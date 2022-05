De stoel van Pim Fortuyn rechts vooraan in de Rotterdamse raadszaal bleef nog jaren leeg

Op 14 maart 2002, zeven weken voordat hij werd vermoord, legt Pim Fortuyn in de raadszaal van Rotterdam als pas gekozen gemeenteraadslid de eed af. „Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”, zegt hij, twee vingers van zijn rechterhand opgestoken. Voor de gelegenheid heeft hij zich omgekleed: eerder die dag kreeg hij bij de presentatie van zijn boek De puinhopen van acht jaar paars in Nieuwspoort taarten in het gezicht gegooid. Zijn gele das heeft hij vervangen door een roze, ook zijn pochet heeft die kleur. Een week eerder, op 6 maart, bemachtigde Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen 17 van de 45 raadszetels.

Voor de beëdiging op die donderdagmiddag is veel belangstelling van nationale, maar ook van internationale pers. Voor het stadhuis staat een rij camerawagens, binnen zijn de tientallen cameramensen, fotografen en redacteuren verdeeld over twee zalen: de raadszaal, waarin niet meer dan een stuk of twintig journalisten passen, en een vergaderzaal op de begane grond waar drie televisietoestellen staan.

Zelf zat ik die middag op de perstribune in de raadszaal, waar ik een goed zicht had op de bankjes van de nieuw gekozen gemeenteraad. De 17 Leefbaar Rotterdam’ers zaten helemaal rechts, gezien vanuit het college van burgemeester en wethouders. Tot voor kort was dat de plek van de VVD, die bij de verkiezingen meer dan gehalveerd was (van 9 naar 4 zetels). Fortuyn was gaan zitten op de stoel in de uiterste hoek vooraan, het etui met zijn leesbril bovenop de raadspapieren op de tafel voor hem. Die stoel rechts vooraan zou de eerste jaren na de moord leeg blijven, als eerbetoon en blijk van respect.

Pim Fortuyn tijdens de eerste buitengewone gemeenteraadsvergadering in Rotterdam, eind april 2002. Foto Vincent Mentzel/NRC Handelsblad

Er waren ook dingen die wij journalisten die middag niet te zien kregen. Bijvoorbeeld hoe burgemeester Ivo Opstelten Fortuyn rondleidde in zijn kamer, waar die nooit eerder was geweest. Daar liet Opstelten hem zien dat hij altijd een extra pak in een kast had hangen, vertelde hij later in NRC. „Van Vonhoff geleerd, zei ik tegen hem.” Dat Marco Pastors, Fortuyns vertrouweling, tijdens de traditionele boottocht van de nieuwe gemeenteraad later die middag naast de burgemeester ging zitten, zagen we ook niet. Opstelten had de verkiezingsuitslag „slecht voor het imago van Rotterdam” genoemd, een uitspraak die The Times had gehaald. Pastors, later: „Ik dacht: als ik me erger aan dit soort uitspraken moet ik het meteen eerlijk zeggen, dat is belangrijk.”

Tegenstanders moesten bondgenoten worden, beseften zij die dag. Dus deden ze hun best zich aan te passen aan de nieuwe, onverwachte verhoudingen.

De peilingen hadden ongelijk

Want onverwacht was de verkiezingsuitslag wel. Althans: de peilingen wezen wel op een mogelijk hoge score voor de nieuwkomers, maar daar werd niet door iedereen evenveel geloof aan gehecht. Het waren ook nooit de 17 zetels die het uiteindelijk werden op 6 maart. Tien, hooguit twaalf, was een paar weken voor de verkiezingen nog het idee.

Maar verklaringen voor die mogelijke uitslag waren er al wel. Zelf was ik in december aanwezig geweest bij een door het college georganiseerde avond, waarop wethouders met bewoners terugblikten op de afgelopen collegeperiode. De avond had plaats in het stadhuis, waar je jas kon ophangen in de hal. „Is dat wel veilig”, was vaak de eerste vraag van de mensen die de avond bezochten.

Eenmaal in de zaal zeiden ze dingen als: „De Millinxbuurt wordt aangepakt, ja. Maar onze wijk gaat met de week achteruit.” Of: „Dan kom ik ’s avonds thuis, ligt er een zwerver in het portiek. Hij opzij, ik naar binnen. Dan bel ik de politie. En dan heeft de politie geen tijd.” En: „Ik zie iemand rottigheid op straat gooien en ik zie politie en de politie doet niks. Helemaal niks. Moet ik er dan zelf wat van zeggen? Dan kan ik een pak op mijn sodemieter krijgen.”

