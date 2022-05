Bij de PvdA ruiken zowel voor- als tegenstanders van een linkse fusie kansen

Snel knopen doorhakken of juist tijd nemen voor het gevoelige gesprek over een fusie met GroenLinks. Over dit dilemma is bij de PvdA sinds de leiderschapswissel tussen Lilianne Ploumen en Attje Kuiken discussie losgebarsten. Voor- en tegenstanders ruiken kansen, omdat Kuiken zich over de kwestie op de vlakte houdt: ze wil eerst met de leden in gesprek. Het partijbestuur probeert intussen beide groepen tevreden te houden.

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent stuurde alle PvdA-leden maandag een brief over hoe de partij besluitvorming over verdere samenwerking met GroenLinks voor zich ziet. Het woord ‘fusie’ wordt bewust vermeden, Sent schrijft over het „intensiveren” van het gesprek over de – al bestaande – samenwerking. Er komen bijeenkomsten met leden en een speciale werkgroep, een „open proces waarin alle smaken mogelijk zijn”. Uiteindelijk moet er wel „een definitieve beslissing” over een fusie komen, volgens Sent in elk geval vóór de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Zo’n deadline is „gevaarlijk laat”, vindt Roy Blokvoort, actief lid van de PvdA in Den Haag. „Misschien valt het kabinet eerder, dan ga je weer de verkiezingen in zonder GroenLinks en een goed plan”, vreest Blokvoort, die uitgesproken voorstander is van een fusie. „We denken over praktisch alles hetzelfde, laten we onze krachten bundelen en gezamenlijk dat linkse verhaal gaan vertellen.”

Het PvdA-lid noemt het voorstel van het partijbestuur „werkgroeperig” en „potentieel stroperig”. Hij wijst erop dat PvdA-leden op diverse congressen en ledenraden al moties hebben aangenomen om de samenwerking te versterken en te versnellen. „Ik merk dat kritische PvdA’ers nu gaan zeggen dat het vooral een uitgebreid, lang proces moet zijn. Ik hoop niet dat zo van uitstel afstel komt.”

Blokvoort doelt op een groep van meer dan honderdvijftig PvdA-leden, onder wie veel lokale politici, die de partijtop vorige week een brief stuurde. Daarin schrijven ze dat tegenstanders van een fusie door voorstanders onterecht als „dronken van nostalgie en ouderwets” worden weggezet en dat een fusie „grote gevolgen kan hebben voor de sociaal-democratische beweging”. Ze willen daarom eerst een „fundamenteel gesprek” binnen de partij over de voor- en nadelen.

Initiatiefnemer van de brief is Reshma Roopram, tot vorige maand wethouder zorg en jeugd in Barendrecht. Ze heeft zich geërgerd aan partijprominenten als Frans Timmermans en Marjolein Moorman die zich al voor „verbinden” met GroenLinks hebben uitgesproken. „Sommige prominenten lopen te hard van stapel, de leden moeten het echt bepalen.” Dat vindt ook Christa Oosterbaan, voormalig PvdA-raadslid op Terschelling, die erop wijst dat van de circa 40.000 leden maar een klein deel op congressen is. „Wij hebben hier meer dan zestig leden. Die zeggen allemaal: mij is nog nooit wat gevraagd.”

Oosterbaan ziet inhoudelijke bezwaren tegen een fusie met GroenLinks. „Op veel terreinen is ons einddoel hetzelfde, maar de weg ernaartoe verschilt.” Ze noemt klimaatverandering. „Bij de PvdA willen we iedereen daarin meenemen, ook de alleenstaande moeder in een huurwoning.” Roopram vreest dat de discussie over een fusie te veel zal afleiden. „We moeten juist in gesprek met de mensen voor wie we het doen. We kunnen vergaande samenwerking met GroenLinks realiseren zonder te fuseren. Besteed je energie aan de inhoud, dat mensen weer weten waar de PvdA voor staat.”

Partijcongres

Frank van de Wolde is er juist van overtuigd „dat de rode en groene strijd dezelfde is”. Het Utrechtse PvdA-lid is een van de oprichters van het initiatief RoodGroen, dat een fusiepartij bepleit. Het argument dat de PvdA-leden onvoldoende betrokken zijn, gaat er bij Van de Wolde niet in. „Die hebben inspraak, we hebben straks weer een congres. Moet je dan bij alle leden langs de deur om een gesprek te voeren?”

Het partijcongres van 11 juni wordt een belangrijk moment. Dan stemmen de PvdA-leden over een motie van Van de Wolde die oproept om een gezamenlijke lijst met GroenLinks te maken bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar. De provinciale fracties doen dan nog gescheiden mee, maar als de Statenleden vervolgens de senatoren kiezen zou dat van één rood-groene lijst moeten. GroenLinks kijkt met spanning naar de stemming: als de PvdA-leden dit willen, moeten zij ook snel de leden raadplegen. De fusievoorstanders bij de PvdA wachten weer in spanning af of het partijbestuur deze motie zal omarmen met een positief advies.

Volgend jaar al een gezamenlijke lijst maken is „de omgekeerde manier”, vindt Reshma Roopram. „Een gezamenlijke lijst vind ik het gevolg van een fusie, dat doe je dus pas als je een besluit genomen hebt.” De voorstanders zien de motie juist als een tussenstap die nog niet onherroepelijk is. Van de Wolde: „Als we elkaar nou écht niet leuk vinden... Laten we het samen proberen en nu deze concrete stap zetten.”

