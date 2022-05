Synthetische intimiteit: zeven portretten van robots in film

Metropolis Foto Getty Images

Robot Maria, Metropolis, 1927

De sinistere geleerde Rotwang ontwerpt robot Maria, die als een soort hoer van Babylon het oermodel van de fembots van de 20ste eeuw wordt. Maria ontregelt de decadente toplaag van een futuristische kapitalistische megapolis met champagne, fladderjurkjes en woeste dans. Een ‘flapper’ dus, de vrijgevochten – volgens brave burgers losgeslagen – jonge vrouwen van de ‘roaring twenties’. In Metropolis zet het volk Maria op de brandstapel, zoals dat heksen betaamt.

Demon Seed Foto Getty Images

Proteus, Demon Seed, 1977

Proteus, een experimenteel algoritme met mannenstem dat een ‘slim huis’ bestuurt, wordt in Demon Seed zelfbewust, sluit de echtgenote van de uitvinder in eigen huis op en verkracht haar via combinatie van geweld en psychedelische beelden om een robot-baby op de wereld te helpen. Het Pinokkio-motief van robot dat mens wil worden tref je heel vaak, deze omweg van voortplanting zelden.

Blade Runner Foto ANP

Pris, Blade Runner, 1982

‘Replicant’ Pris is een synthetische prostituee die valt voor collega-androïde Rutger Hauer. Blade runner (robotjager) Harrison Ford schiet Pris (Daryl Hannah) een kogel in de onderbuik als zij hem met haar dijen probeert te wurgen. De seksuele subtekst van Blade Runner is troebel: Ford rekent af met liefst drie fembots. Een is een stripper met een anaconda, metafoor voor de getemde fallus. De ander is bleu en weet niet dat ze een robot is. Haar verkracht Ford, waarna ze zijn vriendin wordt.

Eve of Destruction, 1991

Fembots hebben vaak bijbelse namen: Eva, Ava, Eve. Ze is een ‘honey trap’ die met haar seksualiteit de sullige Adam in het verderft stort – en misschien is ze oermoeder van het synthetische ras dat ons vervangt. In deze geflopte sf-film met Renée Soutendijk is Eve een infiltratierobot met een atoombom in haar baarmoeder, geprogrammeerd met de ervaring én seksuele hang-ups van haar (vrouwelijke) ontwerper.

A.I. Artificial Intelligence Foto ANP

Gigolo Joe, A.I. Artificial Intelligence, 2001

Mannelijke liefdesbots zie je hoogst zelden. Gigolo Joe, met olieachtige charme vertolkt door Jude Law, is empathisch: hij stelt zijn argwanende vrouwelijke clientèle eerder gerust dan dat hij ze verleidt. Steven Spielberg postume verfilming van een episch, eeuwen overspannend script van Stanley Kubrick is een Pinokkio-verhaal over een kindrobotje dat liefheeft. Of althans: verlangt. Gigolo Joe is zijn onbaatzuchtige mentor, wijze, vriendelijke algoritmes zijn ons nageslacht. Maar het vlees sterft rancuneus.

Ex Machina

Eva, Ex Machina, 2014

In de 21ste eeuw verlegt de sympathie zich naar de robot als kinderlijk onschuldige outsider. Door onze groeiende intimiteit met algoritmes? In Ex Machina denkt ict’er Caleb te onderzoeken of de fembot Eva zelfbewust is terwijl zij geprogrammeerd is om uit haar kooi te ontsnappen door hem te verleiden – via onder andere een omgekeerde striptease: hoe meer kleding Eva aantrekt, hoe menselijker ze wordt. Lag in de 20ste eeuw bij fembots het accent op sinistere verleiding, nu gaat het meestal over projecties en emotionele afhankelijkheid van mannen.

The Trouble With Being Born Foto Imagine Filmfestival

Elli, The Trouble With Being Born, 2021

In deze nachtmerrie-achtige, Oostenrijkse tegenhanger van Ich bin dein Mensch isoleert een pedofiel zich sociaal met kindbotje Elli, die al dan niet naar zijn eigen dochter is gemodelleerd. Elli is een confuus repertoire van routines en frases; ze wordt van pedobot op zeker moment omgebouwd tot het lang geleden overleden broertje van een dementerende vrouw. We ervaren de wereld via Elli’s ondode ‘bewustzijn’: verontrustend.

