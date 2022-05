De vlinder en de storm: vorige week maakte Indonesië bekend de uitvoer van palmolie tijdelijk te verbieden. De oorzaak ligt een kleine tienduizend kilometer verderop, in Oekraïne. Daar is door de oorlog de export van zonnebloemolie, waarvan het een van de belangrijkste producenten ter wereld is, ingestort. Grote bedrijven zijn overgeschakeld naar palmolie, waarvan nu eveneens een tekort dreigt. En Indonesië is dáár weer een van de grootste producenten ter wereld van.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Zo galmt de oorlog in Oekraïne door tot in alle uithoeken van de wereld, en zorgt voor onverwachte effecten in het verfijnde netwerk van productie en uitvoer dat door de globalisering is ontstaan. Dat geldt dus niet alleen voor gas en computerchips, maar ook voor een elementaire levensbehoefte als voeding. Het leeghalen van graansilo’s en andere opslag door Russische militairen in Oekraïne, waarover recent wordt bericht, is in die zin op te vatten als het dichtdraaien van de gaskraan. Het versterkt het opwaartse prijseffect en maakt de troeven die het Kremlin in handen denkt te hebben, alleen maar waardevoller. Tot de rest van de wereld zich aan de nieuwe situatie heeft aangepast, en Rusland er uiteindelijk alleen maar armer door is.

Zo ver is het nog lang niet. Terwijl in Nederland de aandacht zich, begrijpelijk, concentreert op de fenomenale prijsstijging van energie, wordt voeding ook in hier minder goed betaalbaar. Voedingsmiddelen waren in maart al 6,2 procent duurder ten opzichte van vorig jaar. Uit voorlopige cijfers over april valt af te leiden dat die prijsstijging ook in die maand waarschijnlijk nog groter is geworden. De prijsstijging van onbewerkte voedingsmiddelen, waarover al wel aparte data zijn, liep al op van 7 procent in maart tot 11 procent in april ruim 11 procent.

Dat raakt vooral de lagere inkomens, die een relatief groot deel van hun budget aan dagelijkse behoeften kwijt zijn. Het geeft ook perspectief aan wat er gebeurt in armere landen, waar niet alleen een nog groter deel van het inkomen opgaat aan eten, maar waar ook relatief veel onbewerkt product (rijst, graan, groenten) wordt geconsumeerd. Daarvan zijn de prijseffecten doorgaans veel groter dan van bewerkt voedsel.

In landen met lage inkomens was de situatie al slecht. Volgens het World Food Programme, een hulporganisatie van de Verenigde Naties, gaan elke nacht 811 miljoen mensen naar bed zonder genoeg te hebben gegeten. Van hen lopen 276 miljoen het risico op acute ondervoeding – het dubbele van vóór de pandemie. Covid, lokale conflicten en het veranderende klimaat hebben de wereldwijde voedselvoorziening verstoord of doen dat nog. De oorlog in Oekraïne komt daar bovenop. De export van tarwe of zonnebloemolie vanuit die regio is fors aangetast. Omdat de prijs van energie en kunstmest eveneens fors gestegen is, voeren problemen met teelt en vervoer de druk extra op.

De topman van voedings- en verzorgingsconcern Unilever zei vorige maand dat het bedrijf de prijzen in Europa al gemiddeld met 5 procent heeft verhoogd, maar in opkomende landen zelfs met ‘dubbele cijfers’. Dat belooft weinig goeds, zeker omdat er in directe zin weinig kan worden gedaan aan voedselschaarste – anders dan de acute hulp die broodnodig is en zeker moet worden verleend. De grootste opdracht is voor de langere termijn: mondiale politieke stabiliteit, het beperken van de opwarming van de aarde en vergaande samenwerking om problemen aan te pakken. Dat zijn internationale publieke goederen. Voedselzekerheid voor iedereen is dat eveneens.