Wevers vrijuit na gebrekkig onderzoek

De vrouwen die bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een klacht indienden tegen hun voormalige turntrainer Vincent Wevers, hadden op voorhand al weinig vertrouwen in de zaak. Dat voorgevoel is nu bevestigd.

Maandag werd bekend dat de trainer die zij beschuldigden van onder meer slaan, schoppen en intimidatie, is vrijgesproken in de tuchtzaak die anderhalf jaar boven zijn hoofd hing. De tuchtcommissie van het ISR herkent „een zeker beeld van bepaalde door de beklaagde veroorzaakte misstanden”, staat in de uitspraak, „maar dat heeft de tuchtcommissie niet overtuigd dat is bewezen hetgeen in de aanklacht wordt verweten.”

Twaalf voormalige pupillen, inmiddels allemaal volwassen, deden melding tegen Wevers. Dit leidde tot de volgende aanklachten: het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, gewichtscontrole in de turnzaal, machtsmisbruik en isoleren. Een ex-turnster verklaarde door hem aan de haren te zijn getrokken, anderen klaagden over het schelden („rotte appel”, „dikke koe”) en de eetproblemen die zij overhielden aan de meerdere dagelijkse weegmomenten. „Iedere ons was een probleem.”

Tegen Wevers werd een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 24 voorwaardelijk. Wevers ontkende alles. Slechts de stemverheffingen kwamen hem bekend voor, blijkt uit zijn verweer.

Vernietigend oordeel

Toch is het niet zijn vermeende onschuld waar de bekende turncoach vrijspraak aan te danken heeft. Wie de veertien pagina’s tellende uitspraak van de tuchtcommissie doorneemt, leest vooral een vernietigend oordeel over het functioneren van het ISR. Het doet de vraag rijzen of dit orgaan, dat voor ruim zeventig sportbonden geschillen beslecht, nog wel gehandhaafd kan worden in deze vorm.

Zo heeft de tuchtcommissie ernstige bedenkingen bij de verslagen die onderzoekers van het ISR hebben gemaakt van hun gesprekken met oud-turnsters. Deze waren van „onvoldoende kwaliteit”. Sterker, ze waren zo zwak dat ze niet eens zijn meegewogen in het eindoordeel. Vertaald naar de gewone rechtsgang: alsof een stapel aangiften van mishandelde vrouwen terzijde wordt gelegd. „Ik kan het niet geloven”, zegt Petra Witjes, een van de ex-turnsters. „Waar hebben we het allemaal voor gedaan?”

De tuchtcommissie ziet een aaneenschakeling van fouten. Uit het dossier kunnen zij bijvoorbeeld niet opmaken welke vragen de onderzoekers hebben gesteld en of zij ook hebben doorgevraagd in hun gesprekken met de turnsters. Ook is niet duidelijk of er onderzoek is gedaan naar het waarheidsgehalte van alle verhalen.

Daar komt bij dat „een goede procesorde” in gevaar is gebracht, omdat ex-turnsters hun gespreksverslagen mochten herschrijven. Volgens Wevers zouden vrouwen zo de mogelijkheid hebben gehad hun verklaringen op elkaar af te stemmen. De ex-turnsters stellen dat ze hun verslagen wilden aanpassen omdat de eerste versies vol fouten stonden.

Een andere reden voor Wevers’ vrijspraak is dat niet duidelijk zou zijn wanneer zijn gedrag precies heeft plaatsgevonden. Of een incident in 2005 of 2006 was, is belangrijk voor het verweer. „Die onduidelijkheid krijg je als je geen goede gesprekken met ons voert”, liet een andere turnster maandag weten in een reactie.