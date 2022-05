Stalker van de supersterren werd zelf een beroemdheid

De rechter verbood hem om Jackie Kennedy Onassis nog langer te stalken. En Marlon Brando liet gewoon zijn vuisten spreken: bij een restaurant in Chinatown in New York brak hij de kaak van de societyfotograaf die hem als een horzel achterna zat. Ron Galella, de peetvader van de Amerikaanse paparazzofotografie, is zaterdag op 91-jarige leeftijd in zijn huis in New Jersey aan hartfalen overleden.

Galella groeide in de jaren zestig uit tot een beroemdheid toen hij voor tijdschriften als People en Us foto’s van beroemdheden begon te maken. Hij wachtte bij restaurants en artiesteningangen tot Mick Jagger, Liza Minelli of een andere superster naar buiten kwam en maakte dan off -guard, zonder om toestemming te vragen, met zijn Nikon-camera met flitser een foto van hen. Sommige sterren keken argeloos in de lens, als hazen in de koplampen van een auto.

Veel andere artiesten reageerden afwerend als Galella ze weer eens te grazen nam. Ze hielden een krant voor hun hoofd, spuugden naar hem of stuurden hun beveiligingsmannen op hem af. Galella vond het best: die tegenwerking resulteerde alleen maar in spannender foto’s.

Lees ook dit interview met Ron Galella: ‘Sla zijn camera stuk!’

De fotograaf had een huid als een olifant en maakte van zijn vak een spel. Hersteld van zijn kaakbreuk wachtte hij Marlon Brando op getooid met een american-footballhelm op zijn hoofd. Met zijn camera in de hand liet hij zich zo samen met de stoïcijns kijkende acteur portretteren. Bingo! – wéér een foto waar de roddelbladen om vochten.

Marlon Brando en Ron Galella (met helm) in de Waldorf-Astoria, 26 november 1974. Foto Ron Galella/ Galerie Wouter van Leeuwen

Met de jaren groeide de waardering voor zijn werk. Zijn foto’s, de meeste in zwart-wit, werden bewonderd vanwege hun compositie, inzicht en energie, een intiem soort oorlogsfotografie in een tijd dat nog niet iedere wereldburger met een camera op zak rondliep voor selfies met vips. Er verschenen boeken met zijn snapshots, vooraanstaande galeries gingen ze exposeren, en musea verzamelden zijn werk. Het Museum of Modern Art in New York, het belangrijkste museum voor moderne en hedendaagse kunst ter wereld, heeft liefst vijf van zijn foto’s in de vaste collectie.

Windblown Jackie, New York, 1971. Foto Ron Galella / Galerie Wouter van Leeuwen

Wouter van Leeuwen, van de gelijknamige in fotografie gespecialiseerde galerie in Amsterdam, heeft vanaf 2004 vijf tentoonstellingen met Galella gemaakt. Daarvoor heeft hij de fotograaf zeker zeven keer opgezocht in New Jersey. Van Leeuwen: „Ik logeerde altijd bij hem thuis. Een ontzettend vriendelijke en lieve man. Hij liet me vrijelijk rondneuzen in zijn archief. Daar mocht ik in de honderden dozen met afdrukken neuzen of er iets van mijn gading bij zat. ’s Avonds dineerden we dan samen.”

Voor de eerste expositie kwam de toen 84-jarige Galella naar Amsterdam. Dat werd een enorme happening, herinnert Van Leeuwen zich. „Joop van Tellingen en andere Nederlandse paparazzi kwamen hem eer bewijzen. Galella was trots en vond al die drukte prachtig.”

Toen hij zelf een celebrity was geworden ging dat ten koste van zijn fotografie, zegt Van Leeuwen. Veel sterren begonnen het leuk te vinden om door Galella te worden vastgelegd. „In plaats van dat ze dwars lagen, begonnen ze geduldig voor hem te poseren.”