#188 Hoe kan een robot nou zacht zijn?

Er komen nieuwe robots aan! En dan niet de harde, gemechaniseerde robots met schroefjes, boutjes en houterige bewegingen. De nieuwe robot is helemaal anders. Je vinger verdwijnt erin als in een pudding, hij manoeuvreert als de slurf van een olifant en kan voelen zoals je eigen handen. Althans: als de wetenschappers in dit jonge vakgebied erin slagen om antwoorden te vinden op fundamentele vragen. Hoe maak je een zachte robot? Waarom hebben we ze eigenlijk nodig? En waarom is falen zo belangrijk bij fundamenteel onderzoek?

Veel dank aan Ali Sadeghi, Nick Willemstein en Arman Goshtasbi voor de gastvrijheid en de demonstraties in het soft robotics lab van de Universiteit Twente.

In de aflevering verwijst Laura Wismans naar de volgende artikelen:

-Nieuwsbericht ‘Kleur verraadt waar de vinger buigt’, november 2020

-Interview met promovendus Rob Scharff van de TU Delft over zijn zachte robothand, mei 2021

En lees hier meer over Dutch Soft Robotics, het consortium van vier technische universiteiten in Nederland op het gebied van zachte robotica