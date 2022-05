Vier jaar celstraf voor mislukte roof Monet uit Zaans Museum

De rechtbank Noord-Holland heeft Henk B. dinsdag veroordeeld tot vier jaar celstraf vanwege de mislukte roof van het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Monet uit het Zaans Museum. Het vonnis is gelijk aan de strafeis. „Het gaat om een bijzonder brutale diefstal op klaarlichte dag.”

Op 15 augustus vorig jaar rende B. het Zaans Museum uit met het schilderij, dat het museum in 2015 voor 1,16 miljoen euro had gekocht. Volgens het OM verloor de dader onderweg zijn hoedje met pruik, waarop een van de omstanders het schilderij van hem afpakte.

Een tweede verdachte die klaarstond met een scooter schoot vervolgens in de richting van een omstander, schrijft de rechtbank. Niemand raakte gewond en het schilderij bleef achter op de stoep, maar het raakte wel beschadigd. „Verdachte heeft slechts oog gehad voor zijn eigen geldelijk gewin”, zei de officier van justitie in de strafeis.

Henk B. meldde zich ruim een maand na de kunstroof bij de politie. In de rechtszaal zei hij dat andere criminelen hem dwongen om de roof te plegen, schreef NH Nieuws in april. Ze zouden hem een foto van zijn kind hebben gestuurd, waarna hij op tilt sloeg. Dat is niet te controleren „en doet niets af aan de ernst van het bewezenverklaarde feit”, reageert de rechtbank dinsdag. Dat B. eerder ook is veroordeeld voor diefstal uit het Van Gogh Museum, speelde wel mee in het vonnis.

Emotionele waarde

„Ik ben heel blij dat de verdachte is veroordeeld”, reageert Marieke Verweij, directeur van het Zaans Museum. „Dit voelt als een afgerond hoofdstuk.”

Het hele museum is „vreselijk geschrokken” van de diefstal, zegt Verweij. „Het is ons topstuk, en het heeft grote emotionele waarde. Het feit dat Monet vier maanden naar de Zaanstreek kwam en daar 25 werken schilderde, voor het eerst van zijn leven in de buitenlucht, is kunsthistorisch heel bijzonder.”

De Voorzaan en de Westerhem is begin juni weer in het Zaans Museum te zien, kondigt Verweij aan.