De stad, vonden ze allemaal, was vies, onveilig en verloederd.

Fortuyn in november 2001, als hij is gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Foto ROBIN UTRECHT/ANP

Gek genoeg waren de aanwezige politici het wel eens met dit soort observaties. Er was de laatste jaren vooral veel beleid gemaakt, beaamden ze: een stortvloed aan plannen en programma’s. „En wij kunnen nog niet altijd uitvoeren wat we willen.” Daarbij wezen ze op tegenvallers als het personeelstekort bij de politie. Of putten ze hoop uit weer een nieuw voornemen, zoals een vijfjarenplan voor de veiligheid „dat nog maar net van start is gegaan”.

Maar, vonden ze ook: ze hadden gedaan wat ze konden. Het college kreeg wat hen betreft „een dikke zeven” (de VVD) of anders in elk geval „een ruime voldoende” (de PvdA, van 15 naar 11 zetels op 6 maart).

De kiezers gaven hen ongelijk. En Pim Fortuyn? Na zijn verkiezingsoverwinning constateerde hij „met een bezwaard gemoed” dat de andere partijen „nauwelijks de hand in eigen boezem hadden gestoken”. Dat leek hem „een belasting” voor de vorming van een nieuw college. „Maar goed, we moeten het met elkaar doen.”

De bureaucratie een loer draaien

De relatie tussen burger en gekozen bestuur herstellen: het was een van zijn belangrijkste thema’s. „Als ik zie hoeveel stapels papier door mijn brievenbus zijn gegaan sinds ik raadslid ben, denk ik: is de bureaucratie niet bezig de bureaucratie een loer te draaien?”, zei hij bij de installatie van ‘zijn’ college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD, op zijn tafel weer dat brillenetui op wat paperassen.

Het nieuwe college zat er nog maar twee weken, toen Fortuyn op 6 mei werd vermoord. De volgende dag, 7 mei, liep ik mee in de stille tocht die ’s avonds om zeven uur begon voor het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel. Zo’n vijftienduizend mensen liepen over het Weena, de Westersingel en de Westblaak terug naar het stadhuis, waar toen nog steeds een lange rij stond om het condoleanceregister te tekenen.

Verdriet bij de woning van Fortuyn, na zijn overlijden op 6 mei 2002. Foto OLAF KRAAK/ANP

De mensen waren kwaad („Het gekke is: nu staan er de hele dag wel dertig agenten voor zijn huis”), vonden dat hij gelijk had („Dit land is te vol, dan krijg je zoiets, dan gaan de mensen gekke dingen doen”), wilden hun dank betuigen („Pimmie bedankt, Pimmie bedankt”) en dachten dat alles nu weer bij het oude zou blijven: „Zo iemand staat maar eenmaal in de zoveel tijd op, nu zijn er geen persoonlijkheden meer.”

In 2006, bij de volgende verkiezingen, verloor het Pim-college zijn meerderheid, Leefbaar Rotterdam kreeg 14 zetels in plaats van 17, de PvdA kwam uit op 18. Maar verlies of niet, er was in die vier jaar wel degelijk iets belangwekkends veranderd in het stadsbestuur. Alle beleidsplannen hadden targets gekregen, een begrip dat Pim Fortuyn graag gebruikte: doelen die binnen een afgesproken tijd gehaald moeten worden. „Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg”, noemde hij die aanpak. Niet alleen woorden, maar ook daden.

Zoals Marco Pastors het zei, in een terugblik op dat eerste college met Leefbaar (van 2014 tot 2018 vormde Leefbaar Rotterdam nog een college met CDA en D66): „Na de moord heb ik tegen mezelf gezegd: en nu de schouders eronder. Het was meer dan ooit een opdracht geworden om het college te laten slagen. Dat was belangrijk. En wat fijn was: we hadden het naar onze zin. We deden het anders dan het vorige college. We maakten keuzes: dit doen we wel, dat doen we niet.”

NRC-redacteur Gretha Pama schreef van september 2001 tot 2006 over Rotterdam.