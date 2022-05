Aandeelhouders herbenoemen top bestuurders Just Eat Takeway, maar president-commissaris Adriaan Nühn stapt op

„Het was een verschrikkelijk jaar voor aandeelhouders.” President-commissaris Adriaan Nühn valt maar gewoon met de deur in huis, aan het begin van de aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway. En hij zegt het er niet hardop bij, maar voor hem was het óók geen leuk jaar. Aan het eind van deze vergadering is hij ineens commissaris af.

En er hing al zoveel spanning rondom deze jaarlijkse bijeenkomst. Woensdag kwamen de aandeelhouders van Just Eat Takeaway samen in het Hilton-hotel naast het Amsterdams Centraal Station. Door de oranje keycords die alle aanwezigen bij binnenkomst kregen omgehangen, zag het geheel er nog wel vrolijk uit. Maar de stemming was allesbehalve gezellig.

Het rommelt al tijden bij de maaltijdbezorger. In de zomer van 2020 kondigde Just Eat Takeaway aan de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub te kopen voor 6,4 miljard euro. Sindsdien gaat het niet goed met het bedrijf. In een jaar tijd verloor Just Eat Takeaway driekwart van zijn beurswaarde, zo’n 16 miljard euro. Ook leed het vorig jaar een verlies van 1 miljard euro. Tot groot ongenoegen van verschillende aandeelhouders, die in aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering openlijk al stevige kritiek uitten.

Zo publiceerde aandeelhouder Cat Rock Capital, met 6,9 procent de grootste aandeelhouder na topman Jitse Groen, afgelopen week een open brief aan Just Eat Takeaway. Daarin beklaagt het hedgefonds zich over de gekelderde beurswaarde, de slechte vooruitzichten en mismanagement. Cat Rock wil dat de maaltijdbezorger zijn Amerikaanse tak Grubhub verkoopt (een eis waaraan de maaltijdbezorger al tegemoet kwam) en dat er nieuwe mensen in het management komen. In de brief riep het fonds andere aandeelhouders op tegen de herbenoeming van financieel directeur Brent Wissink te stemmen, evenals een trits herbenoemingen van commissarissen.

Ook topman van Lucerne Capital Management Pieter Taselaar liet zich de afgelopen tijd kritisch uit. Zijn hedgefonds bezit tussen de 1 en 2 procent van de aandelen in het bedrijf. In een interview met NRC noemde hij topman Jitse Groen „megalomaan” en „koppig”.

Het hielp de beeldvorming niet dat via Bloomberg onlangs uitlekte dat Just Eat Takeaway recent zo’n 5.000 werknemers meenam op skitrip naar Zwitserland. Waarschijnlijke kosten: zo’n 16 miljoen dollar.

Twee topmannen weg

En toen was daar de ochtend vóór de bijeenkomst. Voor het openen van de beurs woensdagochtend kondigde Just Eat Takeaway plots aan dat er twee topmannen weggaan. De eerste: bestuurder Jörg Gerbig, de operationeel directeur (coo). Er is een klacht tegen hem ingediend vanwege „persoonlijke misdragingen tijdens een bedrijfsbijeenkomst”. Tot daar nader onderzoek naar is gedaan, is Gerbig niet herkiesbaar. De tweede die sneuvelde: Adriaan Nühn, voorzitter van de raad van commissarissen. Hij maakte bekend toch niet herkiesbaar te zijn voor de functie.

Was het vertrek van Nühn een manier om kritische aandeelhouders alvast tegemoet te komen? De voormannen van Cat Rock en Lucerne waren er in ieder geval niet door gerustgesteld.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava) stelden ze topman Groen en de rest van het bestuur zeer kritische vragen.

De kern van hun kritiek: ze zijn tevreden over het voornemen om Grubhub van de hand te doen, maar waarom werd dat besluit zo laat genomen? Ook hebben ze twijfels over hoe voortvarend het bestuur met de verkoop aan de slag gaat. Daarnaast willen de aandeelhouders dat het bedrijf zich weer voornamelijk gaat richten op Europa, waar volgens hen de meeste winst wordt gemaakt.

Wat impliciet bleef, maar wel doorschemerde: krijgt topman Groen wel genoeg tegenspraak in zijn bedrijf?

Groen liet de kritiek niet gedwee over zich heen komen. Commissaris Nühn had aan het begin van de vergadering nog opgeroepen wel beleefd te blijven, maar enkele uitwisselingen balanceerden op het randje. Nadat Taselaar van Lucerne Capital Management aan het woord was geweest, reageerde Groen nogal verongelijkt. „Ik ken jou niet. Ik las voor het eerst over jou in de krant. Hoe kun je zeggen dat het management niet naar je luistert, als we elkaar nauwelijks kennen?”

Nühn probeerde de stemming nog iets te verbeteren: „Het lijkt me goed als jullie straks bij de borrel een biertje drinken om elkaar te leren kennen.”

Toen moesten de stemmingen over het (her)benoemen van bestuurders en commissarissen nog komen. Doorgaans is dat op een ava niet meer dan een formaliteit. Bestuurders of commissarissen worden meestal door een overgrote meerderheid van de aandeelhouders goedgekeurd, meer dan 90 procent van de stemmen vóór is niet ongebruikelijk. Zo’n beetje alles daaronder wordt al gezien als een motie van wantrouwen.

Een behoorlijk aantal topmensen van Just Eat Takeaway kreeg die woensdagmiddag. Slechts 78 procent van de aandeelhouders stemde bijvoorbeeld voor het aanblijven van financieel bestuurder Brent Wissink. De commissarissen die betrokken waren bij de overname van Grubhub werden eveneens met dergelijke percentages herbenoemd. Niet van harte, dus.

Commissaris Nühn reageerde bij elke uitslag dan ook met een afgemeten „gefeliciteerd”. Hij beloofde de aandeelhouders beterschap. Op de beurs sloot Just Eat Takeaway de dag af met een koersdaling van ruim 9 procent.