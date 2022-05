Celliste Eline Hensels: ‘Deze cello doet alles wat ik vraag’

Als kind keek celliste Eline Hensels (23) thuis al naar het Koningin Elisabethconcours. En niet alleen naar de finale, nee, naar alle rondes. „Het was een familietraditie”, zegt ze. „We hielden lijstjes bij en bespraken onze voorkeuren. Ik vond dat altijd heel leuke weken. Dus ik wist: áls ik ooit meedoe aan een groot internationaal concours, dan aan dit.”

Bij de vorige editie voor cello in 2017 (het concours is afwisselend voor piano, viool, cello en zang) was Hensels oud genoeg om zelf mee te doen: deelnemers moeten tussen de 18 en 31 zijn. „Maar ik vond mezelf nog niet rijp.” Vorig jaar was ze er wél klaar voor, maar door corona werd het concours een jaar uitgesteld. „Ik heb me dus echt in alle rust kunnen voorbereiden. Dat was aan de ene kant heel fijn, aan de andere kant ook niet. Ik zit niet urenlang in mijn kamertje te studeren om daar vervolgens ook te blijven. Ik wil muziek naar mensen toebrengen. Dat dat niet kon, vond ik moeilijk.”

Het wedstrijdelement van een concours is, volgens veel musici, in tegenspraak met de essentie van muziek. En de stress kan ook schaden. Hoe zie jij dat?

„Ik snap het bezwaar. Kunst ís geen sport. Maar persoonlijk houd ik van de spanning van wedstrijden en vind ik het juist fijn om een doel te hebben. En de jury van het Elisabeth Concours zit vol internationale topcellisten; dat ik voor hen mag spelen, vind ik op zich al geweldig. Verder probeer ik gewoon niet te denken aan andere deelnemers, ik ga proberen me in te beelden dat de wedstrijdrondes gewone concerten zijn, haha. Maar of dat ook werkt als er een camera naast je staat?”

Hoe heb je je voorbereid?

„Ik studeerde aan de Royal Academy in Londen en in Nederland, maar de afgelopen anderhalf jaar heb ik me puur op het concours geconcentreerd. Ik woon weer bij mijn ouders in Maastricht, waar ik kan studeren wanneer ik wil, en heb de wekelijkse lessen opgepakt bij mijn leraar, Alexander Petrasch (81). Zijn lessen duren steevast drie uur en gaan over veel meer dan muziek; zijn verwijzingen naar andere kunsten, literatuur en/of filosofie verrijken enorm. Al met al is één zo’n sessie veel intenser en vormender dan het uurtje les dat ik kreeg aan het conservatorium. Petrasch’ lessen vervelen nooit.

„Alle stukken die ik speel, studeer ik nu dus al anderhalf jaar. Ik wissel ze een beetje af, dat houdt het leuk. Zelfs de laatste weken zijn er nog nieuwe dingen te ontdekken.”

Over 5 jaar hoop ik van muziek te kunnen leven, op welke manier dan ook

In Amsterdam is om het jaar de Cello Biënnale, het grootste cellofestival ter wereld. Maar is Nederland ook verder een bloeiend celloland?

„Ja, dat geloof ik wel. Dat er uit een klein land als dit vier cellisten deelnemen aan de wedstrijd, onderstreept het ook. Met twee van hen, Alexander Warenberg en Anton Spronk, heb ik als kind nog gestudeerd aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium in Amsterdam. Of we uit één speeltraditie komen? Nee, ik geloof niet dat het zo nog werkt. Destijds hadden we alle drie les van Monique Bartels, maar mijn huidige leraar is Russisch, en ik heb ook les gehad van vele anderen. Zo is dat voor iedereen. De klassiekemuziekwereld is door en door internationaal.”

Je hebt extreem lange vingers, viel me op. Bestaat er zoiets als cellohanden?

„Haha, dat weet ik niet. Wel dat ik heel blij ben met mijn vingers, want ik kan vaak toe met het strekken ervan waar iemand anders zijn hele hand moet verspringen. Dat scheelt. Ik denk dat het met cellohanden net zo is als met pianohanden. Er zijn geweldige pianisten met kleine handen, maar die spelen dan geen Rachmaninov. Cellisten met kleine handen kunnen net zo goed zijn, maar ik denk wel dat het alles iets moeilijker maakt.”

Welk instrument bespeel je?

„Toen ik in 2018 meedeed aan het concours van de Cellobiënnale, heeft mijn leraar Alexander Petrasch me zijn eigen instrument uitgeleend, een heel fijne Franse cello uit 1813 van de bouwer Georges Chanot. Die heeft een erg mooi timbre; veelzijdig en kleurrijk. Deze cello doet alles wat ik vraag. Waarop Petrasch zelf nu speelt? Grappig, dat weet ik niet, ik heb hem in twaalf jaar les nooit cello horen spelen. Hij doceert met woorden en gebaren. Ik denk overigens ook niet dat je instrument wezenlijk is bij een concours. Het gaat vooral om je persoonlijkheid en hoe je je verhoudt tot de muziek.”

Wat hoop je uit het concours te halen?

„Ik wil mezelf te ontwikkelen en verbeteren, de rest is bonus. Als je eraan begint met de intentie te winnen, maak je de druk onmenselijk groot. Maar je weet natuurlijk nooit wie er luistert. Na het winnen van de biënnale, kreeg ik ook opeens veel meer concerten aangeboden.”

Waar sta je over 5 jaar?

„Dan hoop ik van muziek te kunnen leven, op welke manier dan ook. Kamermuziek maken vind ik heerlijk en soloconcerten zijn de droom, maar in een orkest zitten lijkt me ook top. Als ik maar muziek kan maken, concerten kan geven. Dat is wat ik het allerliefste doe.”

Eerste ronde Koningin Elisabeth Wedstrijd voor cello, 9 t/m 14 mei in Brussel. Finale 4 juni. Dan spelen de finalisten met het Brussels Philharmonic, onder leiding van Stéphane Denève. Inl: , 9 t/m 14 mei in Brussel. Finale 4 juni. Dan spelen de finalisten met het Brussels Philharmonic, onder leiding van Stéphane Denève. Inl: koninginelisabethwedstrijd.be

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven