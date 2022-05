WHO: bijna 60 procent van volwassenen in Europa heeft overgewicht of obesitas

Bijna twee derde van de volwassenen in Europa heeft overgewicht of obesitas; zo’n 60 procent van de Europeanen is te zwaar. Het aandeel van Nederland zit daar net onder. De percentages bij minderjarigen in Europa lopen uiteen van 29 procent van de jongens met overgewicht of obesitas en 27 procent van de meisjes. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die waarschuwt dat de gezondheidsproblemen waarschijnlijk zullen blijven toenemen.

Alleen in de Verenigde Staten komt obesitas en overgewicht vaker voor dan in Europa, aldus de WHO-onderzoekers. Zij constateren dat obesitas en overgewicht een steeds groter risico op overlijden vormen. Een te hoog gewicht houdt vaker verband met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. De onderzoekers stellen dat zwaarlijvigheid in een aantal Europese landen een groter risico gaat vormen om kanker te krijgen dan roken. Nu zijn er volgens de studie wereldwijd zo’n 1,3 miljoen sterfgevallen het gevolg van obesitas en overgewicht.

Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) van 25 tot 30; bij een BMI hoger dan dertig geldt het predicaat ernstig overgewicht of obesitas. Het BMI is een internationaal gebruikt begrip dat de verhouding tussen lichaamsgewicht en lengte weergeeft.

Epidemische proporties

In Europa komt zwaarlijvigheid vaker voor onder mannen (63 procent) dan onder vrouwen (54 procent). De WHO stelt dat die percentages „epidemische proporties” hebben aangenomen en dat de coronapandemie het obesitasprobleem „nog urgenter” heeft gemaakt, omdat te zware patiënten met Covid-19 een groter risico lopen op een lang ziekbed, hart- en vaatproblemen en overlijden.

De onderzoekers doen in het rapport een aantal aanbevelingen aan Europese overheden, zoals een belasting op met suiker gezoete dranken. Ook pleit de gezondheidsorganisatie voor een beperking van reclamecampagnes over ongezond voedsel gericht op kinderen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde onlangs al vast dat de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht had. Dat percentage - 50 procent - lag ongeveer even hoog als in 2018. Ook het aantal volwassenen met obesitas, 14 procent, is in de afgelopen jaren gelijk gebleven. Volgens het CBS had zo’n 60 procent van de lager opgeleiden overgewicht. Onder hoger opgeleiden lag dit percentage op 41 procent.