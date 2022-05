Downton Abbey is onverdraaglijk verdund, zelfs voor mij. Het oude vuur is eruit, alles is herhaling. Die nieuwe speelfilm sla ik zelfs over, zover is het al gekomen. Maar erg is dat niet, want er is vervanging en die wordt opgediend door HBO Max. Reden om me toch maar ook op die nieuwe streamingdienst te abonneren („Nóg een? Maar we hebben er al vier!” „Nou èn, dan hebben we er nu vijf.”).

De nieuwe serie van Julian Fellowes, schrijver van Downton, heet The Gilded Age. En daarmee heb ik Downton Abbey terug. Nu ja, het is helemaal anders: 1882 in plaats van de jaren 10 en 20, een kraakvers New York in plaats van een landhuis in Oxfordshire. Het is ook helemaal hetzelfde: standsverschil en intriges, upstairs en downstairs. En soms is het beter: opwinding over nieuwigheden als elektriciteit en treinverkeer. Het kapitalisme wordt uitgevonden. De sleepjes slepen door het stof, klinkers zijn er nog niet. Geeft niet, geld zat, er is een gestage stroom van nieuwe sleepjes.

Allergisch voor parvenu’s

Alleen, Downton Abbey had de Dowager Countess of Grantham, onvergetelijk geacteerd door Maggie Smith. Welnu, The Gilded Age heeft er net zo één, de steenrijke weduwe Agnes Van Rhijn, verrukkelijk gespeeld door Christine Baranski. Ook allergisch voor parvenu’s. Ook constant in de weer de codes te bewaken en alles bij het oude te houden. En ook zij heeft altijd gelijk, wat je niet wilt, maar het is zo. Er is nu nog één uitdaging, Agnes heeft recht op een pendant voor het legendarische „What is a ‘weekend’?” (Maggie Smith op haar snobby’st). Ik zie Fellowes tasten naar zo’n gedenkwaardige oneliner en hij komt een heel eind. Bij die nieuwe lui op bezoek? „We kunnen net zo goed meteen de goot in rollen.” Het is een beginnetje, maar dat komt goed. Ik voel het.