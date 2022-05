‘Hier aan het oostfront zijn we klaar voor een tegenaanval’

Met een aantal muisklikken zoomt Maksim Grebennik in op een Russische tank bij een rij bomen. Op een ander camerabeeld ziet de 43-jarige commandant de buitenwijken van Donetsk. Vanuit een ondergrondse bunker in de omgeving van de Oost-Oekraïense stad Pokrovsk speuren Grebennik en acht collega’s met buitencamera’s naar bewegingen van het Russische leger. De mannen en vrouw in de bunker doen hun werk op zeven kilometer van de gevechtslinie.

Uit veiligheidsredenen mag de exacte locatie van de bunker niet worden bekendgemaakt. Het is een uitgegraven ruimte van aarde, hout en boomstammen. In dit ondergrondse kantoor liggen overal documenten, laptops en snoeren. De bureaus en banken zijn gemaakt van pallets en kurkhout. De acht mannen en een vrouw hebben hun uitrusting uitgetrokken. Bij de deur hangen aan haken hun kalasjnikovs, helmen en kogelwerende vesten. De sfeer is lacherig, ontspannen. Na meer dan twee maanden van gevechten zijn ze gewend geraakt aan de oorlog. „Wanneer kom je hier logeren?”, grapt iemand.

Het Westen geeft ons erg coole spullen, zoals het antitankwapen de Javelin

De stemming staat haaks op de gevechten boven de grond in Oost-Oekraïne, de slag om de Donbas, halverwege april aangekondigd door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Bij Popasna, en noordelijker vanuit Izjoem, proberen de Russische strijdkrachten een doorbraak te forceren maar slagen daar niet in. Aan de andere kant in de Donbas loert voor Oekraïne het Russische gevaar vanuit het zuiden. Het front vormt een halve cirkel om de Oekraïense troepen heen.

De omgeving van Pokrovsk is niet anders gewend dan oorlog. Een tankstation en een gebouw staan er nog verwoest bij na de gevechten van acht jaar geleden tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten, gesteund door Moskou. Sindsdien ligt achter Pisky het front tussen beide partijen. Aan de andere kant riepen de separatisten in 2014 de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk uit. Het front bij Pisky is als bevroren en verplaatst zich niet in de oorlog.

Ondergrondse bunker

Boven het ondergrondse commandocentrum komen de soldaten bij van de gevechten. Het leger gebruikt het terrein – met een gebouw en binnenplaats – sinds november. Vanaf de binnenplaats is er een ingang naar een tweede ondergrondse bunker, om te schuilen tegen beschietingen. In het gebouw kunnen de soldaten slapen en hun kleding wassen. Buiten hangen ze rond, kletsen ze en roken ze. Eenmaal uitgerust keren ze terug naar het Donbasfront. Alle interviews verlopen zonder probleem in het Russisch. Geen soldaat doet daar moeilijk over.

Buiten, bovengronds, wil commandant Grebennik niet zeggen hoeveel soldaten op het terrein verblijven. Hier op de binnenplaats gaat het niet over computers, maar over de rauwe, menselijke kant van de oorlog. „We zijn mensen kwijtgeraakt: gedood, gevangen genomen.” De praatgrage Grebennik valt stil, zucht en kijkt naar de grond. „Dat is oorlog. In de film ziet oorlog er prachtig uit, maar in het echt niet. Als je iemand voor je ogen ziet sterven, voelt dat klote. Elk verlies doet pijn. Het zijn jongens met kinderen. Aan hen denk ik bij iedere dode.”

Op de binnenplaats komen de dreunende artilleriebeschietingen door van kilometers verderop. In de nabijheid van het hoofdgebouw en de twee bunkers lijkt het veilig. Maar veiligheidsgaranties bestaan hier niet. Elk moment kan de locatie worden beschoten. Een paar meter achter Grebennik ligt op de binnenplaats een Russische Grad-raket die anderhalve dag geleden buiten het terrein neerkwam. Er vielen geen slachtoffers.

Commandant Maksim Grebennik in het commandocentrum in de regio bij Pokrovsk. „Elk verlies in deze oorlog doet pijn.” Foto Konstantin Tsjernitsjkin

Nog minder veilig zitten tien soldaten erbij op een open veld, op nog geen tien minuten rijden van het ondergrondse commandocentrum. Onderweg passeert een fietser, twee mensen werken in een moestuin, die van de buren ligt er aangeharkt bij. Een minisupermarkt is open.

Verderop kom je uit op het veld, op het oog een natuurgebied met bomen, struiken, kwakende kikkers en fluitende vogels. Loopgraven en twee ondergrondse bunkers doorbreken dit beeld. Een van de twee bunkers doet dienst als keuken. Pannen staan te borrelen op het fornuis. Op het menu staan erwtensoep en boekweit. Overal ligt voedsel – bonen, linzen, aardappelen, melk, brood, tomatensoep - dat na in het hele land te zijn ingezameld zijn eindbestemming op zeven kilometer van de gevechtslinie heeft bereikt.

De tweede bunker is bedoeld om te slapen. Zes soldaten kunnen er terecht op twee stapelbedden en twee losse bedden. Twee soldaten liggen te slapen naast hun kalasjnikov. „Soms slapen we drie tot vier uur, soms acht uur”, zegt soldaat Artjom Koechtarjov (31) tijdens een rondleiding door het kamp. „We zijn verstandige soldaten. Je moet uitrusten wanneer dat kan. Want misschien kun je dat straks helemaal niet, als je moet vechten.”

Artilleriegeluid

Koechtarjov bivakkeert in het veld sinds november. „We verwachtten al langer dat de oorlog zou uitbreken. De eerste dagen waren vreselijk, beangstigend. Je wist niet wat er ging geburen. Nu zijn we gewend geraakt aan de beschietingen. We herkennen het artilleriegeluid en weten wanneer het gevaarlijk wordt. Dan gaan we naar binnen. Of we controleren of er gewonden zijn gevallen, en als het moet vechten we terug. Niemand is hier omgekomen.”

Alsof ze ermee moeten pronken hangen aan een muur twee westerse Stingers, waarmee je luchtdoelraketten vanaf de schouder kunt afschieten. De militaire hulp van het buitenland is hier duidelijk zichtbaar. Onder een camouflagenet staat ook een Britse medische wagen. Van onschatbare waarde, noemt Koechtarjov de buitenlandse steun. „Dit is een geweldige plus voor Oekraïne.” Soldaat Denis Kovalenko (27) valt hem bij: „We krijgen erg coole spullen, zoals de Javelin, een antitankwapen. Je schiet ermee en het is raak.”

Lees ook: In de Oekraïense stad Dnipro worden de gewonden van drie fronten verzorgd

Buiten bij het ondergrondse commandocentrum waagt plaatsvervangend commandant Myroslav (25) zich niet aan voorspelling over het verloop van de oorlog. „Elke dag kan anders zijn. Maar we houden stand.” En dan vol vertrouwen: „We zijn er klaar voor om een tegenaanval in te zetten.”