me nog heel bewust van mijn rol”, vertelt Wybenga eerder die middag. „Sommige mensen zeggen, kan dit zonder dirigent? Maar ik weet wat ik kan brengen, ik heb duidelijk in mijn hoofd waarom ik daar sta. Al zou ik niets doen, er is dan toch een sterkere samenhangende concentratie in de groep.”

En als iets misgaat, haalt hij ze terug. „Dat fikst Tijn, weten ze. Dan trek ik aan de noodrem en vliegen we ergens anders naartoe.”

Deze zomer staat hij op North Sea Jazz. Later op November Music. Hij kon er alleen maar van dromen. En wie weet. Wybenga hoopt te blijven openstaan „voor alles wat geluid maakt”, met een soort kinderlijke verbazing. Hoe skateboarden door een tunnel een bepaalde resonantie geeft. De wieltjes op de tegels – ‘tukudutukudu’, de reflectie via het beton, een hoger geluid. Het is al snel een groove, lacht hij. „Of hoe het hondje van mijn broer water drinkt in een 9/8-ritme. Wat een vet cadansje! Dat wil ik dan meteen opnemen.”

Foto’s Annika Weertz.

