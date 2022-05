De overlevingskunstenaars van Real Madrid gaan naar de finale van de Champions League

„Weer een magische avond voor de koningen van Europa.” Uit het spandoek op de tribune van Real Madrid sprak grote verwachting voor de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. In het midden van het doek een beeltenis van Karim Benzema, de spits die al veertien keer scoorde in deze Champions League. Die twee hattricks maakte in de knock-outfase. De man die voor magie zou kunnen zorgen.

En waarom ook niet, die grote verwachtingen? Hier stonden de groten der aarde tegenover elkaar. Dat zijn Real Madrid en Manchester City op veel manieren. Doordat de spelers op het veld – Kevin De Bruyne, Benzema, Luka Modric – tot de besten ter wereld behoren. Doordat coaches Josep Guardiola (City) en Carlo Ancelotti (Real) een enorme erelijst hebben. Zeker ook door de heenwedstrijd – 4-3 voor City – die monumentaal was vanwege het tactische steekspel, het tempo, de individuele acties, de snelheid, de Panenka-penalty van Benzema op een beslissend moment.

Het was ook een ontmoeting van de clubs die wereldwijd het meeste geld verdienen. Dit jaar was Manchester City voor het eerst aanvoerder van de zogenoemde Money League, de ranglijst van rijke clubs die Deloitte jaarlijks maakt. De club had een omzet van 645 miljoen euro – het meeste van alle clubs. Nummer twee was Real Madrid, met een omzet van 640 miljoen euro.

De ranglijst laat ook zien waar het geld vandaan komt. De tienduizenden mensen die woensdagavond in Santiago Bernabéu zorgden voor een heerlijke Champions League-sfeer zijn voor de boekhouder niet van belang. Slechts 1 procent van de inkomsten haalt Real Madrid uit wedstrijddagen (kaartverkoop, horeca-omzet). Bij Manchester City is dat nog minder (0,8 procent). Bijna al het geld verdienen deze clubs met televisierechten en commerciële activiteiten (shirtverkoop, merchandising).

En toch zou dat publiek zijn rol nog spelen deze avond. Zou juist deze woensdagavond bewijzen hoe heerlijk het is dat er weer fans op de tribune zitten.

Een veel beter Manchester City

Dat de Madrilenen, afgelopen weekend kampioen van Spanje geworden, nog verwachtingen konden hebben voor dit duel was eigenlijk ongelooflijk. In Manchester was City vorige week veel beter. De ploeg van Guardiola had misschien wel zeven keer kunnen scoren. Maar dit Real Madrid heeft het overleven uitgevonden. Tweemaal gaf City een voorsprong van twee doelpunten weg. En dus leefde Real nog, voor de aftrap woensdagavond. Al móést het scoren om de finale te kunnen halen.

Wie een kopie verwachtte van de eerste wedstrijd, moest even slikken in de eerste helft. Aan Manchester City was te zien dat het een voorsprong verdedigde. Rustig aan vooruit, geen grote risico’s. Wachten op de kansen die de ploeg altijd wel creëert. Wel de overhand, maar ook veel ballen breed – nooit goed voor het tempo. Guardiola stond zich op te winden langs de lijn, dat wel, maar het publiek kreeg van beide ploegen niet meer dan wat glimpen van de kwaliteit uit eerste wedstrijd.

Real Madrid, die wesp die soms onverwacht kan steken, wilde zo graag. Vinicius Junior die actie na actie maakt, zich laat vallen, armen in de lucht, maar steeds net te laat komt. Benzema, die van zijn paar schietkansen nu eens geen goals weet te maken. Modric en Toni Kroos, die zoeken naar openingen in de verdediging van Manchester City, maar hun ballen steeds onderschept zien.

En dan komt er ruimte voor Manchester City. Dan duikt Bernardo Silva erin, schuift de bal af op Riyad Mahrez, die hard raak knalt in de korte hoek. Eén moment dat het wel lukt, meer had Manchester City niet nodig. Een kwartier voor tijd, en eigenlijk is dan duidelijk wie er naar de finale gaat.

Guardiola maakt langs de lijn een klein vreugdesprongetje, hij balt even zijn vuisten, loopt een paar passen rond voor de dug-out en weet dat het gedaan is. Zelfs de bal van Jack Grealish die van de lijn wordt gehaald, doet er niet meer toe. „We kunnen veel, veel slechter spelen dan in de eerste wedstrijd en toch winnen”, zei Guardiola voor de wedstrijd al. En zo leek het precies te gaan.

De kopbal van Rodrygo

Maar voetbal is niet altijd te vangen in logica. Is niet te voorspellen. Want daar, ineens, in de laatste minuut van de officiële speeltijd is daar Real Madrid-invaller Rodrygo. Benzema houdt een hoge voorzet binnen, brengt de bal terug en Rodrygo loopt er tegenaan: 1-1.

En daar komt dan het publiek. Het is zo’n moment dat de toeschouwers vóélen dat het kan. Dat het gevoel overspringt op het veld. Dat elke tackle wordt begeleid door tienduizenden juichende mensen. Elke geslaagde pass. Elke mislukte bal van Manchester City. Wat er dan gebeurt zou eigenlijk niet mogen, voor een ploeg op dit niveau, met een coach als Guardiola. Maar onder deze druk, in zo’n sportief-vijandig stadion, kan het toch gebeuren. Manchester City verliest de greep op het eigen voetbal. Fout op fout op fout. Geen bal lijkt meer aan te komen.

En dan, nog geen minuut later: perfecte voorzet Real Madrid. Kopbal, hard en wegdraaiend, van alweer Rodrygo. 2-1. De definiërende goal van de wedstrijd, omdat Real Madrid nu werkelijk gelooft dat het toch nog kan winnen. Verlenging in Bernabéu.

En ja, daar is dan dus Benzema. Daar komt hij het spandoek eer aandoen. Daar is zijn moment van, het is niet overdreven: voetbalmagie. De spits wordt onderuit gehaald – domme overtreding van City – en krijgt een penalty. Hij schuift hem in de rechterhoek. Tot het moment dat hij de bal raakt koelbloedig. Dan schreeuwend naar het publiek, dat eigenlijk niet kan geloven wat hier gebeurt. Het is 3-1, de score over twee wedstrijden: 6-5.

De overlevingskunstenaars van Real Madrid mogen naar Parijs. Op 28 mei wacht Liverpool. De finale van de Champions League.