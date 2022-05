Amerikaanse centrale bank kondigt hoogste renteverhoging sinds 2000 aan

De Federal Reserve heeft de beleidsrente met 0,5 procentpunt opgeschroefd richting een streeftarief tussen de 0,75 en 1 procent. Dat heeft de Amerikaanse centrale bank woensdag bekendgemaakt. Het betreft de grootste renteverhoging in tweeëntwintig jaar tijd voor de ‘Fed’. Met het besluit hoopt Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell iets te doen aan de hoge inflatie in het land. „We zien dat dit pijn veroorzaakt”, aldus Powell volgens Amerikaanse media.

Lees ook: ECB-president Lagarde: renteverhoging kan al vanaf juli

Het is de tweede renteverhoging in relatief korte tijd: vorige maand kondigde de Fed een stijging van 0,25 procentpunt aan. In juni is er weer een vergadering van de centrale bank, mogelijk komt er dan opnieuw een renteverhoging. Powell suggereerde een nieuwe verhoging van een half procentpunt. Analisten speculeerden eerder al over een renteverhoging dat tegen het einde van het jaar richting de 2,5 procent zou gaan.

De inflatie afremmen is de voornaamste aanleiding om het belangrijkste tarief te verhogen. In maart stegen de prijzen in de Verenigde Staten met 8,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, in veertig jaar was de inflatie niet zo hoog. Het land een relatief lage werkloosheid en er is sprake van een krappe arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Powell noemde die krapte zelfs „onhoudbaar”.

Ook in Europa is sprake van een hoge inflatie. Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, liet vorige maand al doorschemeren de rente mogelijk in juli te verhogen om de geldontwaarding op het continent te beteugelen. Lagarde presenteerde nog geen concrete plannen; de eerste renteverhoging zou in theorie ook tegen het einde van het jaar kunnen plaatsvinden. De inflatie in Europa is gestuwd door onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne.